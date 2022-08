Ruskom dosadený člen samosprávy v Chersonskej oblasti zrejme utiekol do Ruska

Kirill Stremousov, zástupca šéfa Ruskom dosadenej samosprávy v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, zrejme utiekol do Ruska. Vyplýva to z analýzy jeho videa o situácii v tomto ukrajinskom regióne, ktoré v utorok zverejnil na sociálnej sieti Telegram. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Guardian a televízie Sky News.