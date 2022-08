ONLINE: Ruská Čiernomorská flotila je ochromená. Ovplyvní to vojnu?

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 188. deň

Ukrajina odrazila útoky na piatich úsekoch východného frontu

Rusi prišli o ďalších 450 vojakov, tvrdí Kyjev

Do Záporožskej jadrovej elektrárne smeruje misia MAAE

Gazprom obmedzil dodávky plynu do Francúzska

USA vyzvali na úplné odstavenie Záporožskej elektrárne

Na Slovensko pred vojnou utieklo už vyše 750-tisíc ľudí

V Afrike zakotvila prvá loď s ukrajinským obilím

13:15 Účinnosť a manévrovacie schopnosti ruskej námornej flotily v Čiernom mori sa vážne znížili a momentálne funguje iba v obrannom režime s občasnými raketovými útokmi. Ako referuje web politico.com, povedal to západný predstaviteľ.

Samotná flotila, pozostávajúca z malých raketových korviet a fregát, útočných lodí a šiestich ponoriek, má stále viac ako 30 plavidiel na mori alebo v prístavoch, ale ich účinnosť a manévrovateľnosť sa po zničení krížnika Moskva a ústupe ruských síl z Hadieho ostrova značne znížili. Západný predstaviteľ poznamenáva, že udržiavanie flotily na otvorenom mori „vážne obmedzuje možnosti ruskej operácie“ na juhu Ukrajiny.

Bitka o Hadí ostrov ukázala, že ruská flotila nemala žiadnu odpoveď na ukrajinské útoky a ústup ruských vojakov z ostrova spôsobil, že ruské lode na mori boli ešte zraniteľnejšie voči ukrajinským útokom. Západný predstaviteľ povedal, že kontrola Hadieho ostrova dávala Rusom viac flexibility a teraz sú o ňu ochudobnení a znižuje to taktické schopnosti ruských síl.

13:05 EÚ daruje päť miliónov tabletiek jodidu draselného na ochranu obyvateľov Ukrajiny pred potenciálnym vystavením rádioaktívnemu žiareniu, oznámila Európska komisia.

Spresnila, že 26. augusta dostala od ukrajinskej vlády žiadosť o poskytnutie tabletiek jodidu draselného ako preventívne bezpečnostné opatrenie na zvýšenie úrovne ochrany ľudí žijúcich v okolí Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES), ktorá sa nachádza momentálne pod ruskou okupáciou.

12:55 O dvoch zásahoch ukrajinského delostrelectva na území Záporožskej jadrovej elektrárne hovorí aj ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého sa jeho silám podarilo zostreliť ukrajinské bezpilotné lietadlo. Dron dopadol na strechu budovy, kde je uskladnené jadrové palivo a jadrový odpad. Tieto správy nemožno nezávisle overiť.

Ministerstvo obrany v Moskve zároveň uviedlo, že radiačná situácia v elektrárni je normálna.

Ruskom dosadená správa ukrajinského mesta Enerhodar a ruské ministerstvo obrany obvinili dnes ukrajinských vojakov z ostreľovania okupovanej jadrovej elektrárne.

12:40 Snaha niektorých krajín EÚ zastaviť vydávanie víz ruským turistom je iracionálna a nezostane bez odpovede, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ministri zahraničia EÚ budú oddnes v Prahe rokovať okrem iného práve o tom, či dvadsaťsedmička vydávanie turistických víz ruským občanom obmedzí alebo pozastaví. Tvrdší postoj zastávajú napríklad pobaltské krajiny a tiež Česko, úplný koniec víz pre ruských turistov naopak odmietajú Nemecko či Francúzsko.

„Brusel aj jednotlivé európske metropoly žiaľ krok za krokom ukazujú úplný nedostatok racionality,“ povedal Peskov. Diskusie o pozastavení vydávania víz sú podľa neho dôkazom „protiruskej agendy“ Západu. „Takéto rozhodnutia samozrejme nezostanú bez odpovede,“ dodal bez toho, aby spresnil, ako by Rusko na prípadné obmedzenie reagovalo.

