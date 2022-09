Dve tisícky Rusov protestovali v Kolíne: Prídeme o prácu. Ako prežijeme zimu?

Proti tomuto zhromaždeniu pri kolínskej gotickej katedrále protestovalo niekoľko desiatok ľudí, ktorí naopak dávali najavo svoju podporu napadnutej krajine.

Agentúra Reuters uvádza, že v Nemecku žijú asi tri milióny ľudí s ruskými koreňmi, mnoho z nich je prostredníctvom ruskej štátnej televízie vystavených propagande Kremľa o súčasnom dianí vo svete.

„V Nemecku je chaos,“ povedala Elena Kolbasnikovová, jedna z organizátoriek zhromaždenia, počas ktorého opakovala tvrdenie ruského prezidenta Vladimíra Putina, že cieľom invázie na Ukrajinu je ochrániť ruskojazyčné obyvateľstvo. „Ako prežijeme zimu?“ pýtala sa v súvislosti s vysokými cenami energií.

Reuters píše, že aj keď je ruská diaspóra v Nemecku početná, od začiatku vojny na Ukrajine sa konalo pomerne málo proputinovských zhromaždení. Na to dnešné prišlo mnoho ľudí s ruskými vlajkami alebo transparentmi s červeno preškrtnutým nápisom NATO.

Počas demonštrácie sa konala zbierka na podporu proruských separatistov bojujúcich na východe Ukrajiny. Jeden z jej nemecky hovoriacich účastníkov povedal, že je pekár a že kvôli vysokým cenám plynu príde do konca roka o prácu. Obvinil nemeckú vládu, že neuviedla do prevádzky plynovod Nord Stream 2, ktorým mal podľa pôvodných plánov tiecť do Nemecka ruský plyn po dne Baltského mora. Ruský plynárenský gigant Gazprom ale pred niekoľkými dňami zastavil dodávky plynu existujúcim potrubím Nord Stream 1, tvrdí, že je to kvôli poruche na jedinej prevádzkyschopnej turbíne.