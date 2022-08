Scholzov pražský prejav úniou neotrasie, nabáda však k zamysleniu

ZDF poznamenala, že poprední štátnici si radi vyberajú slávne univerzity na svoje zásadné prejavy, čo urobili napríklad niekdajší americký prezident Barack Obama v Káhire, Macron na Sorbonne či bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová na Harvarde. „Zásadný prejav spolkového kancelára Olafa Scholza o európskej politike možno vzbudil vo svete menší záujem ako napríklad Obamova reč v Káhire v roku 2009. Niektorí však možno preto počúvali pozorne. Olaf Scholz totiž v prejave predstavil veľké reformy v EÚ,“ uviedla televízia.

„Európou to určite neotriaslo. Ale Olaf Scholz poskytol podnety k zamysleniu, prepojil staré témy s novou situáciou, ním vyhláseným prelomom doby, a novo ich formuloval. Teraz neostáva ako počkať, či tento obrat doby predsa len vyvolá impulz, aby sa presadilo aspoň pár návrhov,“ dodala ZDF.

Der Spiegel uviedol, že Scholz nie je žiadny rečník, akým bol Cicero. „Nie je to ani (bývalý americký prezident) John F. Kennedy alebo (niekdajší americký kazateľ) Martin Luther King. Vášnivé, burcujúce a strhujúce prejavy nie sú kancelárovou parketou,“ napísal magazín. Napriek tomu sa podľa neho očakávalo, že sa Scholz odváži k niečomu vecnému. „Napríklad k neprikrášlenej analýze súčasného stavu EÚ. K iniciatívam, ktoré by Európu v najbližších mesiacoch či dokonca rokoch formovali. K svojej vízii. Ale dopadlo to bohužiaľ inak,“ uviedol Der Spiegel.

Podľa magazínu sa Scholz pri konkrétnych návrhoch venoval skôr taktickým otázkam a nehovoril o víziách, pri problémových analýzach sa držal späť a vyjadroval sa taktne. Jasne tiež nepovedal, či bude Nemecko v budúcnosti brániť platbám z fondov EÚ tým krajinám, ktoré porušujú zásady právneho štátu, uviedol Der Spiegel. Poznamenal, že Scholz mal príležitosť v Prahe vysvetliť, ako Nemecko, najmocnejší únijný štát, plánuje postupovať, aby sa Európska únia presadila vo svete. „Túto šancu prepásol,“ dodal Der Spiegel.

Kladne Scholzov výstup naopak hodnotí mediálna skupina RND, ktorá však uznáva, že zvučnosť prejavu zaostala za Macronovou prednáškou na Sorbonne. „Napriek tomu ale bolo počuť ranu. A bolo by dobré, keby v týchto krízových časoch rýchlo neutíchla,“ uviedla RND. Podľa nej kancelár v zahraničí vystupuje sebavedome a s odhodlaním postaviť sa do čela.

„Požiadavkou na spoluprácu v obrane a zbrojení sa Scholz k Macronovi priblížil. Nová Európa potrebuje ale oveľa viac ako nemecko-francúzsku os. Potrebuje silný východozápadný motor. A Scholz je práve pri tom, aby ho naštartoval,“ dodala RND.