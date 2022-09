Uviazla som hlavou dole. Američanka z posilňovne musela volať tiesňovú linku

Milióny ľudí si na TikToku pustili videonahrávku kurióznej nehody Američanky z Ohia, ktorá v posilňovni uviazla na balančnom stole hlavou dole - a nedokázala sa vrátiť do správnej polohy. Keď sa jej nepodarilo privolať na pomoc zamestnanca telocvične, zachránili ju inteligentné hodinky, z ktorých zatelefonovala na linku 911, napísal spravodajský server Miami Herald.

Christine Fauldsová si zašla do posilňovne v meste Berea o tretej hodine ráno a okrem nej bol v telocvični len jeden ďalší človek. Keď sa ho nedovolala – a všetky vlastné pokusy vrátiť sa späť zlyhali – použila svoje múdre hodinky.

„Priala by som si, aby bolo v posilňovni viac ľudí, ale nie sú tu a ja som uviazla na tej obrátenej dekompresnej veci a nemôžem sa nikoho dovolať,“ oznámila dispečerom na linke 911. „A teraz tu visím hlavou dole a nedokážem sa otočiť. Je to hrozná hanba. Je mi to ľúto, ale jednoducho som tu uviazla,“ dodala.

Fauldsová pred cvičením nastavila svoj šikovný telefón tak, aby ju nahrával bez toho, aby tušila, že namiesto cvičebných pokrokov zachytí najtrápnejší okamih jej života – a jednu z najľahších akcií záchranárov, ktorí prišli a jednoducho ju preklopili hlavou nahor.

Záznam následne nahrala na TikTok, „aby sa zasmiala sama sebe a mohla to hodiť za hlavu“. A zdá sa, že rovnako dobre sa bavia aj milióny ľudí, ktorí už si jej martýrium z telocvične pustili.

„Neuvažuješ o tom, že sa kvôli tejto hanbe presťahuješ do iného štátu?“ spýtal sa jej jeden z komentujúcich, zatiaľ čo iný kontroval: „Hanba by to bola, len keby si ich musela nabudúce volať znova.“