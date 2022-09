Na muške aj Slovensko. Kam dostrelia ruské jadrové rakety?

Autori sa pozreli na možné kroky Moskvy a Minska. Rusko má už teraz v Bielorusku rakety Točka-U, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Strely majú dolet len 120 kilometrov, no aj to stačí, aby dokázali zasiahnuť územie Litvy, Lotyšska či Poľska.

Ciele pre Rusko?

Iskandery dostrelia ďalej. Majú dolet až 500 kilometrov a zatiaľ sú rozmiestnené v ruskej enkláve Kaliningrad. Odtiaľ už môžu mať na muške nemalú časť strednej a východnej Európy vrátane Slovenska a Česka. No zamieriť môžu aj na sever do Švédska a Fínska, ktoré sú na ceste k členstvu v Severoatlantickej aliancii.

Samozrejme, Iskandery tiež môžu niesť jadrové hlavice. Keď Rusko pošle tieto rakety krátkeho doletu do Bieloruska, pre NATO vznikne ďalší problém. Iskandery by potom dokázali zasiahnuť ciele aj v Maďarsku a v Rumunsku, a ako pripomína správa IISS, strely by mohli fungovať ako ochrana pre ruských vojakov v Podnestersku, čo je separatistický región Moldavska.

"Točka-U a Iskander-M sú duálne systémy. Znamená to, že môžu niesť konvenčnú alebo jadrovú nálož, čo spomenul aj ruský prezident Vladimir Putin, keď hovoril o dohodnutom presune do Bieloruska. Nie je však jasné, či je ich v prípade Iskanderu možné rýchlo vymieňať, ako to je pri čínskej rakete stredného doletu DF-26. Pri nej sa dá rýchlo nahradiť jadrová hlavica za konvenčnú a naopak. Ak hlavice Iskanderu nie sú jednoducho vymeniteľné, Rusko by buď muselo ponechať kompletne zostavené rakety na svojom území a v prípade krízy ich dodať Bielorusku, alebo ich previezť do Bieloruska na uskladnenie. Hoci Bielorusko počas studenej vojny malo 22 jadrových skladovacích zariadení, analýza snímok z týchto lokalít ukazuje, že ani jedno z nich nie je v stave pripravenosti,“ tvrdí štúdia IISS.

Toto všetko sa deje na pozadí vojny, ktorú Rusko začalo 24. februára proti Ukrajine. Kyjev viac ako pol roka vzdoruje brutálnej invázii, ktorá si už vyžiadala desaťtisíce obetí. Ukrajina sa bráni aj vďaka podpore zo Západu, ktorý jej dodáva zbrane.

Rusko od začiatku konfliktu hrá takpovediac jadrovou kartou. Často spomína svoj atómový arzenál, experti však tvrdia, že Moskva ním straší preto, aby odradila Západ od pomoci Ukrajine. Pod to spadajú aj nebezpečné vyjadrenia Kremľa v súvislosti so Záporožskou atómovou elektrárňou, ktorú okupujú ruské jednotky.

NATO môže mať problém

Väčšina odborníkov sa domnieva, že hoci sa nedá úplne vylúčiť, že Kremeľ by v konflikte proti Ukrajine siahol k atómovým zbraniam, je to mimoriadne nepravdepodobné. Rozmiestenie Iskanderov v Bielorusku by však mohlo mať vplyv na plány NATO. Pre Pravdu to uviedol Timothy Wright, jeden z autorov spomenutej správy IISS.

„Ak by Bielorusko dostalo rakety Iskander-M, skomplikovalo by to obranné plánovanie NATO. Ďalšie územia aliancie by sa dostali do dosahu balistických rakiet krátkeho doletu vystreľovaných zo zeme. V prípade, že sa jadrové zbrane vrátia do Bieloruska, možno to Moskve do určitej miery vykompenzuje to, že z hľadiska konvenčných zbraní je Rusko oproti NATO stále slabšie. Je to aj preto, že väčšina jeho ozbrojených síl v súčasnosti bojuje na Ukrajine,“ vysvetlil pre Pravdu Wright.

Aliancia už dlhšie rieši, ako posilniť protiraketovú obranu krajín svojho východného krídla vrátane Slovenska.

"Zatiaľ nemáme dôkazy, že Rusko previezlo do Bieloruska akúkoľvek balistickú raketu krátkeho doletu Iskander-M. Vzhľadom na to, že Alexandr Lukašenko veľmi hlasno už od roku 2016 hovorí, aby sa takýto presun uskutočnil, je pravdepodobné, že miestne médiá by informovali o nasadení rakiet,“ povedal Wright.

Podľa odborníka však panuje určitý zmätok v tom, ktoré bieloruské lietadlá upravia a prípadne ich vybavia jadrovými zbraňami. "Putin pôvodne ponúkol úpravu bieloruského útočného lietadla Su-25, ale médiá v krajine tvrdili, že zmeny sa týkajú strojov Su-24. Lenže tie v Bielorusku vyradili z prevádzky asi pred 10 rokmi. Ak lietadlá Su-24 naozaj vybrali pre jadrovú misiu, je otázne, či by sa dali zrenovovať a upraviť v takom krátkom čase,“ pripomenul Wright.