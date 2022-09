Muž, ktorý bol ako bábätko na albume Nirvany, 150-tisícové odškodné nevysúdil

Sudca Fernando Olguin uviedol, že Elden so žalobou čakal príliš dlho vzhľadom na to, že o tom, že nahý chlapček plávajúci za dolárovou bankovkou na háčiku je on, vedel viac ako desať rokov.

Elden žiadal odškodné najmenej 150-tisíc dolárov od každého, kto sa na produkcii albumu podieľal, od samotných hudobníkov cez fotografa po nahrávacie a distribučné spoločnosti.

V roku 2013 urobil rozhovor o fotografii s vtedy 12-ročným Eldenom časopis Rolling Stone. Elden v ňom povedal, že „na nej asi zarobí nejaké peniaze“. O tri roky neskôr sa nechal odfotiť pod vodou, ale oblečený do šortiek a s nápisom „Nevermind“ vytetovaným na hrudníku. V žalobe, ktorú podal vlani v auguste, však tvrdil, že kvôli fotografii zažíva nepohodu, stratil schopnosť učiť sa a dlhodobo nedokáže prežívať radosť zo života.

Agentúra Reuters uviedla, že Eldenov právnik dnes na žiadosť o komentár rozsudku nereagoval. „Máme radosť, že tento neopodstatnený prípad rýchlo dospel do konca,“ povedal advokát obžalovaných Bert Deixler.

Na albume Nevermind je napríklad kultová skladba Smells Like Teen Spirit. Predalo sa ho viac ako 30 miliónov kópií.

Eldenovi rodičia za snímku dostali jednorazovú platbu 200 dolárov a nikdy nepodpísali žiadnu zmluvu na jej využitie. Elden povedal, že v minulosti sa opakovane a v priateľskom duchu obracal na členov kapely, nikdy sa mu však nedostalo odpovede.