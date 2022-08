ONLINE: Ukrajina oznámila začatie ofenzívy na juhu krajiny

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 187. deň

15:57 Misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Ruskom obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine bude doposiaľ najťažšou misiou tejto medzinárodnej organizácie, uviedol v pondelok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

„Táto misia bude najťažšou, akú MAAE počas svojej pôsobnosti doteraz uskutočnila, a to jednak vzhľadom na aktívne útočné aktivity, ktoré tam podniká Ruská federácia, a jednak vzhľadom na ten nehorázny spôsob, akým sa Rusko snaží legitimizovať svoju prítomnosť,“ povedal Kuleba v rámci aktuálnej návštevy v švédskom hlavnom meste Štokholm.

zväčšiť Foto: Planet Labs PBC Záporožská jadrová elektráreň Na satelitnej snímke spoločnosti Planet Labs PBC z augusta 2022 Záporožská jadrová elektráreň na juhu Ukrajiny

Tím MAAE – dozornej jadrovej agentúry OSN – by mal podľa jej šéfa Rafaela Grossiho doraziť do najväčšej európskej atómovej elektrárne niekedy v priebehu tohto týždňa. Elektráreň by mal navštíviť aj samotný Grossi.

Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie na Ukrajinu ruské vojská, avšak naďalej ju prevádzkujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Ukrajina a Rusko sa v posledných týždňoch začali navzájom obviňovať, že jadrovú elektráreň ostreľujú ich ozbrojené sily, čo všeobecne vyvoláva obavy z možného úniku radiácie. (tasr, afp)

15:11 Ruskí vyšetrovatelia v pondelok oznámili, že údajne identifikovali ďalšieho podozrivého Ukrajinca zapojeného do zabitia prokremeľskej novinárky Darie Duginovej. Duginová (29), ktorá je dcérou nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, zahynula 20. augusta na predmestí Moskvy pri výbuchu auta. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila z prípravy tohto činu ukrajinské špeciálne služby. Kyjev to však odmieta.

FSB v pondelok uviedla, že druhým podozrivým je 44-ročný Bohdan Cyhanenko, ktorý do Ruska pricestoval 30. júla cez Estónsko. Cyhanenko podľa FSB pomáhal pri príprave činu a následne Rusko opustil.

Moskva už predtým vyhlásila, že ako hlavnú podozrivú identifikovala ukrajinskú občianku Nataľu Vovkovú, ktorá prišla do Ruska pred mesiacom. Podľa FSB si prenajala byt neďaleko Duginovej bydliska v Moskve, aby získala informácie o jej denných aktivitách a pripravila vraždu. Po výbuchu bomby na podvozku pod sedadlom vodiča, ktorú podľa predchádzajúcich správ odpálili na diaľku, odišla Vovková aj s 12-ročnou dcérou do Estónska autom s vymeneným evidenčným číslom, vyhlásila FSB.

Cyhanenko údajne hlavnej podozrivej pomohol vybaviť falošný občiansky preukaz a tiež falošné poznávacie značky auta, ktoré údajne patrili kazašskej občianke. Mal jej tiež poskytnúť pomoc pri zaobstaraní výbušného zariadenia, ktoré bolo nastražené pod Duginovej vozidlo. FSB uviedla, že Vovková na vstup do Ruska použila poznávaciu značku separatistickej Doneckej ľudovej republiky, v Moskve si ju vymenila za kazašskú a keď pricestovala do Estónska vymenila ju za ukrajinskú.

Zosnulá Duginová verejne vyjadrila podporu ruskej invázii na Ukrajine. Súhlasila aj s imperiálnymi myšlienkami svojho otca, ktorý dlhodobo obhajuje zjednotenie ruskojazyčných a iných území vrátane Ukrajiny. Navrhol aj nové eurázijské impérium „od Dublinu po Vladivostok“ pod vedením Moskvy. (ap, dpa, tasr)

14:45 Slovensko-ukrajinské hranice prekročilo v nedeľu na vstupe na Slovensko 3 045 osôb. Z toho bolo 825 mužov, 1 533 žien a 687 detí. O dočasné útočisko požiadalo 14 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi 4 629 osôb. Informovala o tom Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra.

Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 76 policajtov, 10 hasičov, 87 colníkov, 82 vojakov, 9 dobrovoľníkov, 14 príslušníkov zahraničných zložiek, dvaja zamestnanci okresného úradu a päť zamestnancov migračného úradu.

