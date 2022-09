Washington obmedzil vývoz výkonných čipov do Číny

Americká vláda nariadila dvom popredným výrobcom čipov, aby obmedzili vývoz svojich výkonných produktov do Číny.

Spoločnosť Nvidia oznámila, že ju americké úrady informovali o zmenách pravidiel vývozu čipov do ázijskej krajiny a podobnú informáciu potvrdila aj spoločnosť AMD, napísala agentúra Reuters. Cieľom opatrenia je sťažiť Číne prístup k technológiám, ktoré by mohla využiť vo vojenskej oblasti.

Spoločnosť Nvidia v stredu informovala, že jej nové pravidlá znemožňujú vývoz výkonných čipov radu A100 a H100, čo by podľa firmy mohlo viesť až k 400 miliónom dolárov strát z neuskutočnených predajov. Svojim čínskym zákazníkom sa tak bude firma snažiť ponúknuť iný druh výrobkov. Konkurenčná spoločnosť AMD sa domnieva, že nové pravidlá neumožnia vývoz čipov typu MI250 do Číny, čo by však nemalo mať žiadny hmotný vplyv na podnikanie firmy.

Cieľom opatrenia je podľa spoločnosti Nvidia to, aby sa jej výrobky nepoužívali v čínskych vojenských technológiách alebo čínskou armádou. Čipy, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie pravidlá pre export, majú kľúčovú úlohu v zariadeniach na rozoznávanie hlasu či tvárí, môžu však mať tiež vojenské využitie. Podľa amerického ministerstva obchodu je všeobecným cieľom regulácií, aby sa americké technológie nedostali „do zlých rúk“.

Na začiatku augusta americký prezident Joe Biden podpísal zákon na podporu domácej výroby polovodičov. Ten uvoľňuje vyše 52 miliárd dolárov vo forme grantov a ďalších stimulov pre polovodičový priemysel.

Posilniť výrobu polovodičov v demokratických krajinách chce aj Taiwan. Povedala to taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen pri stretnutí s guvernérom Arizony Dougom Duceyom. „Tešíme sa, že budeme spoločne s našimi demokratickými partnermi vyrábať demokratické čipy, a tým ochránime záujmy našich demokratických partnerov a vytvoríme väčšiu prosperitu,“ uviedla prezidentka. Taiwanská spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) sa chystá v Arizone preinvestovať do nového závodu na výrobu polovodičov 12 miliárd dolárov.