12:20 Rusko tvrdo odsúdilo rozhodnutie vlád pobaltských štátov zbúrať sovietske pamätníky, ktoré urobili v reakcii na inváziu Moskvy na Ukrajinu a v snahe odpútať sa od sovietskej minulosti. Ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že likvidácia pamätníkov je prejavom „rusofóbie pobaltských režimov“, napísala agentúra TASS.

11:55 SR je pripravená usporiadať výcvik ukrajinských vojakov na svojom území podľa plánu šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella, uviedol pred neformálnym stretnutím ministrov obrany členských krajín Európskej únie v Prahe slovenský minister Jaroslav Naď, ktorého cituje agentúra AFP. Ministri krajín EÚ sú však rozdelení v názoroch na túto rozsiahlu výcvikovú misiu pre vojakov z Ukrajiny v okolitých štátoch.

11:40 Nemecko intenzívne posilňuje svoju energetickú bezpečnosť v dôsledku neistých dodávok plynu z Ruska a už teraz je vo výrazne lepšej pozícii, ako sa ešte pred pár mesiacmi očakávalo. Dnes to na úvod dvojdňového výjazdového zasadnutia nemeckej vlády na brandeburskom zámku Meseberg vyhlásil kancelár Olaf Scholz. Povedal tiež, že Nemecko pokračuje vo vyhodnocovaní toho, či sa mu oplatí odložiť plánované odstavenie jadrových elektrární. Posledné tri jadrové elektrárne chce krajina definitívne uzavrieť na konci tohto roka.

11:00 Veliteľ nemeckého letectva Ingo Gerhartz podporil návrh kancelára Olafa Scholza na vytvorenie celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany.

„Predovšetkým v oblasti protivzdušnej obrany a pozemnej podpory protivzdušnej obrany má určite zmysel, aby Európania spojili sily,“ povedal generálporučík Gerhartz počas návštevy estónskej leteckej základne v Ämari. Podľa neho by Európa mohla nakúpiť izraelský protiraketový obranný systém Arrow 3 a do prevádzky by mohol byť uvedený už v roku 2025. Zdôraznil však, že toto rozhodnutie musí prísť na politickej úrovni.

Nemecký kancelár už skôr uviedol, že má v úmysle vytvoriť celoeurópsky systém protivzdušnej obrany v reakcii na vojnu Ruska proti Ukrajine, pretože doteraz bola Európska únia bezbranná voči možným útokom nepriateľa. Pred študentmi Karlovej univerzity v Prahe v pondelok povedal, že Nemecko by mohlo pomôcť Ukrajine vybudovať delostrelectvo a sily protivzdušnej obrany v koordinácii s ostatnými západnými spojencami.

10:50 Najmenej štyroch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadalo ostreľovanie Charkova na východe Ukrajiny ruským delostrelectvom, napísal na svojom webe denník Ukrajinska pravda s odvolaním sa na úrady. Podľa gubernátora Charkovskej oblasti Oleha Synehubova ide o predbežné údaje, bilancia ostreľovania centra druhého najväčšieho ukrajinského mesta sa spresňuje. Dvoch mŕtvych civilistov a štyroch zranených si vyžiadalo tiež ruské ostreľovanie dedín v Doneckej oblasti, oznámil šéf oblastnej správy Pavlo Kyrylenko.

Gubernátor Charkovskej oblasti Synehubov vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch, ostreľovanie môže podľa neho pokračovať.

Terčom ruských striel s plochou dráhou letu sa počas noci na dnes stalo tiež mesto Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti na juhu Ukrajiny. Dopady striel si podľa starostu nevyžiadali obete ani nespôsobili vážnejšie škody.

10:30 Na takmer celom území Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny prebiehajú ťažké boje, oznámila v utorok ukrajinská prezidentská kancelária.

„Počas celého dňa aj noci dochádzalo v Chersonskej oblasti k silným výbuchom,“ vyhlásila kancelária prezidenta Zelenského v utorok ráno. „Ukrajinské ozbrojené sily spustili ofenzívu vo viacerých smeroch,“ dodala kancelária.

