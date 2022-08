Vojna, aká vojna? Moskva si zatiaľ žije vlastným životom

Na rozľahlom moskovskom trhovisku so suvenírmi Izmajlovo môžu zákazníci nájsť hrnčeky a tričká pripomínajúce ruské nasadenie vojakov na Ukrajine - ale z roku 2014, teda z doby anexie Krymu. "Špeciálnu vojenskú operáciu", ktorá sa začala pred pol rokom, tam nepripomína nič. Naprieč metropolou je len málo zjavných známok toho, že sa Rusko zúčastňuje na najhorších bojoch v Európe od druhej svetovej vojny, píše agentúra AP.

Vyobrazenie znaku „Z“, ktoré sa pôvodne šírilo ako ikona boja, pričom pripomínalo znaky na ruských vojenských vozidlách, je k videniu len ťažko. Na autobusových zastávkach sú roztrúsené plagáty s tvárami toho či onoho vojaka a nápis: „Sláva ruským hrdinom. "Neposkytujú žiadne usmernenie k tomu, čo urobil a kde to urobil“.

Verejná zdržanlivosť – či popieranie – operácie na Ukrajine je v krajine, kde sú vojenské činy hlboko zakorenené v spoločenskej štruktúre, zarážajúca. Anexia Krymu takmer okamžite vyprodukovala memy, najmä vyobrazenie prezidenta Vladimira Putina ako „najzdvorilejšieho človeka“, čo je domýšľavý variant charakteristiky ruských vojakov ako „zdvorilých ľudí“ (zdvorilí ľudia – vežlivyje ljudi – bolo v roku 2014 označenie pre ruských vojakov okupujúcich Krym, pozn. ČTK). Deň víťazstva, pripomínajúci porážku nacistického Nemecka, je potom obsedantne dodržiavaný a týždne dopredu očakávaný.

V predajni autorizovaného predajcu značky Lamborghini na Kutuzovskom prospekte, jednom z hlavných moskovských bulvárov, stále visí transparent ku Dňu víťazstva. V hale vládne tma. Lamborghini sa z Ruska stiahlo spolu so stovkami ďalších zahraničných spoločností po tom, čo Rusko vyslalo vojakov na Ukrajinu.

Najviditeľnejším dôkazom konfliktu sú v Moskve temné výlohy a opustené priestory v nákupných centrách, v ktorých sa predtým nachádzali obľúbené predajne rýchleho občerstvenia, ako je McDonald's alebo Starbucks. Odchod týchto firiem bol psychologickou ranou pre Moskvanov, ktorí si zvykli na nablýskané vymoženosti konzumnej kultúry. "Spočiatku sme boli veľmi sklamaní. Ale začali sa objavovať obchody, ktoré ich nahradili, "myslí si mladý muž Jegor Driganov. Bývalé predajne McDonald's a Starbucks získali ruskí podnikatelia, ktorí rýchlo otvorili de facto ich kópie. Hoci sa to, že Rusko dokáže vytvoriť domáce alternatívy k podnikom, ktoré odišli, stala medzi úradníkmi článkom viery, mnoho Rusov má v súkromí pochybnosti.

Centrum Levada, jediné ruské nezávislé centrum pre prieskum verejnej mienky, zistilo, že 81 percent Rusov verí, že krajina bude schopná nahradiť zahraničné potravinárske prevádzky domácimi alternatívami. Iba 41 percent si myslí, že miestny priemysel dokáže plne nahradiť elektronický tovar, a len tretina verí, že domáca výroba áut dokáže nahradiť straty z dovozu. Automobilový priemysel zasiahli sankcie, ktoré zastavili dodávky súčiastok. Produkcia podnikov sa v piatom mesiaci znížila medziročne o 97 percent, zatiaľ čo v máji klesla o revidovaných 97 percent. Putin nedávno priznal, že ruské lodenice tiež trpia nedostatkom dodávok.

Panika, ktorá zachvátila Rusko bezprostredne po zavedení rozsiahlych západných sankcií a odchode zahraničných spoločností, poľavila. Rubeľ, ktorý bezprostredne po sankciách stratil polovicu svojej hodnoty voči doláru, sa nielen odrazil, ale vzrástol na úroveň, akú už roky nevidel. Ale hoci je to dobré pre národnú hrdosť, je to záťaž pre priemyselné odvetvia závislé od vývozu, ktorých výrobky zdraželi.

