Šojgu sa mal ocitnúť v nemilosti Putina. Môžu za to problémy na Ukrajine

Uviedlo to v pondelok na sociálnej sieti britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na zistenia britskej tajnej služby a ruských nezávislých médií. Ministerstvo v dennom hodnotení situácie uvádza, že dôvodom sú problémy, ktorým Rusko čelí vo vojne s Ukrajinou.

Podľa správy si ruskí dôstojníci a vojaci s priamymi skúsenosťami z vojny „pravdepodobne bežne robia žarty“ zo Šojgua, keďže rezort údajne vedie neefektívne.

Predtým, ako sa stal ministrom obrany, Šojgu strávil väčšinu kariéry v stavebnom sektore a na ministerstve pre výnimočné situácie, dodalo britské ministerstvo s tým, že ruský minister sa „zrejme dlho snaží prekonať svoju povesť človeka, ktorému chýbajú podstatné vojenské skúsenosti“.

Šojgu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už viackrát pomalšie tempo ofenzívy zdôvodňoval snahou „o minimalizovanie počtu civilných obetí“. Naposledy takto argumentoval minulý týždeň na stretnutí ministrov obrany Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Uzbekistane. „Robí sa všetko pre to, aby sme sa vyhli obetiam medzi civilistami. Bezpochyby to spomaľuje tempo ofenzívy, no robíme to zámerne,“ uviedol Šojgu.