10:20 Rusko má problémy s verbovaním ďalších vojakov do bojov na Ukrajine, pričom už zrušilo hornú vekovú hranicu pre vstup do armády a nábor brancov robí aj vo väzniciach. Povedal to nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva obrany, informuje v utorok denník The Guardian.

„Mnohí z týchto brancov sú vnímaní ako starší, nespôsobilí či zle vycvičení,“ povedal v pondelok novinárom citovaný predstaviteľ.

Šéf Kremľa Vladimir Putin podpísal minulý týždeň dekrét, ktorým sa má od 1. januára 2023 počet vojakov ruskej armády zvýšiť o 137 000 (približne desať percent) na celkových 1,15 milióna.

9:56 Slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko prekročilo v pondelok viac ako 3 100 osôb. Z toho bolo 828 mužov, 1 649 žien a 666 detí. O dočasné útočisko požiadalo 12 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi za včerajší deň viac ako 3 600 osôb, informuje ministerstvo vnútra.

Celkovo už slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko od začiatku konfliktu prekročilo takmer 750-tisíc osôb, udelených bolo viac ako 91-tisíc dočasných útočísk. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu zaznamenali takmer 517-tisíc osôb.

9:51 Rusko od začiatku vojny prišlo o približne 47 550 vojakov, 1 954 tankov, 4 294 obrnených vozidiel a 1 079 diel, odhadlo ukrajinské velenie armády. Počas posledných 24 hodín ukrajinské jednotky zabili 450 ruských vojakov a zničili množstvo techniky.

Tvrdenie znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach overiť z nezávislých zdrojov.

9:47 Do afrického Džibutska dorazila v utorok po dvojtýždňovej plavbe z čiernomorského prístavu nákladná loď Brave Commander s 23 000 tonami pšenice z Ukrajiny. Je to prvá zásielka obilia z Ukrajiny do Afriky od začiatku ruskej invázie, uviedol web BBC.

Organizácia Spojených národov zabezpečila, aby sa obilie dostalo do krajín ohrozených hladomorom. Vyloženie a zabalenie nákladu by malo podľa odhadov trvať asi štyri dni. Potom bude plodina po ceste dopravená do susednej Etiópie, kde viac ako 20 miliónov ľudí potrebuje potravinovú pomoc.

Etiópia momentálne zažíva najhoršie sucho za posledných 40 rokov. V regióne prudko vzrástla podvýživa – trpí ňou 29 percent detí a 2,4 milióna ľudí má vážny nedostatok potravín, uviedol v nedávnej správe Svetový potravinový program.

Dnešná zásielka obilia je však len kvapkou v mori v porovnaní s tým, čo krajiny východnej Afriky potrebujú. V suchom postihnutom Somálsku, Etiópii a Keni zomiera podľa správy humanitárnych organizácií Oxfam a Save the Children z polovice mája jeden človek od hladu každých 48 sekúnd. Katastrofickému hladu podľa organizácií čelia milióny Afričanov. Podľa ich odhadov bude tento rok s hladom zápasiť až 181 miliónov ľudí.

9:33 Ruskom dosadená správa ukrajinského mesta Enerhodar obvinila ukrajinských vojakov z ďalšieho ostreľovania okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne. Informovala o tom agentúra TASS, podľa ktorej dve strely explodovali neďaleko skladu vyhoreného paliva. Kyjev dlhodobo tvrdí, že za útokmi na zariadenie stojí ruská armáda.

„Dnes o 6:50 (miestneho času, 5:50 SELČ) ozbrojené sily Ukrajiny útočili na Záporožskú jadrovú elektráreň a pobrežnú líniu mesta Enerhodar. Použili veľkorážne delostrelecké zbrane. V dôsledku toho sme zaznamenali dva výbuchy neďaleko skladu vyhoreného paliva“, uviedol na telegrame zástupca ruskej okupačnej správy Enerhodaru.

