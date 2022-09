ONLINE: Putin chce dobyť Donbas do 15. septembra, tvrdia Ukrajinci

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 191. deň

Rusko sa ďalej snaží plne ovládnuť Doneckú oblasť

Ukrajinci hlásia ruské útoky na Charkov, Bachmut či v smere na Kramatorsk VIDEO: Takto Rusi nahradili zničený most pontónovým. Ukrajinské deti sa vrátili do škôl Fotogaléria 17 fotiek +14

11:25 V Záporožskej atómovej elektrárni ostanú nastálo dvaja inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie ruského veľvyslanca pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michaila Uľanova pre ruské médiá.

11:20 Tím inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) neustále sprevádzajú ruskí vojaci a predstavitelia, a preto sa im doposiaľ nepodarilo viesť súkromné rozhovory s ukrajinským personálom Ruskom kontrolovanej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES).

Informovala spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na ukrajinskú verejnoprávnu vysielaciu spoločnosť Suspiľne, ktorá citovala nemenovaného zamestnanca. Uvedený zdroj priblížil, že ruské sily inšpektorov MAAE viedli elektrárňou a ukazovali im aj „plány závodu s ostreľovanými cieľmi“, pričom sa ich snažili presvedčiť, že elektráreň ostreľuje ukrajinská armáda.

11:15 Ukrajinské úrady oficiálne registrujú 228 nezvestných detí, ďalších 7 297 ich bolo deportovaných inváznymi vojskami, píše server Ukrinform.

11:05 Americký inštitút pre štúdium vojny (ISW) v súvislosti s bojmi v Doneckej oblasti pripomína, že podľa ukrajinského generálneho štábu ruský prezident Putin presunul cieľ dobyť celé územie tohto regiónu z konca augusta na 15. septembra, a ruská armáda do tejto oblasti presúva sily, aby sa jej to tentoraz podarilo.

Podľa ISW je to však nepravdepodobné. Slobodná Európa/ Rádio Sloboda tiež zverejnilo materiál, na ktorom po Krymskom moste prechádzajú vojenské konvoje. To dokazuje, že Rusko posilňuje tiež svoje jednotky v okupovanej Chersonskej oblasti v reakcii na ukrajinskú protiofenzívu, ktorá sa tam začala tento týždeň.

10:55 Hraničnými priechodmi prešlo vo štvrtok (1. 9.) na Slovensko 2 621 ľudí z Ukrajiny. Z toho bolo 712 mužov, 1 413 žien a 496 detí. O dočasné útočisko požiadalo osem žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 2 769 osôb.

10:50 Politika Európskej únie voči Ukrajine je hlúpa a nie je v záujme Chorvátska, s rastom cien energií bude každá členská krajina bojovať sama za seba. Podľa agentúry HINA to uviedol chorvátsky prezident Zoran Milanović.

Čítajte viac Milanović: Politika EÚ voči Ukrajine je hlúpa a nie je v záujme Chorvátska

10:30 Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov je presvedčený, že Rusko musí prísť o svoje kolónie, ktorých sa zmocnilo v 19. a 20. storočí. Tie sa už podľa neho začínajú „rozhýbavať“. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Musíme pochopiť, že Rusko je jednou z mála krajín, ktoré majú kolónie v 21. storočí. Pretože tieto kolónie, ktoré kedysi zajali, vzali ľuďom jazyk, tradície, zobrali im kultúru, kolonizovali ich… Existuje obrovské množstvo kolónií Ruskej federácie. Treba ich oslobodiť, aby sa tieto národy stali slobodnými. A potom bude situácia úplne iná. Potom uvidíme, koľko vlastne tvorí Rusko,“ povedal Danilov.

Ten podotkol, že Čečenská republika Ičkéria ani Tatársko určite nie sú Rusko. „Máme vedecky dokázané, že tieto územia nemajú nič spoločné s Ruskom. A ani nechcú mať… Pomaly sa už začínajú rozhýbavať. „Nech však každý premýšľa o svojom domove, my na nich myslieť nebudeme. Našou úlohou je postarať sa o to, aby raz a navždy zmizla túžba Rusov strkať nos do našej krajiny ako Pinocchio. To je naša misia,“ dodal Danilov.

10:11 Južné veliteľstvo ukrajinských ozbrojených síl informovalo o zničení piatich ruských muničných skladov na Rusmi okupovanom území počas protiofenzívy zahájenej tento týždeň na juhu Ukrajiny. Cieľom ukrajinských útokov sú aj mosty a prívozy, ktoré sú kľúčové pre Rusov na západnom brehu Dnepra.

