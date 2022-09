Zatiaľ čo počítate drobné, my počítame obete, kritizuje Zelenská

V rozsiahlom rozhovore, ktorý dnes odvysiela BBC, sa Zelenskej opýtali, čo odkazuje Britom, ktorí sa stretávajú s rastúcimi účtami za energie, čiastočne v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

„Chápem, že situácia je veľmi ťažká. Ale dovoľte mi pripomenúť, že v čase pandémie covidu-19, a tá je stále s nami, kedy sa zvýšili ceny, bola postihnutá aj Ukrajina. Ceny sa zvyšujú aj na Ukrajine. Ale okrem toho sú zabíjaní naši ľudia,“ uviedla Zelenská. „Takže keď začnete počítať drobné na svojom bankovom účte alebo vo vrecku, my urobíme to isté a spočítame aj naše obete,“ dodala.

Plyn ako zbraň

Komentáre Zelenskej nadväzujú na slová končiaceho britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý minulý mesiac pri návšteve Kyjeva naznačil, že domácnosti v celej Európe budú musieť vydržať krízu životných nákladov a „držať kurz“ s Ukrajinou, aby čelila ruskej agresii. Európske krajiny obvinili Rusko, ktoré je významným svetovým dodávateľom energií, že v reakcii na sankcie používa plyn ako zbraň a obmedzuje jeho dodávky.

Zelenská povedala, že pre ľudí mimo Ukrajiny je ťažké pochopiť vplyv vojny na jej obyvateľov, ale je dôležité zdieľať ľudské príbehy o tom, akú daň si konflikt vyberá. Dodala, že mnoho rodičov by dojal príbeh ukrajinského chlapca, ktorý bol v marci natočený pri prechode poľských hraníc v záplave sĺz.

„Myslím, že otcovia a matky pri sledovaní tohto videa nemohli neprepuknúť v plač. Vždy sa vžijem do ich situácie a myslím, že každý človek na svete by mal cítiť to isté,“ povedala Zelenská. „Preto musíme tieto príbehy rozprávať, ukazovať ich, pretože sú to tváre vojny. Nie počet zvrhnutých bômb, nie množstvo vynaložených peňazí, ale ľudské príbehy – a takých príbehov je okolo tisíc,“ dodala.

Prvá dáma, ktorá je od roku 2003 manželkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, hovorila v Kyjeve s Laurou Kuenssbergovou z BBC. Zelenská uviedla, že svojho manžela síce vída len zriedka, ale hovoria spolu každý deň.

Muž, ktorého som vždy poznala

Zelenská, ktorá pochádza z rovnakého mesta ako jej manžel a pozná ho od univerzity, uviedla, že ju „urážajú“ ľudia, ktorí hovoria, že ich prekvapil jeho prerod z televízneho herca na vojnového vodcu. „Je to muž, ktorého som vždy poznala. Nič iné by neurobil,“ povedala.

Na otázku, či dúfa, že príde do Spojeného kráľovstva po tom, čo bolo vybrané ako hostiteľ súťaže Eurovízie, pretože Ukrajina, ktorá tento rok súťaž vyhrala, bola považovaná za príliš nebezpečnú, Zelenská odpovedala, že by „rada išla“. Dodala však, že je to „horký pocit“, keď sa musia zmieriť s tým, že víťazi nebudú hostiteľmi budúceho ročníka.