Rusko tvrdí, že Ukrajina sa ostreľovaním snaží narušiť inšpekciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Misia je momentálne na ceste z Kyjeva.

9:26 Rusko obmedzuje dodávky plynu aj do Francúzska, čo zvyšuje obavy z energetickej krízy v Európe počas zimy. Ruský koncern Gazprom informoval spoločnosť Engie, že od utorka znižuje dodávky pre spor týkajúci sa niektorých kontraktov, uviedla francúzska energetická firma. To signalizuje, že nedostatok na európskom trhu s energiami sa zrejme prehĺbi.

Francúzska premiérka Élisabeth Borneová v pondelok vyzvala firmy, aby znížili spotrebu energií, v opačnom prípade sa môže stať, že ak Rusko zastaví dodávky plynu, bude prídelový systém na energie reálnou možnosťou.

Spoločnosť Engie, ktorá od začiatku vojny na Ukrajine obmedzila svoju závislosť od ruského plynu, uviedla, že prijala opatrenia, aby minimalizovala následky redukcie dodávok od Gazpromu.

Krok Moskvy ešte zvyšuje tlak na európsky trh, ktorý zápasí s nedostatok plynu pre výrazné obmedzenie ruských dodávok. Gazprom okrem toho plánuje, že od stredy (31. 8.) do piatka (2. 9.) pre opravu turbíny úplne odstaví kľúčový plynovod Nord Stream 1. Nemecko predpokladá, že dodávky cez plynovod, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na 20 % maximálnej kapacity, sa už neobnovia.

9:05 Rozsah protiofenzívy ukrajinskej armády na juhu krajiny zatiaľ nemožno potvrdiť, konštatuje britské ministerstvo obrany.

Britský rezort uvádza, že ukrajinské presné zásahy na dlhé vzdialenosti naďalej narúšajú zásobovanie Ruska. Od začiatku augusta však Rusko vynaložilo značné úsilie na posilnenie svojich síl pri Chersone na západnom brehu rieky Dneper. Väčšina jednotiek tu ale pravdepodobne nemá plné stavy a závisí od zraniteľného zásobovania prívozmi a pontónovými mostami cez Dneper. „Ak Ukrajina uspeje v vykonávaní trvalých útočných operácií, súdržnosť nevyskúšanej štruktúry (ruských síl pri Chersone) bude pravdepodobne kľúčovým faktorom udržateľnosti ruskej obrany na juhu,“ myslí si Londýn.

8:40 Tím inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) docestoval v utorok do Kyjeva. V Ruskom obsadenej Záporožskej atómovej elektrárni na Ukrajine bude na návšteve od stredy do soboty, povedal šéf MAAE Rafael Grossi. Informuje o tom denník The Guardian na svojej webstránke.

„Musíme chrániť bezpečnosť najväčšieho jadrového zariadenia na Ukrajine aj v Európe,“ uviedol Grossi na Twitteri.

Samotná MAAE uviedla, že „Rafael Grossi a tím expertov vyrazili na podpornú a asistenčnú misiu MAAE do Záporožia, aby pomohli zaistiť jadrovú bezpečnosť v ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni“ a tiež, aby vykonali ďalšie bezpečnostné kroky.

Kremeľ označil misiu MAAE za „nevyhnutnú“, zároveň však vylúčil, že by sa jeho vojaci z elektrárne stiahli.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že Ukrajina očakáva, že misia MAAE objasní situáciu týkajúcu sa porušovania protokolov o jadrovej bezpečnosti. Zároveň podotkol, že Rusko „nevystavuje riziku jadrovej havárie len Ukrajinu, ale aj celý svet“.

8:14 Ukrajinská armáda odrazila ruské útoky na piatich úsekoch frontu na východe krajiny, uvádza ukrajinský generálny štáb v rannom prehľade situácie na bojisku. O ukrajinskej ofenzíve v Chersonskej oblasti na juhu krajiny sa nezmienil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte o pondelkovej noci uviedol, že nikto zodpovedný neprezradí nič konkrétne o vojenských plánoch Kyjeva, ale zdôraznil, že pre ruských vojakov nastal čas utekať. „Budeme ich hnať až k hraniciam,“ povedal podľa agentúry Interfax-Ukrajina.

