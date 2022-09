Izraelská štúdia: Netopiere za pandémiou covidu nie sú

Izraelskí vedci prišli s ďalšími argumentmi, ktoré podľa nich svedčia o tom, že na začiatku pandémie covidu-19 nebolo prenesenie koronavírusu na človeka od netopierov. Vyplýva to zo štúdie tímu Telavivskej univerzity, o ktorej informoval server The Jerusalem Post.

Netopiere majú zlú povesť a sú označované za „krvilačné tvory“ či za šíriteľov rôznych vírusov, vrátane koronavírusu SARS-CoV-2, napísal izraelský server. Tieto tvrdenia sú ale podľa novej štúdie vedcov z Tel Avivu chybné, netopiere majú naopak pozitívny vplyv, napríklad v ničení hmyzu či opeľovaní plodín.

„Netopiere majú vysoko účinný imunitný systém, ktorý im umožňuje relatívne ľahko bojovať s vírusmi, vrátane tých, ktoré sú považované za smrteľné,“ tvrdia vedci z tímu, ktorého štúdia bola publikovaná v prestížnom časopise iScience Journal. Vedci z Telavivskej univerzity sa zaoberali desiatkami článkov a štúdií na túto tému a došli k záveru, že spájanie netopierov so začiatkom pandémie covidu-19 koncom roka 2019 „nie je podložené dostatočnými vedeckými dôkazmi“. Ani takmer tri roky od začiatku tejto pandémie tak vedci stále nepoznajú jej prvotnú príčinu.

Maya Weinbergová, ktorá sa na tejto štúdii podieľala, vysvetlila, ako je to s imunitným systémom netopierov. „Všeobecne sú netopiere mylne považované za rezervoár mnohých nákazlivých chorôb, a to len preto, že boli uznané za sérologicky pozitívne, teda že mali protilátky," citoval Weinbergovú server The Jerusalem Post. „To ale znamená, že chorobu prežili a vytvorili si protilátky, teda už nie sú nositeľmi vírusu,“ dodala.

V posledných rokoch prišlo podľa izraelského denníka mnoho vedcov k záveru, že netopiere sú schopné bojovať s rôznymi vírusmi, vrátane smrteľných, lepšie ako človek a väčšina ďalších cicavcov. Preto by vedci mali ich imunitný systém hlbšie študovať, čo by mohlo pomôcť vniesť viac svetla do boja s nákazlivými chorobami, starnutím aj rakovinou, uviedli vedci z Telavivskej univerzity.