ONLINE: Ukrajinci ostreľujú ruské pozície na juhu, Rusi v reakcii menia pozície

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 189. deň

Dodávky plynu cez Nord Stream sú zastavené

Tím inšpektorov MAAE je na ceste do Záporožskej elektrárne

Pokračuje protiofenzíva na juhu Ukrajiny VIDEO: Rozlúčka s lietadlami MiG-29 slovenskej armády na letisku v Kuchyni Charkov a Slovjansk po ruskom ostreľovaní Fotogaléria 10 fotiek +7

10:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mohol koncom septembra fyzicky vystúpiť s prejavom na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. Ak by sa tak stalo, išlo by o jeho vôbec prvú zahraničnú cestu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z konca februára, informovala v stredu agentúra DPA.

„Sme pripravení na návštevu akéhokoľvek predstaviteľa (Ukrajiny) vrátane prezidenta,“ povedal DPA hovorca ukrajinskej misie pri OSN Anatolij Zlenko.

Zelenskyj figuruje na zozname rečníkov všeobecnej rozpravy VZ OSN. Zlenko však podotkol, že sa to môže zmeniť a že stále ešte „nie je zrejmé“, či Zelenskyj do New Yorku naozaj vycestuje.

10:00 Britská vojenská rozviedka uviedla, že ukrajinské jednotky využili pomerne slabú pozíciu ruskej obrany a na niektorých miestach zatlačili ruských vojakov späť. Útoky Ukrajincov na okupačné jednotky podľa Londýna pokračujú na viacerých frontoch na juhu krajiny. Rusko sa teraz pravdepodobne pokúsi medzery v línii zaplniť záložnými jednotkami a je možné, že nasadí jednotky s iba obmedzeným výcvikom, píše britská rozviedka.

9:30 Hraničnými priechodmi prešlo v utorok (30. 8.) na Slovensko 3 370 ľudí z Ukrajiny. Z toho bolo 789 mužov, 1 966 žien a 615 detí.

O dočasné útočisko požiadalo podľa hovorkyne 296 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi predošlý deň 4 053 osôb.

09:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr uviedol, že nikto zodpovedný o vojenských plánoch Kyjeva neprezradí nič konkrétne. Ruským vojakom odporučil z okupovaných území utiecť. V prejave v noci na dnes potom ubezpečil, že ukrajinskí vojaci sú aktívne nasadení pozdĺž „celej frontovej línie: na juhu, v Charkovskej oblasti, na Donbase“.

8:00 Dodávky zemného plynu do Európy cez plynovod Nord Stream (Severný prúd) sa zastavili. Oznámilo to v stredu Združenie európskych prepravcov plynu (ENTSOG).

7:27 Ukrajinské sily pokračujú v ničení ruských logistických trás, záloh a veliteľských stanovíšť, oznámilo Južné veliteľstvo ukrajinských síl. Ruské sily v reakcii na novú protiofenzívu na juhu Ukrajiny upravujú svoje pozície a z Krymu a Melitopolu presúvajú konvoje vojenskej techniky, uvádza analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Nová ukrajinská ofenzíva podľa ISW zrejme mení priority na celom bojisku.

„Počas bojového dňa naše rakety a delostrelecké jednotky ostreľovali štyri veliteľské pozície nepriateľských jednotiek a štyri dopravné tepny,“ citoval Južné velenie ukrajinských síl ruskojazyčný server BBC. Paľbu ukrajinských síl zamerali na mosty v okupovanej Chersonskej oblasti a podľa velenia ich poškodili tak, aby čo najviac obmedzili ich použitie.

Ukrajinské letectvo udrelo na 16 ruských oporných bodov, skladov munície a miest, kde Moskva zhromažďuje jednotky, zbrane a ďalšie vybavenie.

Informácie poskytnuté jednou z bojujúcich strán v čase konfliktu nie je možné nezávisle overiť.

O vyradení mostov v Chersonskej oblasti z prevádzky informuje v novej analýze aj ISW, podľa ktorého Ukrajinci tiež útočia na pontónové prívozy cez Dneper. Ukrajinské aj ruské zdroje podľa analytikov informovali o tom, že ukrajinské sily zasiahli pontónový most vystavaný ruskými jednotkami neďaleko významného Antonivského cestného mosta.