Rozsah ukrajinského postupu na juhu krajiny zatiaľ nemožno potvrdiť, konštatuje britské ministerstvo obrany. Rusko sa podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) snaží zachovať zdanie úspechu ťaženia na Ukrajine.

Ukrajinské sily odrazili ruské jednotky pri Charkove, Slovjansku, Bachmute, Avdijivke a na Južnom Bugu a prinútili ich k stiahnutiu. Nepriateľ sa naďalej snaží plne ovládnuť Doneckú oblasť na východe krajiny a udržať okupované časti Chersonskej, Záporožskej a Mykolajivskej oblasti na juhu Ukrajiny, uvádza generálny štáb.

7:43 Úradujúci bulharský premiér Galab Donev potvrdil, že Sofia začala rokovania na „najvyššej úrovni“ s ruskou spoločnosťou Gazprom o dodávkach vopred dohodnutých objemov plynu. Povedal to vo vysielaní tamojšej televíznej stanice bTV.

Donev podotkol, že Bulharsko nerokuje o uzatvorení novej zmluvy s Gazpromom, ale o obnovení starej, ktorá exspiruje koncom tohto roka, na dodatočné obdobie v roku 2023.

Rusko koncom apríla zastavilo dodávky zemného plynu do Bulharska po tom, ako predošlá vláda odmietla za ne platiť v rubľoch. „Minister energetiky čaká na odpoveď Gazpromu. My ako dočasná vláda chceme zabezpečiť to, čo máme v dohode a nie vyjednávať o nových zmluvách. To urobí až budúca vláda. Naším cieľom je garantovať celú vykurovaciu sezónu,“ zdôraznil Donev.

Ten zároveň zdôraznil, že v tomto rozhodnutí bulharskej vlády nie je „žiadny geopolitický zvrat“. Podotkol, že Bulharsko je súčasťou Európskej únie a spoľahlivý spojenec NATO a geopolitika by nemala zasahovať do ekonomických záujmov. Donev dodal, že dodávky plynu z iných zdrojov, predovšetkým z Azerbajdžanu cez nedávno sprevádzkované prepojenie, bude možné zvýšiť až od roku 2024.

7:10 Irán dodal Rusku prvé drony, ktoré môžu byť nasadené do vojny na Ukrajine. Informoval o tom americký denník Washington Post s odvolaním sa na zdroje z prostredia tajných služieb.

Noviny píšu, že 19. augusta dostalo Rusko najmenej dva rôzne typy bezpilotných lietadiel, ktoré by mohli byť použité pri útokoch na radarové systémy, pozície delostrelectva a iné vojenské ciele. Počas prvých skúšok sa však vyskytlo veľa porúch a ruské ozbrojené sily s dronmi „nie sú spokojné“, tvrdia zdroje.

Podľa Washington Postu americká vláda predpokladá, že Irán dodá Moskve ďalšie stovky bezpilotných lietadiel. V júli vyslovila domnienku, že Rusko bude chcieť získať iránske útočné drony.

Televízia CNN 10. augusta uviedla, že ruská vládna delegácia v júni najmenej dvakrát navštívila Irán, ktorý jej na letisku v meste Kášán predviedol svoje drony typu S191 a S129. Oba typy dronov sú schopné niesť samonavádzacie rakety. Irán v júli navštívil aj ruský prezident Vladimir Putin.

6:37 Nemecko a Francúzsko sú proti zákazu vstupu ruských občanov na územie EÚ. „Mali by sme porozmýšľať nad rozumnými spôsobmi využitia dôležitej páky udeľovania víz,“ cituje agentúra DPA z pozičného dokumentu zaslaného ostatným členským štátom EÚ, ktorých ministri zahraničných vecí sa tento utorok a stredu zídu na neformálnych rokovaniach v Prahe.

