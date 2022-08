Vráti sa do hry Nord Stream 2? Zvládnu Nemci zimu bez ruského plynu?

Vyzerá to asi ako najväčšia domáca výzva, pred ktorou stojí Nemecko od skončenia druhej svetovej vojny. Krajina žije v napätí, či bude mať počas vykurovacej sezóny dostatok plynu, a rovnako to platí z pohľadu priemyselných podnikov. Znížia sa výrazne jeho dodávky z Ruska či dokonca úplne prestane tiecť?

Areál so zásobníkmi plynu pri nemeckom meste Eiterfeld. V súčasnosti sú naplnené na 82 percent svojej kapacity, na začiatku novembra je cieľ dosiahnuť 95-percentnú úroveň.

Areál so zásobníkmi plynu pri nemeckom meste Eiterfeld. V súčasnosti sú naplnené na 82 percent svojej kapacity, na začiatku novembra je cieľ dosiahnuť 95-percentnú úroveň.

„Napriek tomu, že Nemecko rýchlo zmenšilo svoju energetickú závislosť, jednou tretinou stále závisí od ruského plynu. Pred ruskou inváziou to bolo 55 percent. Podľa jedného odhadu by kompletné odstavenie dodávok z Ruska skresalo v budúcom roku nemecký hospodársky rast takmer o tri percentá," napísal server Grid.

Plynovod Nord Stream 2

Jedným z predpokladov toho, aby sa Nemecko vyhlo najhoršiemu, je maximálne naplnenie zásobníkov plynu. „Ich kapacita je plná už na 82 percent a od 1. novembra je cieľ 95 percent, ktorý by sa mal dosiahnuť v predstihu," informovala stanica Deutsche Welle (DW).

Význam dodávok plynu v Nemecku Zemný plyn sa v najvyspelejšom európskom štáte podieľa na celkovej energetickej spotrebe viac ako štvrtinou. Pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu Nemecko pokrývalo jeho spotrebu 55 percentami z dodávok z Ruska. Teraz je to zhruba tretina. Nemecko začalo znižovať svoju energetickú závislosť od Ruska nákupom plynu z Holandska a Nórska. Berlín uvažuje o dodávkach skvapalneného plynu z USA a Kataru, no zatiaľ mu chýba infraštruktúra.

V tejto súvislosti sa stala nevídaná vec. Wolfgang Kubicki, podpredseda Spolkového snemu zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), vyzval na spustenie plynovodu Nord Stream 2. Jeho potrubie vedie z Ruska cez Baltské more do Nemecka, Berlín ho odmieta sprevádzkovať po tom, čo Kremeľ vydal rozkaz vtrhnúť na Ukrajinu. „Mali by sme odblokovať Nord Stream 2, aby sme odoberali ruský plyn, aby ľudia v zime nemrzli a aby naša ekonomika neutrpela vážne škody," povedal pre stanicu RND. Predstavitelia FDP pritom doteraz mali najsilnejšie protiruské postoje spomedzi všetkých nemeckých politických strán.

Čítajte viac Dôležitý míľnik v energetike. Premiéri Poľska a Slovenska otvorili nový plynovod

Kubicki zdôraznil, že Nord Stream 2 treba sprevádzkovať čo najskôr. Objasnil to nevyhnutnosťou naplniť zásobníky plynu. „Neexistuje dôvod neotvoriť Nord Stream 2, pretože Nemecko odoberá plyn cez starší plynovod Nord Stream. Získavať plyn cez Nord Stream 2 nie je nemorálnejšie ako cez Nord Stream 1. Je to iba iné potrubie," poznamenal Kubicki.

Podpredseda Spolkového snemu vyvolal v Kyjeve veľkú nevôľu. „Závislosť od ruského plynu zabíja," napísal na Twitteri šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba v narážke na to, že zo ziskov z jeho predaja Moskva môže financovať vojenské ťaženie na Ukrajine.

VIDEO: LNG terminál v Poľsku

Väčšina Nemcov svoju vládu podporuje

Nemecká vláda sa zatiaľ môže spoliehať na podporu verejnosti v spojitosti s jej politikou voči Ukrajine a Rusku. V prípade Kyjeva ide najmä o dodávky zbraní, v prípade Moskvy o uvalenie sankcií. Podľa prieskumov verejnej mienky vládu v tomto smere podporuje okolo 70 percent Nemcov.

Server Grid však upozornil, že o niekoľko mesiacov by to mohlo už vyzerať inak. Zostane väčšina občanov solidárna, keď uvidí vyúčtovanie za plyn s obrovskými nedoplatkami? (Čo sa týka nemeckých domácností, viac ako polovica z nich používa na vykurovanie plyn.)

Nemci by sa ľahko vymanili z plynovej závislosti od Rusov, keby mohli nakupovať skvapalnený plyn (LNG). Schladený na extrémne nízku teplotu ho vozia do Európy tankery z rôznych častí sveta. Nemecku však chýba infraštruktúra. Ďalšia vec je, že LNG vyvoláva obavy u ochrancov životného prostredia. USA zažívajú v posledných rokoch rozmach frakovania, čiže ťažby plynu vytváraním puklín v horninách s pomocou chemikálií, čo je veľmi neekologický postup. „Dlho sa hovorí o dovoze LNG, ale nikdy sa tak nestalo, pretože to nebolo ekonomicky životaschopné," poukázala pre DW aj na finančný aspekt šéfka mimovládnej organizácie Environmentálna akcia Nemecka Sascha Müllerová-Kraennerová.