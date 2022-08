Juh Ukrajiny: ofenzíva či len prieskum bojom?

Deň po bombastickej správe kyjevských médií, že ukrajinské sily na južnom fronte spustili dlho ohlasovanú veľkú ofenzívu, stále nie je jasné, či je to skutočne tak. Moskva to pôvodne poprela. V utorok už ale pripustila, že boje v Chersonskej oblasti, ktorej veľkú časť dobyla už začiatkom vojny, sa výrazne zintenzívnili. Kyjev zase krotí veľké nádeje, ktoré v pondelok vyvolali informácie, že sa mu podarilo prelomiť prvú obrannú líniu nepriateľa.

Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom videopríhovore odmietol vniesť viac svetla do zámerov Kyjeva. „Chce niekto vedieť, aké sú naše plány? Podrobnosti od žiadneho skutočne zodpovedného človeka nebudete počuť. Pretože toto je vojna," vyhlásil.

Pomalá operácia

Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovyč najskôr na YouTube uviedol, že ukrajinské jednotky prelomili ruskú obranu na niekoľkých miestach frontovej línie a „začali aktívnu časť oslobodzovania juhu od ruských okupantov“. V poznámke na svojom telegramovom účte sa však vzápätí aj on snažil brzdiť prehnané očakávania. „Ide o plánovanú pomalú operáciu na rozdrvenie protivníka a záchranu životov našich vojakov a civilistov. Samozrejme, mnohí by chceli rozsiahlu ofenzívu so správami o tom, ako naša armáda dobýja každú hodinu jednu obec. Ale my tak nebojujeme. A aj prostriedky sú obmedzené. My nebojujeme preto, aby sme sa predvádzali hlučnými frázami, ako to robí protivník. My bojujeme za vec. A táto vec si vyžaduje čas a úsilie,“ napísal. Ukrajincov vyzval: „Buďte preto trpezliví. Tento proces nebude veľmi rýchly, ale skončí sa vztýčením ukrajinskej vlajky nad všetkými obcami Ukrajiny.“

Aj korešpondenti veľkých svetových médií v hláseniach z terénu priznávajú, že nedokážu povedať, čo sa teraz na južnom fronte Ukrajiny v skutočnosti deje.

„Môže ísť aj o prieskum bojom pred prípravou vlastnej ofenzívy alebo s cieľom narušiť ofenzívu nepriateľa,“ uvažuje Iľja Abašev z BBC. „Môže ísť aj o zosilnenie ukrajinského informačného útoku na ruské jednotky pri Chersone. Informácie, akokoľvek kusé, že vám hrozí obkľúčenie a vy s tým nemôžete nič urobiť, dokážu účinne demoralizovať vojakov v prvej línii,“ narážal spravodajca britskej rádiotelevízie na ničivé ostreľovanie dneperských mostov salvovými raketometmi HIMARS, ktoré má za cieľ odrezať ruské jednotky na západnom brehu rieky od posíl a dopĺňania zásob. „Alebo možno sa naozaj začala ofenzíva Ozbrojených síl Ukrajiny na južnom fronte,“ pripustil.

Ruské i západné zdroje potvrdili, že ukrajinským silám sa podarilo oslobodiť asi päť obcí a prinajmenšom na jednom úseku frontu postúpiť o päť až šesť kilometrov. Samotné prelomenie prvej obrannej línie Rusov však podľa expertov nemusí veľa znamenať. „Rusi majú v Chersonskej oblasti tri línie obrany a prelomenie prvej signalizujú iba izolované ofenzívne akcie ukrajinskej armády,“ povedal pre agentúru AP nezávislý ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov.

Ruské ministerstvo obrany priznalo zvýšenie aktivity protivníka, žiadny prielom však nepripúšťa. „Útočný pokus nepriateľa žalostne zlyhal,“ uviedlo vo vyhlásení, v ktorom tvrdí, že Ukrajina pri ňom prišla o 560 vojakov, dve bojové lietadlá a desiatky tankov a iných obrnených vozidiel.

Kyjev, naopak, hovorí o značných stratách protivníka na živej sile, technike i infraštruktúre. Ukrajinci tvrdia, že Rusom zničili množstvo muničných skladov a všetky veľké mosty cez Dneper, ktoré sú životne dôležité pre zásobovanie ruských jednotiek.

Nemenovaný americký predstaviteľ pre denník New York Times uviedol, že Pentagon „zostáva opatrný, pokiaľ ide o to, či sú súčasné vojenské kapacity Ukrajiny dostatočné na dosiahnutie významných ziskov“.

Prečo je Cherson dôležitý?

Mesto so strategickou polohou pri ústi Dnepra do Čierneho mora má obrovský symbolický i praktický význam. Je to napokon jediná regionálna metropola, ktorej sa Rusi od začiatku vojny dokázali zmocniť. Ak by Ukrajina dokázala úplne odrezať nepriateľské sily na západnom brehu Dnepra, podľa expertov by mohla mať reálne vyhliadky na znovuzískanie Chersonu.

Ak ho chce Kyjev znovu dobyť späť, musí sa s ohlásenou ofenzívou poponáhľať. Jesenné dažde môžu rozbahniť terén, čo skomplikuje postup pozemných jednotiek. Podľa denníka Washington Post „úspech operácie na dobytie Chersonu by mohol prelomiť dlhé obdobie patovej situácie – a presvedčiť západných spojencov, že stojí za to pokračovať v poskytovaní zbraní a financií, ktoré Ukrajina potrebuje“. Ak však útok zlyhá, „ukrajinskú morálku to môže podkopať a, naopak, posilniť plány Ruska na plné ovládnutie juhu krajiny“, upozorňuje americký denník a dodáva, že „európska podpora by mohla zoslabnúť, keď sa začne prejavovať vplyv vysokých cien energií“.

Hoci ďalší vývoj bojov na južnom fronte zostáva nejasný, prokremeľský politológ Sergej Markov pripúšťa, že Kyjev už postrašením ofenzívou jeden podstatný úspech zaznamenal. „Všetky tieto útoky majú za cieľ narušiť blížiace sa referendum o znovuzjednotení s Ruskom,“ napísal Markov na Telegrame. „Myslím si, že sa im naozaj podarí prekaziť jeho konanie 11. septembra, ako bolo pôvodne plánované,“ dodal.