Ekonomické vyhliadky Ruska nie sú zďaleka jasné. Nezamestnanosť v rozpore s mnohými predpoveďami klesá. Hrubý domáci produkt však v druhom kvartáli roka (teda prvé obdobie, počas ktorého celý čas sa na Ukrajine bojuje) prudko klesol o štyri percentá a za celý rok sa predpokladá pokles o takmer osem percent. Inflácia sa tento rok odhaduje na 15 percent. „Zdá sa mi, že je každému jasné, že už to nebude ako predtým,“ varovala guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová na nedávnom medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. „Vonkajšie podmienky sa zmenili naozaj na dlhý čas, ak nie navždy,“ dodala.

Hoci sú však blížiace sa ekonomické ťažkosti zrejmé, nezdá sa, že by vyvolávali široké znepokojenie. Izmailovský predajca suvenírov Michail Suchorukov pokrčil nad obavami ramenami, hoci európske sankcie na leteckú dopravu do Ruska prerušili veľkú časť turistického obchodu, ktorý je pre neho dôležitý. „Je to periodické, ako vlna,“ povedal.

„Moskva vedie svoj normálny život, pretože sa ľudia snažia zachovať si pocit normálnosti a relatívneho psychologického pohodlia,“ myslí si Nikolaj Petrov z think-tanku Chatham House. „Rusko sa plnou parou rúti do slepej uličky a ľudia na to väčšinou radšej nemyslia a žijú si svoje životy,“ dodal. Petrov tiež naznačil, že Moskvania sa nachádzajú uprostred „letného efektu, keď človek ani tak nesleduje, čo sa deje vo svete, dokonca ani v susednej krajine, ale skôr si buduje svoju vlastnú realitu s rodinou, dovolenku a podobne“.

Túžba po dovolenke je v čase sankcií svojráznym úspechom ruského pocitu sebestačnosti. Rusi, ktorým bolo odopreté jednoduché letecké spojenie so západnou Európou, si našli domáce exotické destinácie, ako je ostrov Sachalin, vzdialený 6 300 kilometrov od Moskvy. Cestovný ruch tam údajne vzrástol o 25 percent. A návštevnosť pláží v Kaliningrade pri Baltskom mori dosiahla historicky najvyššie denné hodnoty. Očakáva sa však, že cestovný ruch na Krym klesne o zhruba 40 percent.

Hoci moskovské ulice zúriaci konflikt príliš nepripomínajú, pri správach je to inak. Vlajkový spravodajský magazín štátnej televízie Vesti nedeli nedávno venoval operáciu na Ukrajine takmer hodinu, teda asi polovicu svojho vysielacieho času. Dlhé segmenty vykresľovali armádu Kremľa ako vysoko efektívnu, používajúce špičkové zbrane. Na štátnu televíziu sa ako na hlavný zdroj informácií spolieha približne 60 percent Rusov, ktorí ju ale zároveň môžu považovať za nespoľahlivú. Prieskum centra Levada z tohto mesiaca ukázal, že 65 percent Rusov neverí niečomu alebo všetkému, čo vidia v štátnych médiách o Ukrajine.

„Existuje mnoho (mediálnych) zdrojov“, ktoré sú protiváhou štátnej televízie, povedal mladík Driganov. Mnoho z týchto zdrojov je však prístupných len cez virtuálnu súkromnú sieť VPN. Rusko zakázalo alebo zablokovalo celý rad zahraničných spravodajských médií, šikanuje kritické domáce médiá a zakázalo používanie facebooku a twitteru.

V represívnom prostredí je hodnotenie názorov obyvateľov ako celku, a to aj medzinárodne uznávaným centrom Levada, neisté. Podľa jeho prieskumu verejnej mienky podporuje vojenskú operáciu približne 75 percent Rusov, ale menej ako polovica z nich tak robí bezvýhradne. Niektorí z tých, čo sa vyjadrujú nejednoznačne, zrejme vyjadrili podporu „len pre istotu, v obave z následkov pre nich samotných“, povedal Denis Volkov, riaditeľ centra Levada.