Berlín a Paríž tvrdia, že žiadosti ruských občanov by mali byť dôkladne preskúmané z hľadiska možných bezpečnostných rizík. Zároveň netreba podceňovať vplyv priamej skúsenosti so životom v demokraciách, čo sa týka najmä budúcich generácií.

„Naša vízová politika by to mala odrážať a v EÚ naďalej umožňovať kontakty s ruskými štátnymi príslušníkmi, ktorí nie sú spojení s ruskou vládou,“ uvádza sa v pozičnom dokumente.

Oba štáty chcú preto zachovať právny rámec, ktorý umožňuje vstup do EÚ najmä študentom, umelcom, vedcom a odborníkom — bez ohľadu na to, či by mohli čeliť politickému prenasledovaniu. Takisto varujú pred ďalekosiahlymi obmedzeniami vízovej politiky. Zdôrazňujú, že je dôležité zabrániť podporovaniu ruského naratívu a odcudzeniu budúcich generácií.

Niektoré členské štáty Európskej únie, predovšetkým Lotyšsko, Estónsko, Litva, Poľsko a Fínsko, ktoré majú hranice s Ruskom, požadujú, aby EÚ prijala spoločné a tvrdé reštrikcie voči návštevníkom z Ruska.

6:15 Ukrajina si berie čo jej patrí a jej armáda zatlačí ruské sily k hraniciam, ktorých línia sa nezmenila. Vo svojom pravidelnom príhovore zverejnenom v pondelok večer na stránke president.gov.ua to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Konkrétne hovoril o opätovnom oslobodení Charkovskej, Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, polostrova Krym a pobrežia Čierneho a Azovského mora od Hadieho ostrova po Kerčský prieliv.

„Chce niekto vedieť, aké sú naše plány? Podrobnosti vám žiadny skutočne zodpovedný človek nepovie. Pretože toto je vojna,“ uviedol Zelenskyj.

"No okupanti by mali vedieť: zatlačíme ich k hraniciam. K našim hraniciam, ktorých línia sa nezmenila. Okupanti to dobre vedia. Ak chcú prežiť, je čas, aby ruská armáda utiekla. Choďte domov,“ pokračoval.

Ruským vojakom, ktorí sa boja vrátiť domov, odporučil, aby sa vzdali a Kyjev im zaručí dodržanie všetkých noriem Ženevských konvencií. „Ak ma neposlúchnu, narazia na našich obrancov, ktorí sa nezastavia, kým neoslobodia všetko, čo patrí Ukrajine,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinská armáda spustila podľa ukrajinských médií protiútok v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, pričom jej vojaci sa údajne prebili cez prvú líniu ruskej obrany v Chersone.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ukrajinské útoky v Chersonskej a Mykolajivskej oblasti zmarila a spôsobila ukrajinským silám „ťažké straty“.

6:00 Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v pondelok vyzval na úplné odstavenie Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny, keďže boje v oblasti sa zosilňujú a tento týždeň tam prídu na inšpekciu zahraniční experti, informovala agentúra AFP.

Kirby znova žiadal vytvorenie demilitarizovanej zóny okolo elektrárne, ktorú obsadili ruské sily v marci – niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

„Už sme mnohokrát povedali, že jadrová elektráreň nie je vhodné miesto na bojové operácie,“ uviedol Kirby.

Riziko, ktoré predstavuje Záporožská jadrová elektráreň udržiavaná v prevádzke, sa podľa neho zvýšilo minulý týždeň, keď musel byť v dôsledku požiaru zapríčineného ostreľovaním odstavený záložný zdroj energie, čo potenciálne ohrozuje prevádzku jadrových reaktorov.

„Aj naďalej sme presvedčení, že kontrolované odstavenie jadrových reaktorov v Záporožskej jadrovej elektrárni by bolo v najbližšom období najbezpečnejšia a najmenej riskantná možnosť,“ konštatoval Kirby.

Záporožskú jadrovú elektráreň by mal tento týždeň navštíviť tím expertov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Kirby vyjadril podporu plánovanej inšpekcii z MAAE a vyzval Rusko, aby nezávislým inšpektorom zaistilo bezpečný a neobmedzený prístup.