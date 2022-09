Milanović: Politika EÚ voči Ukrajine je hlúpa a nie je v záujme Chorvátska

Politika Európskej únie voči Ukrajine je hlúpa a nie je v záujme Chorvátska, s rastom cien energií bude každá členská krajina bojovať sama za seba. Podľa agentúry HINA to uviedol chorvátsky prezident Zoran Milanović.

„Táto hlúpa politika EÚ nie je záujmom Chorvátska od prvého dňa,“ povedal vo štvrtok Milanović. „Nechávame sa tlačiť tými, ktorí sú hlasnejší ako my, ideme hlava-nehlava do niečoho, nad čím nemáme kontrolu. Na konci sa bude každý štát starať sám o seba. Za to ručím,“ dodal.

Už pred začiatkom ruskej invázie Milanović vyzýval Západ na dohodu s Ruskom a Ukrajinu označil za „rukojemníkov Spojených štátov a Británie“ a „jednu z najskorumpo­vanejších krajín sveta“. Urobil tak v rozpore s politikou vlády premiéra Andreja Plenkoviča, ktorá Ukrajinu aj spoločnú európsku reakciu na ruskú inváziu podporuje.

Európska komisia má v polovici septembra predstaviť plán na zastropovanie cien energií a ďalšie kroky na obmedzenie rekordného zdražovania plynu a elektriny, ktoré vyvolala vojna na Ukrajine. V júli členské štáty schválili dohodu o solidarite a jednotnosti, ktorá má naprieč európskym kontinentom pomôcť zabezpečiť dostatočné dodávky plynu pre nadchádzajúcu zimu.

Vlastnou cestou k zabezpečeniu dostatku energií pred vykurovacou sezónou sa vydalo Maďarsko, ktoré si tento týždeň u ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom vyrokovalo dodávky plynu nad rámec dlhodobej zmluvy.