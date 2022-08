Ako to videla CIA: Gorbačov sa pokúsil zachrániť ZSSR, no nebolo to možné

am

Očakávali americká vláda a CIA, že sa Gorbačov stane sovietskym vodcom? A ak áno, preferovali ho?

Áno. V deň, keď zomrel Leonid Brežnev, riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby Casey napísal prezidentovi Ronaldovi Reaganovi nótu, v ktorej predpovedal, že Gorbačov sa stane sovietskym vodcom. (Brežnev umrel v roku 1982, nahradil ho najprv Jurij Andropov, potom nastúpil Konstantin Černenko a nakoniec v roku 1985 Gorbačov, pozn. red.)

Aká bola reakcia prezidenta Reagana a ďalších predstaviteľov na túto správu?

Žiadna konkrétna reakcia neprišla, len sme udalosti zobrali na vedomie a čakali sme, ako sa vyvinú. Nástup Gorbačova sme považovali za dôkaz toho, že sovietske vedenie pochopilo, v akých problémoch sa ich krajina nachádza. Gorbačov bol ich najväčšou nádejou na záchranu zúfalej ekonomickej situácie. V skutočnosti si Gorbačov vždy myslel, že sovietske hospodárstvo bude možné zachrániť prostredníctvom reforiem. Nikdy nepochopil, že na záchranu je to príliš neskoro.

Predpokladám, že Biely dom mal nejakú stratégiu, ako komunikovať s novým sovietskym vodcom. Čo bolo je hlavnou súčasťou?

Britská premiérka Margaret Thatcherová povedal prezidentovi Reaganovi, že Gorbačov je muž, s ktorým sa dá robiť biznis. Vtedajší šéf Bieleho domu sa teda pustil do spolupráce so sovietskym lídrom v nádeji, že zníži jadrový arzenál oboch krajín. To bolo Reaganovým hlavným cieľom. Ale USA pokračovali v ekonomickom tla­ku.

Rozpad Sovietskeho zväzu ste predpovedali už dávno predtým. Vnímali ste nástup Gorbačova nejakým spôsobom ako potvrdenie vášho názoru?

Ako som už povedal, výberom Gorbačova si sovietski vodcovia uvedomili, v akých problémoch sa ich krajina nachádza. Bol ich najlepšou šancou, ale jednoducho nebol dosť dobrý. Nikto nemohol zachrániť Sovietsky zväz vzhľadom na tlak, ktorý na ZSSR vyvíjali americké politiky. Gorbačov si myslel, že komunizmus možno zreformovať, ale zreformovať sa nedal. Nakoniec sa skončila studená vojna a Sovietsky zväz prestal existovať.