Antonivský most pre Rusov predstavoval dôležitú zásobovaciu trasu a umožňoval im prístup na územia, ktoré okupujú na západnom brehu rieky Dneper. V uplynulých týždňoch ho ale opakovane zasiahli ukrajinské sily a ruské vojská aj miestni obyvatelia boli po jeho zničení odkázaní na prívozy.

6:46 Členovia inšpekčnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v stredu vyrazili z Kyjeva do Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne, kde plánujú stráviť niekoľko dní. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na šéfa MAAE Rafaela Grossiho.

Štrnásťčlenná delegácia MAAE vedená Grossim pricestovala do Kyjeva v utorok. Nie je jasné, ako dlho jej bude trvať 450 kilometrov dlhá cesta do najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. Cieľom misie je podľa Grossiho situáciu okolo elektrárne „čo najviac stabilizovať“.

„Strávime tam niekoľko dní,“ citovala DPA z Grossiho vyjadrenia krátko predtým, ako kolóna desiatich bielych vozidiel OSN opustila Kyjev. Šéf okupačnej správy v Záporožskej oblasti Jevhen Balyckyj (rus. Jevgenij Balickij) ešte v utorok hovoril o tom, že program inšpektorov v elektrárni je naplánovaný iba na jeden deň.

Delegácia podľa Balického vstúpi na Ruskom ovládané územie cez obec Vasylivka blízko frontovej línie, odkiaľ zamieri do Enerhodaru. „Vstupujeme na okupované územie a to vyžaduje výslovné záruky nielen z ruskej strany, ale aj z ukrajinskej,“ pripomenul Grossi.

6:10 Od plánovanej návštevy tímu MAAE Jevhen Balyckyj z ruskej okupačnej správy veľa neočakáva. Inšpektori podľa neho musia v priebehu jedného dňa obhliadnuť prevádzku elektrárne.

Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie ruské vojská, jej prevádzku však naďalej uskutočňujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Rusko a Ukrajina sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania jadrovej elektrárne, čo vyvoláva obavy z možného úniku radiácie.

Tím inšpektorov MAAE pricestoval do Kyjeva v utorok. V Záporožskej atómovej elektrárni mal byť od stredy do soboty. Kremeľ označil misiu MAAE za „nevyhnutnú“; zároveň však vylúčil stiahnutie svojich vojakov z elektrárne.

Ukrajina očakáva od návštevy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Záporožskej jadrovej elektrárni nielen analýzu situácie, ale aj vznesenie požiadaviek na demilitarizáciu zariadenia i jeho okolia. Podľa agentúry Ukrinform to v utorok povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri stretnutí v Kyjeve so šéfom MAAE Rafaelom Grossim.

„Dôverujeme vašim odborníkom. Chceli by sme ale, aby to bola nielen kontrola, "uviedol Zelenskyj. "Pre nás sú dôležité naliehavé požiadavky zo strany MAAE, zo strany OSN…na urýchlenú demilitarizáciu elektrárne, stiahnutie všetkých vojakov Ruskej federácie so všetkými zbraňami, oslobodenie našej elektrárne,“ uviedol ďalej prezident, podľa ktorého je tiež nutné odovzdanie atómovej elektrárne pod kontrolu Ukrajiny.

To je podľa neho jediný spôsob, ako eliminovať riziká spojené s jadrovou energiou. Obavy z možnej jadrovej havárie sa objavili po tom, čo túto najväčšiu atómovú elektráreň v Európe obsadila v marci ruská invázna armáda. „Je to jedna z prioritných bezpečnostných otázok pre Ukrajinu a celý svet,“ poznamenal Zelenskyj podľa agentúry AFP, pričom varoval, že kvôli ruskej okupácii zariadenia hrozí jadrová katastrofa.

Delegácia MAAE vedená Grossim pricestovala do Kyjeva, odkiaľ sa má vydať do Záporožskej jadrovej elektrárne, aby tam vykonala inšpekciu. Zariadenie je v posledných týždňoch pod paľbou, z ktorej sa navzájom viní Ukrajina aj Rusko. V chode ju stále udržiavajú ukrajinskí zamestnanci, sú ale pod dohľadom ruských jednotiek a expertov. Maae už skôr uviedla, že cieľom misie je posúdiť fyzické poškodenie elektrárne, funkčnosť bezpečnostných systémov a pracovné podmienky zamestnancov a tiež vykonať „naliehavé ochranné opatrenia“.