Celkovo už slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko od začiatku konfliktu na Ukrajine 24. februára prekročilo 746 731 osôb, udelených bolo 91 433 dočasných útočísk. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu zaznamenali 513 076 osôb. (si­ta)

14:15 Do Poľska prišlo cez štátne hranice z Ukrajiny od začiatku invázie Ruska na územie svojho suseda z 24. februára už takmer 5,89 milióna ľudí, oznámila v pondelok ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž.

Podľa stráže jej príslušníci vykonali v priebehu nedele približne 25 100 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny a v pondelok k 07.00 h dosiahol počet príchodzích osôb okolo 7 900.

Pohraničná stráž tiež tweetovala, že v nedeľu odišlo z Poľska na Ukrajinu zhruba 36 600 ľudí. A z poľského územia na ukrajinské prešlo od začiatku vojny už dovedna 4,07 milióna jedincov. (pap, tasr)

14:06 Ukrajinská armáda oznámila, že začala ofenzívu na juhu krajiny. Podľa ukrajinských médií, ktoré sa odvolávajú na armádne zdroje, sa útočiacim vojskám podarilo v Chersonskej oblasti na niektorých miestach prelomiť prvú líniu ruskej obrany.

„Ukrajinské ozbrojené sily začali na mnohých smeroch ofenzívu na juhu Ukrajiny,“ citoval denník Ukrajinska pravda hovorkyňu ukrajinskej armády Nataliji Humenjukovú.

Denník s odvolaním sa na niekoľko zdrojov v ukrajinskej armáde uviedol, že sa zo svojich bližšie nespresnených pozícií v Chersonskej oblasti stiahol pluk separatistickej Doneckej ľudovej republiky a sťahovať sa začali aj ruskí výsadkári, ktorí tejto jednotke mali poskytovať podporu. Informácie nebolo možné potvrdiť z nezávislých zdrojov.

Ukrajinské vedenie hovorilo o začatí ofenzívy na juhu krajiny od júna, v polovici júla potom prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil armáde dobyť túto časť Ukrajiny späť. Ofenzíve predchádzali týždne vytrvalého ostreľovania mostov cez rieku Dneper, skladísk zbraní a ďalších ruských logistických cieľov v Chersonskej oblasti, ktoré vykonávalo ukrajinské ďalekonosné delostrelectvo. (čtk, pravda.com.ua)

11:49 Ruský minister obrany Sergej Šojgu je v súčasnosti v rámci vedenia krajiny zrejme „odsunutý na okraj“, pričom o priebehu vojny na Ukrajine informujú prezidenta Vladimira Putina priamo operační velitelia. Uviedlo to v pondelok na sociálnej sieti britské ministerstvo obrany. Ministerstvo v dennom hodnotení situácie uvádza, že dôvodom sú problémy, ktorým Rusko čelí vo vojne s Ukrajinou.

10:48 Rusko zrejme pripravuje pôdu pre anektovanie okupovaných častí Ukrajiny uskutočnením referend, informuje v pondelok agentúra DPA. Odvoláva sa na vyjadrenia predstaviteľa Kremľa Sergeja Kirijenka o tom, že podľa prieskumov vo východoukrajinskej Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré spolu tvoria región známy ako Donbas, dosahuje podpora pripojenia sa k Rusku 91 až 92 percent.

V nedávno dobytej Chersonskej a Záporožskej oblasti je táto podpora na úrovni 75 až 77 percent, tvrdil tiež Kirijenko v nedeľňajšom vyjadrení. Ruský prezident Vladimir Putin opakovane vyhlasuje, že ak ľudia v týchto oblastiach prejavia podporu pričlenenia k Rusku, Kremeľ na to bude reagovať.

Rusko však úplne neovláda celé územia ukrajinských oblastí, o ktorých naznačuje, že sú pripravené na pričlenenie. Ukrajina kontroluje veľké časti Doneckej oblasti a jej predstavitelia hovoria o protiofenzíve v Chersonskej oblasti.

