Ruský minister sa do USA nedostal, Moskva nalieha na víza pre Lavrova

Minister a členovia jeho delegácie sa mali v OSN zúčastniť na vrcholnom stretnutí policajných náčelníkov, uviedol veľvyslanec Vasilij Nebenzja. Interfax v tejto súvislosti pripomenul ruské naliehanie, aby Američania vydali víza šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi na septembrové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.

„Kvôli počínaniu americkej strany bola zrušená účasť delegácie ruského ministerstva vnútra vedenej ministrom Vladimirom Kolokolcevom na (policajnom) summite. Ruská delegácia jednoducho nedostala víza,“ povedal Nebenzja počas stretnutia policajných náčelníkov. Počínanie USA označil za „flagrantné porušenie povinností a záväzkov“ plynúcich z dohody o sídle OSN v New Yorku.

O deň skôr námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov vyhlásil, že ruská strana žiadala o víza s veľkým predstihom.

Ešte predtým ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov vyhlásil, že Rusko bude trvať na zabezpečení nerušeného príchodu všetkých ruských predstaviteľov na Valné zhromaždenie OSN, čo určite platí aj o ceste Lavrova na VS OSN. Veľvyslanectvo sa kvôli tomu už obrátilo na Biely dom a ministerstvo zahraničia USA s požiadavkou, aby krajina, v ktorej sa nachádza sídlo OSN, okamžite vydala víza ministrovi Lavrovovi a všetkým členom jeho delegácie.

VS OSN má zasadať od 13. do 27. septembra, Lavrov by sa chcel zúčastniť všeobecnej rozpravy, začínajúcej 20. septembra.

Denník Kommersant pripomenul, že USA zaradili Kolokolceva na svoj sankčný zoznam 6. apríla. Spolu s ministrom sa na „čiernu listinu“ dostal šéf správy ministerstva vnútra pre boj proti extrémizmu Timur Valiulin, šéf bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev a veliteľ ruskej národnej gardy Viktor Zolotov.

Na Lavrova a tiež na ruského prezidenta Vladimíra Putina uvalili USA sankcie krátko po februárovom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Ešte predtým tak urobila Európska únia, Británia a Kanada.