Ivan Fedorov, starosta Rusmi obsadeného Melitopoľa v Záporožskej oblasti, ktorý je lojálny voči Kyjevu, dnes na telegrame napísal o ďalšej „pekelnej noci“ pre okupantov. Ukrajinci zasiahli dva ciele, jedným z nich je vojenský sklad a letisko, o druhom zasiahnutom cieli zatiaľ nie sú presnejšie informácie, uviedol Fedorov.

10:01 Slovensku od 1. septembra do konca roka 2023 pomáha chrániť jeho vzdušný priestor Poľsko a Česká republika. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) podporuje tento krok Ministerstva obrany. V tlačovej správe zároveň vyjadril znepokojenie nad najnovším vyhrážaním sa Moskvy Moldavsku, čo podľa neho dokazuje správnosť tohto rozhodnutia.

Zdôraznil tiež, že slovenské staré stíhačky MiG-29 by mali byť poskytnuté Ukrajine s finančnou alebo materiálnou náhradou. "Spolupráca s európskymi partnermi a špeciálne s našimi najbližšími susedmi v otázkach bezpečnosti a vzájomnej vojenskej pomoci je viac ako vítaná v časoch, keď je náš východný sused napadnutý ruskými agresormi. Obmena zastaralej ruskej techniky na vybavenie plne kompatibilné s armádami NATO je viac ako nevyhnutná,“ napísal Ivan Štefanec.

8:44 Britská vojenská rozviedka vo svojej rannej zvodke k situácii na ukrajinskom fronte spomína pokračujúce tvrdé boje z juhu Ukrajiny, vrátane oblasti Enerhodaru ležiaceho v susedstve Rusmi ovládanej Záporožskej jadrovej elektrárne.

Rozviedka uvádza, že aj napriek vojne na Ukrajine Rusko vo štvrtok začalo vojenské cvičenie Vostok 22 (Východ 22). Podotýka, že aj keď Moskva tvrdí, že sa týchto manévrov zúčastní 50 000 vojakov, je nepravdepodobné, že sa do nich aktívne zapojí viac ako 15 000 príslušníkov armády. To je približne pätina počtov z posledného tohto cvičenia na ruskom Ďalekom východe v roku 2018. Podľa Britov výkon ruskej armády na Ukrajine zdôraznil, že aj napriek rozsiahlym vojenským cvičeniam nie sú ozbrojené sily schopné viesť rozsiahle, komplexné operácie. Cieľom týchto manévrov je vraj urobiť dojem na ruské vedenie a v zahraničí.

Čítajte viac Rusko na Sibíri napína svaly. Spolu s Čínou cvičí 50-tisíc vojakov

8:10 Rusko sa ďalej snaží plne ovládnuť Doneckú oblasť na východe Ukrajiny a vytvoriť si tam vhodné podmienky na obnovenie ofenzívy, uviedol v pravidelnom hlásení o situácii na bojisku ukrajinský generálny štáb. Ukrajinské úrady v noci na dnešok informovali o tom, že ruské sily útočili v Sumskej oblasti aj na mesto Charkov.

Podľa generálneho štábu sa ruská armáda v Doneckej oblasti sústredí na útočné operácie v oblasti Bachmutu a Avdijivky. V smere na Kramatorsk ostreľovala ciele z mínometov, tankov aj lietadiel. Snažia sa v oblasti udržiavať jednotky ukrajinskej armády a zabrániť tomu, aby sa presunuli inam.

7:45 Loď s kukuricou z Ukrajiny počas plavby do Istanbulu narazila na plytčinu a zablokovala dopravu v prielive Bospor. Ako informoval oficiálny web istanbulského guvernéra, plavidlo Lady Zehma uviazlo na plytčine pre poruchu kormidla. Momentálne kotví v prístave v Bebeku.

„Premávka v Bospore bola dočasne pozastavená pre incident, ktorý si nevyžiadal žiadne zranenia, straty na životoch ani znečistenie životného prostredia,“ uvádza sa v tlačovej správe guvernorátu.

Libérijská nákladná loď s dĺžkou 173 metrov podľa ukrajinských médií prepravuje viac ako 3-tisíc ton kukurice. Vyplávala z Čornomorska a má namierené do talianskej Ravenny na pobreží Jadranského mora.

6:48 Michail Gorbačov, ktorý zomrel v utorok vo veku 91 rokov, bol tiež v posledných rokoch zdrvený zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi Moskvou a Kyjevom.