Existujú aj značné pochybnosti o platnosti udávaných výsledkov prieskumov. Spravodajský server Meduza nedávno uviedol, že podľa jeho prieskumov je podpora pripojenia k Rusku v Chersonskej a Záporožskej oblasti približne rovnaká ako nesúhlas s takýmto krokom – po 30 percent, pričom zvyšní opýtaní neodpovedali. (dpa, tasr)

7:38 Misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa vydala na cestu do Záporožskej jadrovej elektrárne, oznámila agentúra AFP s odvolaním sa na generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho, ktorý misiu vedie. Do najväčšej jadrovej elektrárne v Európe, z ktorej ostreľovania sa v poslednom čase vzájomne obviňujú Ukrajina a Rusko, by misia mala podľa riaditeľa pricestovať „neskôr v tomto týždni“.

„Musíme chrániť bezpečnosť a zabezpečenie najväčšieho jadrového zariadenia na Ukrajine a Európe,“ napísal Grossi na twitteri.

Práve riaditeľ Grossi v uplynulých dňoch vyjednával o prístupe s ukrajinskými diplomatmi vo Viedni, ruskými predstaviteľmi v Istanbule aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. Misia MAAE by podľa tlače mohla do jadrového zariadenia priviezť náhradné diely, prístroje na monitorovanie radiácie a ďalší dôležitý materiál.

Ukrajinská energetická spoločnosť Enerhoatom cez víkend upozornila na vysoké riziko úniku rádioaktívnych látok v dôsledku pokračujúceho ruského ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne, okupovanej ruskými vojskami od začiatku marca.

Ruské ministerstvo obrany a Rusov dosadené okupačné úrady naopak z ostreľovania elektrárne a mesta Enerhodar obvinili ukrajinské jednotky. Ruské ministerstvo aj ukrajinská spoločnosť však zhodne uviedli, že nebola zistená zvýšená úroveň radiácie. (afp, tasr)

6:55 Ruské jednotky okupujúce Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine v nedeľu uviedli, že museli zostreliť ozbrojené bezpilotné lietadlo, ktoré do oblasti vyslali Ukrajinci. Uviedla to agentúra DPA, podľa ktorej nebolo ruské tvrdenie možné nezávisle overiť.

Dron po zostrelení spadol na bezpečnostný kryt jedného z reaktorov elektrárne, vyplýva zo správ ruských médií. Výbušniny, ktoré bezpilotné lietadlo nieslo, údajne explodovali bez toho, aby spôsobili nejaké škody.

Podľa Rusov mal dron za úlohu zaútočiť na časť elektrárne, v ktorej sa skladovali vyhorené palivové tyče.

Ruské jednotky „vystavujú riziku celý kontinent“, keď využívajú Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine, ktorá je najväčšou svojho druhu v Európe, ako vojenskú základňu, vyhlásil v nedeľu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Záporožskú jadrovú elektráreň obsadili v prvých týždňoch invázie ruské jednotky, no naďalej ju prevádzkujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Kyjev a Moskva sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania tejto jadrovej elektrárne, čo vyvoláva obavy z možného úniku radiácie.

Ruské sily v sobotu podľa ukrajinských predstaviteľov podnikali ďalšie raketové a delostrelecké útoky na mestá v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne. Deje sa tak v čase, keď panujú obavy, že boje v blízkosti zariadenia by ho mohli poškodiť a spôsobiť únik rádioaktívnych látok. V meste Nikopol, ktoré leží asi desať kilometrov vzdušnou čiarou od Ruskom okupovanej jadrovej elektrárne, zahynula pri ostreľovaní žena a štyria ďalší ľudia utrpeli zranenia, uviedol oblastný gubernátor Valentyn Rezničenýko.

„Rusi pálili z raketometov Grad, Uragan, Smerč a ťažkým delostrelectvom na rezidenčné štvrte, podniky i komunikácie,“ uviedol večer na sociálnej sieti Telegram Rezničenýko. Predtým ráno napísal, že po ťažkej paľbe počas noci bolo v meste zničených niekoľko obytných domov a asi 1500 domácností zostalo bez prúdu. V meste Marhanec, ktoré leží cez rieku oproti elektrárni, ruské ostreľovanie podľa Rezničenka v noci poškodilo asi desať domov a jeden zničilo úplne.

Dvaja ľudia utrpeli zranenia pri nočnom ostreľovaní mesta Záporoží, asi 40 kilometrov od elektrárne, oznámil na sociálnych sieťach Anatolij Kurtev zo záporožskej radnice. Útoky podľa neho poškodili päť domov. Gubernátor Záporožskej oblasti Oleksandr Staruch uviedol, že Rusi počas popoludnia 200-krát zasiahli mesto Orichiv, v ktorého centre sa šíril požiar.