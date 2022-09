Politológ po protestoch: Nielen proruskí českí voliči sa boja krízy

Na demonštráciu v Prahe prilákali populisti, krajná pravica a komunisti podľa odhadov 70-tisíc ľudí. Ako hodnotíte takúto účasť?

Bola vysoká. Organizátorom sa podarilo zmobilizovať ľudí. Je to dané pomerne extrémnou situáciou, v ktorej sa nachádzame. Ľudia majú obavy najmä z nárastu cien energií, z inflácie a všeobecne zo zhoršovania životnej úrovne. Keby som bol premiérom Petrom Fialom, demonštráciu by som vnímal ako veľmi vážne varovanie, že spoločnosť je napätá. Ľudí, ktorí majú obavy, je oveľa viac ako tých, čo prišli na Václavské námestie. Vláda by mala čo najrýchlejšie riešiť ich problémy a dať obyvateľov najavo, že to robí a že v tom bude aj úspešná. Musí prísť s niečím, čo ľuďom reálne pomôže, hoci by to znamenalo, že politici v prípade trhu s energiami siahnu k radikálnym a neobvyklým nástrojom.

Čo pre českú politiku znamená, že protest spoločne zorganizovali radikálna pravica a ľavica?

Strach zo zhoršovania sa ekonomickej a sociálnej situácie trápi rovnako pravicových aj ľavicových voličov. Hovorím, že by sme mali byť opatrní, keď komentuje takéto demonštrácie. Najmä zo strany politikov. Na proteste zazneli radikálne názory, ku ktorým sa však podľa mňa hlási aj veľa serióznych voličov. Zvyšujúce sa životné náklady budú znamenať veľký problém pre strednú triedu, ktorej predstavitelia doteraz nemali žiadne zásadné ekonomické ťažkosti a viac-menej podporovali štandardnú politiku. Títo ľudia možno nie sú zvyknutí chodiť na demonštrácie, ale ich očakávania týkajúce sa vlády sa veľmi nelíšia od tých, ktoré majú účastníci protestu. Istým špecifikom boli proruské vystúpenia. Väčšina bežných ľudí odsudzuje to, čo robí Moskva na Ukrajine. No pokiaľ dôjde k výraznému zdraženiu energií, môže sa stať, že voliči, ktorí doteraz jednoznačne podporovali Kyjev, budú uvažovať na tým, čo bude ďalej. Jednoducho si spoja energetickú krízu s konfliktom na Ukrajine.

Ako by sa mala zachovať vláda?

Mala by rokovať, aby sa na úrovni Európskej únie pokiaľ možno čo najrýchlejšie našlo spoločné riešenie energetických problémov. Zdá sa mi, že premiér Fiala je v tomto človek na svojom mieste, lebo sa usiluje vystupovať pokojne a s určitým nadhľadom. Ale jeho reakcia na sobotné protesty bola jeho zatiaľ najväčšou chybou. Povedal, že to bola len demonštrácia proruských síl.

No ako ste aj vy spomenuli, v Prahe zaznelo veľa proruských slov. Dokonca konšpirácie. Napríklad, že vraj majú prichádzajúci Ukrajinci „rozriediť“ český národ.

Fiala by mal prejaviť pochopenie pre obavy ľudí. Som presvedčený, že mnoho účastníkov demonštrácie odsudzuje, čo Rusko na Ukrajine robí. Je pravda, že v Prahe zazneli aj slová o tom, ako by sa vraj Česko malo zbaviť závislosti od EÚ či NATO. Premiér by to mal jednoznačne odmietnuť, ale kritiku by mal adresovať rečníkom, nie bežným občanom. Úprimne povedané, pokiaľ sa na úrovni únie nepodarí nájsť riešenie energetickej krízy, je veľmi pravdepodobné, že podpora európskej integrácie sa zníži. Ľudí vôbec nebudú zaujímať argumenty, že chceme patriť k slobodnému a demokratickému Západu. Budú vnímať EÚ ako neschopnú inštitúciu a bude to pochopiteľný postoj. Premiér Fiala by sa mal najmä usilovať, aby sa spoločné riešenie krízy našlo.

Do organizácie demonštrácie sa priamo nezapojilo ANO Andrej Babiša, teda najsilnejší opozičný subjekt. No v piatok odvolávalo Fialovu vládu. Od požiadaviek protestujúcich teda nemá ANO ďaleko, pravda?

Výroky poslancov ANO boli v tomto jednoznačné. Vláde odkázali, že v parlamente má na základe výsledkov volieb väčšinu, ale v spoločnosti ju už vraj stratila. A ANO v súvislosti s tým bude poukazovať na demonštrácie. Samozrejme, je to populistický argument. No na druhej strane podpora pre vládu naozaj rýchlo klesne, ak nepresvedčí voličov, že pre nich má skutočné riešenia. Potom sa veľmi ľahko môže stať, že päťčlenná vládna koalícia sa rozpadne.