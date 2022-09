ONLINE: Inšpektori MAAE smerujú do výbušnej oblasti. Ukrajinci hovoria o ostreľovaní, Rusi o výsadku

Do Záporožskej jadrovej elektrárne smerujú medzinárodní inšpektori, napriek tomu, že v oblasti je výbušná situácia. Ruské agentúry tvrdia, že Ukrajinci podnikli útok, Ukrajinci hovoria o mínometnom ostreľovaní Enerhodaru.

Ukrajinský ostreľovač Andrij počas výcviku na predmestí Kyjeva v sobotu 27. augusta 2022. Po odchode do západnej Európy, kde pracoval ako inžinier, sa Andrij vrátil začiatku vojny späť na Ukrajinu. V priebehu niekoľkých týždňov sa po výcviku v ukrajinských špeciálnych jednotkách z civilistu stal ostreľovač.

Inšpektori sa pre ruské bombardovanie nemôžu dostať do do Záporožskej elektrárne

8:54 Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa podľa Ukrajiny nemôžu dostať do Záporožskej jadrovej elektrárne, keďže dohodnutú trasu ich cesty bombardujú ruské sily. Povedal to ukrajinský starosta mesta Enerhodar Dmytro Orlov. „Ukrajina sa naďalej snaží zorganizovať bezpečný prístup misie MAAE do Zaporižžskej jadrovej elektrárne," napísal Orlov na komunikačnej platforme Telegram. „Žiadame, aby Ruská federácia zastavila provokácie a umožnila misii MAAE bezproblémový prístup k ukrajinskému jadrovému zariadeniu," dodal. Informuje o tom portál Sky News.

8:15 Podľa ruských agentúr vykonali ukrajinské sily výsadok pri meste Enerhodar, v blízkosti ktorého sa nachádza Záporožská jadrová elektráreň. Teraz na nich vraj útočí ruské letectvo. Do jadrového zariadenia má vo štvrtok doraziť inšpekčná misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá už sa vydala na cestu z ukrajinskými silami ovládaného Záporožia.

Informácie ruských agentúr nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajinské úrady vo štvrtok hovorili o „mínometnom ostreľovaní“ Enerhodaru. Zvýšenú vojenskú aktivitu v oblasti potvrdil tiež šéf MAAE Rafael Grossi, podľa neho misia pokračuje. Podľa Kyjeva od ranných hodín Rusi ostreľujú mesto Enerhodar pri okupovanej jadrovej elektrárni.

"Od piatich hodín ráno neprestáva mínometné ostreľovanie mesta. Počuť streľbu z guľometu. Vie sa o zásahoch viacerých civilných objektov. Sú tu ranení. Zisťujeme, koľko presne, "uviedol ukrajinský starosta mesta Dmytro Orlov.

6:35 Ľudia by nemali očakávať, že Ukrajina dosiahne počas veľkej protiofenzívy na juhu rýchle víťazstvá nad ruskými jednotkami, pretože Kyjev nechce stratiť príliš veľa svojich vojakov. V stredu to podľa tlačovej agentúry Reuters vyhlásil poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč.

„Je to veľmi pomalý proces, pretože si ceníme ľudí, pretože potrebujeme, aby sa domov vrátilo čo najviac Ukrajincov,“ povedal Arestovyč.

„Rýchly úspech nepríde… rýchly úspech vždy znamená veľa krvi,“ uviedol poradca v interview zverejnenom na YouTube.

V stredu predtým regionálny predstaviteľ povedal, že ukrajinské ozbrojené sily dosiahli „úspechy“ v troch častiach Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Kyjev v pondelok 29. augusta oznámil, že začal dlhšie ohlasovanú protiofenzívu na juhu, ktorej cieľom je dobyť naspäť od Rusov toto ukrajinskú územie.

6:30 Ruská armáda čelí na Ukrajine vážnemu nedostatku personálu. Napísali to agentúry Reuters a AP s odvolaním sa na informácie amerických tajných služieb. Rusko sa preto snaží rôznymi spôsobmi posilniť nábor vojakov, ktorí pôjdu bojovať na Ukrajinu. Moskva sa podľa tajných služieb snaží rekrutovať na ukrajinskom území tiež zločincov s prísľubom finančnej odmeny a odpustenia trestu.

Nezávislý ruský investigatívny portál The Insider zase napísal, že Rusko vyčerpá svoje zásoby riadených striel, delostreleckých nábojov a obrnených vozidiel do konca tohto roka, ak bude pokračovať takáto intenzita bojov. Správu prevzal v stredu web britskej stanice Sky News. Insider uviedol, že invázia Ruska na Ukrajine už viedla k „obrovským stratám“ zbraní a vojenského vybavenia.

Portál vysvetlil, že Rusko v dôsledku západných sankcií nie je schopné pokračovať v riadnej priemyselnej výrobe zbraní, ktorými by nahradilo rýchlo sa míňajúce zásoby. Hoci Sovietsky zväz (ZSSR) mal obrovské zásoby delostreleckej munície, väčšina z nej sa nemohla dlho skladovať.

„Ruská armáda čelí závažnému nedostatku personálu na Ukrajine,“ povedal agentúram predstaviteľ americkej vlády s odvolaním sa na poznatky tajných služieb. Podľa neho sa ruská armáda snaží zvýšiť svoje stavy na Ukrajine rýchlejším návratom do boja zranených vojakov, využívaním ľudí zo súkromných bezpečnostných agentúr alebo ponukou rôznych bonusov vojakom základnej služby za to, že sa prihlásia do jednotiek na fronte.

„Popritom máme hodnoverné správy, že ruské ministerstvo obrany pravdepodobne začína s náborom odsúdených zločincov na Ukrajine,“ uviedol americký predstaviteľ s tým, že Moskva im ponúka „odpustenie trestu a finančné kompenzácie“.

Moskva nezverejnila koľko vojakov a ďalšieho personálu stratila počas vojny, ktorú rozpútala na konci februára. Podľa západných vlád aj Kyjeva sú však straty v ráde mnohých tisícok. Námestník amerického ministerstva obrany Colin Kahl v auguste odhadol počet mŕtvych a ranených ruských vojakov na 70 000 až 80 000 s tým, že reálne číslo môže byť „o niečo málo vyššie či nižšie“.