Trump: Biden mal najpodlejší prejav v dejinách, je nepriateľ štátu

Trump sa objavil na verejnosti prvýkrát od razie z 8. augusta. Povedal, že domová prehliadka FBI v jeho sídle Mar-a-Lago bola „paródiou na spravodlivosť“, a varoval, že vyvolá „takú spätnú reakciu, akú ešte nikto nikdy nevidel“.

„Nemôže byť jasnejší príklad toho, čo sú pravé hrozby pre americkú slobodu, než ten spred niekoľkých týždňov. Vtedy sme boli svedkami jedného z najšokujúcejších prípadov zneužitia moci v amerických dejinách, akého sa dopustila nejaká administratíva,“ povedal Trump v meste Wilkes Barre.

Jeho naznačovanie, že na domovú prehliadku dozerala Bidenova administratíva, ide proti dlhodobo platným protokolom, na základe ktorých ministerstvo spravodlivosti a FBI konajú nezávisle od Bieleho domu.

Trump tiež skritizoval Bidenov príhovor z tohto týždňa. V ňom súčasný prezident povedal, že Trump a republikánski priaznivci „predstavujú extrémizmus, ktorý ohrozuje samotné základy našej republiky“.

Biden mal ten „najpodlejší, najrozkladnejší nenávistný prejav, aký kedy americký prezident predniesol“, uviedol Trump podporovateľom.

„Je to nepriateľ štátu. To teba vedieť,“ dodal Trump. „Republikáni v hnutí MAGA nie sú tí, čo sa snažia podkopať našu demokraciu,“ pokračoval exprezident a spomenul skratku svojho hnutia Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť veľkou).

„My sme tí, čo sa snažia zachrániť našu demokraciu, je to také jednoduché. Ohrozenie demokracie prichádza od radikálnej ľavice. Nie od pravice,“ povedal Trump jasajúcim podporovateľom.

Vo zverejnenom súdnom príkaze na spomínanú domovú prehliadku v Trumpovom sídle na Floride sa uvádza, že razia súvisela okrem iného s podozreniami z porušenia zákona o špionáži, konkrétne nezákonného uchovávania tajných vojenských dokumentov. Americkí prezidenti totiž musia podľa zákona odovzdať všetku svoju písomnú komunikáciu a dokumenty Národnému archívu.

Denník The Wall Street Journal informoval, že agenti FBI odniesli z Trumpovho domu 20 škatúľ s predmetmi.