Čítajte viac Svedectvo tlmočníka: Gorbačova vojna traumatizovala

6:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že Rusko neumožnilo novinárom sprevádzajúcim tím inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vstup do Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES). Uviedla agentúra DPA.

Šéf MAAE Rafael Grossi súhlasil s tým, že ukrajinským a zahraničným novinárom bude umožnené v rámci medzinárodnej kontroly navštíviť Ruskom obsadenú jadrovú elektráreň na juhu Ukrajiny, „aby svet videl pravdu“, povedal Zelenskyj vo svojom večernom príhovore.

Keď však tím inšpektorov MAAE vedený Grossim dorazil vo štvrtok do elektrárne, ruskí „okupanti“ nedovolili novinárom vstúpiť do tejto oblasti, uviedol Zelenskyj.

DPA si v tejto súvislosti všíma, že na záberoch zachytávajúcich Grossiho vyhlásenia pre médiá pred jadrovou elektrárňou odvysielaných v ruskej štátnej televízii bolo vidieť len mikrofóny ruských médií. Šéf MAAE neskôr videozáznam z brífingu zverejnil na Twitteri.

Zelenskyj zároveň opätovne vyzval na úplnú demilitarizáciu objektu. „To je cieľom ukrajinského a medzinárodného úsilia,“ dodal.

Medzinárodní experti z MAAE dorazili do Záporožia, ktoré je pod kontrolou ukrajinských síl, v stredu. Na Ruskom ovládané územie prešiel tím dozornej agentúry OSN vo štvrtok a okolo 12.00 h miestneho času dorazil do elektrárne. Členovia tímu bol oblečení v modrých nepriestrelných vestách a na hlavách mali modré prilby. Časť inšpektorov spolu s Grossim po niekoľkých hodinách elektráreň opustila.

Rusko obsadilo Záporožskú jadrovú elektráreň v prvých týždňoch invázie. ZAES sa odvtedy nachádza blízko frontovej línie a v posledných týždňoch prichádza k opakovanému ostreľovaniu jej priľahlých oblastí. Z tohto ostreľovania sa navzájom obviňujú Rusko a Ukrajina.

6:10 Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin nariadil ruským vojskám, aby do 15. septembra dosiahli administratívne hranice Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, teda dobyli zostávajúcu časť Donbasu. O Putinovom rozkaze hovoril podľa tlače zástupca náčelníka hlavnej operačnej správy ukrajinského generálneho štábu Oleksij Hromov.

„Nepriateľ naďalej ovláda okupované časti Charkovskej, Luhanskej, Doneckej, Záporožskej, Chersonskej a Mykolajivskej oblasti a tiež sa snaží vytvoriť si priaznivé podmienky na obnovenie ofenzívy. Ruské okupačné vojská znovu korigujú svoje plány a akcie v súlade s Putinovým rozkazom dosiahnuť administratívne hranice Doneckej oblasti do 15. septembra,“ povedal generál Hromov podľa denníka Ukrajinska pravda. Na obnovenie ruskej ofenzívy v tejto oblasti má podľa neho poslúžiť novo vytvorený 3. armádny zbor ruskej armády.

Ruské velenie sa podľa ukrajinského generála rozhodlo kvôli vysokým stratám rozpustiť 31. samostatnú výsadkovú brigádu a 22. brigádu špeciálnych síl, v ktorých „ostalo nažive menej ako 20 percent početného stavu“.

Ukrajinský generálny štáb o štvrtkovom večeri hlásil odrazenie ďalších nepriateľských útokov pri Slovjansku, Bachmute, Avdijivke a Novopavlivke, kde ukrajinské jednotky spôsobili nepriateľským silám straty a prinútili ich k ústupu.

Tvrdenie znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach overiť z nezávislých zdrojov.

Putin počas štvrtkovej návštevy Kaliningradu vyhlásil, že cieľom Ruska na Ukrajine je likvidácia protiruskej enklávy. „Na území dnešnej Ukrajiny začala vznikať protiruská enkláva, ktorá ohrozuje našu krajinu,“ povedal Putin počas stretnutia so školákmi v Kaliningrade. „Preto naši chlapci, ktorí tam bojujú, chránia obyvateľov Donbasu a chránia samotné Rusko,“ citovala ho agentúra Interfax. Agentúra DPA napísala, že týmto vyhlásením dal Putin najavo, že Rusko si na Ukrajinu robí nárok.