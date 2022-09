Zosadená mjanmarská líderka dostala ďalšie tri roky väzenia – za volebné podvody

Mjanmarský súd v piatok odsúdil zosadenú líderku krajiny Aun Schan Su Ťij na tri roky väzenia po tom, čo ju uznal za vinnú, že sa zapájala do volebných podvodov. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Súčasťou trestu pre Su Ťij sú aj nútené práce, približuje agentúra AFP odvolávajúc sa na zdroj oboznámený s verdiktom. Nositeľka Nobelovej ceny za mier je podľa tohto zdroja v dobrom zdravotnom stave.

V tomto prípade boli na tri roky odňatia slobody odsúdení aj dvaja vysokopostavení členovia bývalej Su Ťijinej vlády.

Su Ťij (77) je zadržiavaná od vojenského prevratu z 1. februára 2021. Generáli vtedy zvrhli jej vládu, čím v Mjanmarsku, krajine ležiacej na ázijskom juhovýchode, ukončili krátke obdobie demokracie.

Su Ťijina politická strana, Národná liga za demokraciu (NLD), v roku 2020 zvíťazila v parlamentných voľbách, avšak junta svoj prevrat zdôvodnila údajnými volebnými podvodmi. Nezávislí pozorovatelia však nijaké závažné nezrovnalosti vo volebnom procese nezistili.

Su Ťij doteraz odsúdili za sériu obvinení na 17 rokov väzenia. Podľa ľudskoprávnych organizácií išlo o politicky motivované obvinenia.

AP konštatuje, že v ohrození je aj prežitie jej strany NLD. Vláda totiž pred novými voľbami, ktoré by sa podľa prísľubu armády mali konať v roku 2023, hrozí jej rozpustením.

Od vojenského prevratu z vlaňajšieho februára bolo pri tvrdých zásahoch proti odporcom režimu zabitých vyše 2000 ľudí a zatknutých viac než 15.000 osôb, uvádza miestna monitorovacia organizácia.

Mjanmarská junta odsúdila na rok väzenia bývalú britskú veľvyslankyňu

Junta Mjanmarska odsúdila v piatok na rok väzenia niekdajšiu britskú veľvyslankyňu v tejto juhovýchodoázijskej krajine Vicky Bowmanovú a tiež jej manžela, prominentného mjanmarského umelca Tchein Lina. Dôvodom je údajne porušenie imigračných pravidiel. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z prostredia diplomacie.

Bowmanovú zadržali koncom augusta v Rangúne za to, že žila na inej adrese, než bola uvedená na dokumente slúžiacom na registráciu cudzincov. Jej manžel bol zatknutý za to, že jej v tejto veci pomáhal. Hrozilo im väzenie až do piatich rokov, uvádza AFP.

Bowmanová bola britskou veľvyslankyňou v Mjanmarsku v rokoch 2002–2006. Prv než sa stala veľvyslankyňou, bola tiež v rokoch 1990–1993 druhou tajomníčkou britského veľvyslanectva. V súčasnosti je riaditeľkou Mjanmarského strediska pre zodpovedné podnikanie (MCRB).

Aktivista a maliar Tchein Lin bol v roku 1998 zatknutý a 6,5 roka ho zadržiavali ako politického väzňa za to, že sa kriticky vyjadroval voči vláde predošlej junty.

AFP približuje, že vzťahy medzi Mjanmarskom a bývalou koloniálnou mocnosťou Britániou sa zhoršili od vlaňajšieho prevratu, keď moc v Mjanmarsku prevzala vojenská vláda. Londýn zareagoval zavedením viacerých kôl sankcií na mjanmarské podniky i jednotlivcov s väzbami na tamojšiu armádu.