Späť na Mesiac. Dvojča Apolla mešká

Štart novej éry v osvojovaní si vesmíru sa na prvý pokus nevydaril. Do piatka, keď sa otvorí ďalšie okno príležitosti, by začatie lunárnej misie už nemuselo nič prekaziť, dúfajú inžinieri americkej vesmírnej agentúry NASA.

Raketa Space Launch System (SLS) s modulom Orion sa v pondelok na cestu k Mesiacu pre technické problémy nevydala. Novým termínom je 2. september, krátko po trištvrte na sedem večer nášho času.

VIDEO: Očakávaná vesmírna misia Artemis 1

Pozrite si, ako by mal vyzerať let vesmírnej misia NASA Artemis 1 k Mesiacu .

Generácia Artemis

Misia nazvaná Artemis I je prvým krokom nového programu NASA, ktorý má ambície po pol storočí vrátiť človeka na Mesiac. Artemis je v gréckej mytológii dvojčaťom Apolla. Ten dal meno programu pilotovaných lunárnych letov, v rámci ktorého sa NASA na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia podarilo dostať na Mesiac šesť ľudských posádok.

„Štart Artemis I sa dnes už neuskutoční, pretože tímy sa snažia vyriešiť problémy s motorom. Tímy budú pokračovať v zbere dát,“ uviedla NASA na Twitteri po tom, čo ani pôvodne štyridsaťminútový odklad nestačil technikom na to, aby uspokojivo dostali na požadovanú teplotu jeden zo štyroch raketových motorov.

Státisíce nadšencov, ktorí merali cestu na atlantické pobrežie Floridy s výhľadom na raketodróm vrátane americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej, sa tak zatiaľ nestali svedkami historického okamihu.

Masívna oranžovo-biela raketa už viac ako týždeň sedí na štartovacom komplexe 39B Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom myse Canaveral, hneď oproti štartovaciemu komplexu 39A, z ktorého sa pred 53 rokmi začal historický let Apolla 11 na Mesiac.

Palivové nádrže sa začali plniť v noci na pondelok. Predštartový odpočet však narušila najprv nepriazeň počasia s rizikom bleskov, neskôr problémy s únikom pri plnení paliva. K úniku vodíka došlo na rovnakom mieste ako pri testoch na jar tohto roku.

Ďalší pokus sa môže konať najskôr 2. septembra. Ak by štart znova zlyhal, nasledujúce okno príležitosti sa otvorí 5. septembra, potom až o dva týždne neskôr.

Nútený odklad štartu predstaviteľom NASA neskalil nadšenie z nadchádzajúcej prelomovej udalosti. „Táto misia je spojená s veľkými nádejami a snami mnohých ľudí,“ vyhlásil bývalý astronaut Bill Nelson, ktorý dnes pôsobí vo vedení vesmírnej agentúry. „Boli sme generáciou Apollo. Ale toto je nová generácia. Teraz sme generáciou Artemis,“ povedal pre televíziu NASA veterán, ktorý letel do vesmíru na raketopláne.

Šesťtýždňový testovací let je podľa neho riskantný, lebo NASA naň kladie extrémne nároky. „Raketu a modul zaťažíme a otestujeme. Donútime ich robiť veci, ktoré by sme s posádkou nikdy nerobili, lebo sa chceme pokúsiť zaistiť astronautom čo najväčšiu bezpečnosť,“ povedal Nelson.

„Nechceme zapáliť sviečku, kým nebude všetko pripravená na odlet,“ dodal a pripomenul, že ako astronaut, keď bol členom posádky 24. letu raketoplánu, sa štart odkladal štyri razy, a až na piaty pokus konečne dostal zelenú.

Ľudská stopa do troch rokov?

Po misii Artemis I, čiže skúšobnom lete bez posádky, bude nasledovať misia Artemis II už aj s ľudskou posádkou. Štart tejto rakety Orion je naplánovaný na máj 2024. A do konca roku 2025 by svoje stopy do mesačného povrchu mohli následne odtlačiť účastníci tretej misie.

Na ďalších misiách by sa podľa dohody medzi Európskou kozmickou agentúrou (ESA) a NASA mali zúčastniť aj európski astronauti. ESA plánuje ich pristátie na Mesiaci do konca desaťročia.

Cena misie Artemis I presahuje štyri miliardy dolárov (zhruba rovnako v eurách). Celkové náklady na lunárny program, ktorý sa predražil o miliardy dolárov a je o niekoľko rokov oneskorený, sa aj s vývojom technológií a dlhým testovaním zatiaľ vyšplhali na 93 miliárd dolárov.

Pozornosť sa pri štarte sústreďuje najmä na novú raketu SLS, pre ktorú NASA do budúcnosti zvažuje menej technické a atraktívnejšie meno. Raketa je vysoká 98 metrov, je útlejšia a kratšia ako rakety Saturn V, ktoré pred polstoročím vyniesli do vesmíru 24 astronautov v rámci programu Apollo. Prídavné raketové motory sa od rakety odpoja po dvoch minútach. Dve hodiny po vzlete sa odpojí modul Orion, ktorý bude na ceste k Mesiacu a späť poháňať Európsky servisný modul (ESM).

Príprava lunárnej misie Artemis

Modul Orion je vysoký tri metre a zmestia sa doň štyria astronauti. Pri misii Artemis I ho budú obývať tri figuríny. Jedna, vo verejnej súťaži pomenovaná veliteľ Moonikin Campos, má podobu ľudskej postavy. Oblečená do oranžového overalu sa usadí v kapitánskom kresle. Ďalšie dve miesta obsadia torzá vyrobené z materiálov, ktoré napodobňujú ľudské kosti, mäkké tkanivá a orgány dospelej ženy. Neúplné figuríny pomenované Zohar a Helga budú vybavené tisíckami senzorov a detektorov, ktoré budú okrem iného sledovať úroveň radiácie. Zohar tiež otestuje ochrannú vestu z Izraela. Na palube poletí aj ovečka Shaun, postavička z animovaného seriálu pre deti.

Medzi rokmi 1969 až 1972 kráčalo po povrchu Mesiaca v rámci šiestich misií Apollo 12 astronautov. Pri týchto misiách ľudstvo preskúmalo iba oblasti okolo lunárneho rovníka. Pre budúce misie Artemis NASA oznámila 13 možných miest pristátia okolo južného pólu Mesiaca, kam plánuje v novej generácii vesmírnych prieskumníkov vyslať aj prvú ženu a prvého človeka inej ako bielej pleti.