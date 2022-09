Trussová povedie Britániu. Na Johnsona si nevzala nôž

Trussová získala 81 326 hlasov, Sunak 60 399. „Budem vládnuť ako konzervatívka. Presadím odvážny plán zníženia daní, ktorý prinesie našej ekonomike rast. Vyriešim krízu cien energií,“ vyhlásila nová líderka v krátkom prejave po oznámení výsledkov.

Trussová ide v stopách Margaret Thatcherovej a Theresy Mayovej, ktoré boli v minulosti predsedníčkami vlády a tiež patrili k toryovcom, ako v Británii nazývajú konzervatívcov. Nová premiérka na Downing Street 10 vystrieda Borisa Johnsona. Ten po sérii škandálov oznámil svoju rezignáciu v júli. Zajtra podá u kráľovnej Alžbety II. demisiu a panovníčka poverí vytvorením vlády Trussovú.

Lojalita k Johnsonovi

Čo vynieslo 47-ročnú političku do premiérskeho kresla?

"Michael Heseltine, ktorý bol v roku 1990 favoritom, že nahradí Thatcherovú, povedal, že ruka, ktorá drží nôž, nikdy nebude nosiť korunu. Johnson je napriek všetkým chybám charizmatickou postavou, ktorá je do veľkej miery populárna medzi členmi Konzervatívnej strany po celej krajine. Sunak odišiel z vlády, aby prinútil Johnsona rezignovať. Pre niektorých toryovcov to znamená, že je zradcom. Kým sa toto dialo, Trussová bola v úzadí a v podstate sa verejne nevyjadrovala. Neskôr vo viacerých rozhovoroch poukazovala na svoju lojalitu k Johnsonovi,“ reagoval pre Pravdu Simon Griffiths, šéf Katedry politológie a medzinárodných vzťahov na univerzite Goldsmiths' College v Londýne.

Liz Trussová (47) Narodila sa 26. júla 1975 v Oxforde. Bude treťou britskou premiérkou v histórii. Vyštudovala Oxfordskú univerzitu, na ktorej viedla miestu organizáciu Liberálnych demokratov. Do Konzervatívnej strany vstúpila v roku 1996. Do parlamentu ju po prvý raz zvolili v roku 2010. V roku 2016 v referende hlasovala proti brexitu, teraz ho podporuje. Pôsobila na ministerstvách školstva, životného prostredia, spravodlivosti aj financií. V rokoch 2019 až 2021 bola ministerkou pre medzinárodný obchod. Od roku 2021 je ministerkou zahraničných vecí aj ministerkou pre ženy a rovnaké príležitosti. Je vydatá, má dve deti.

Aj podľa experta na britskú politiku z Nottinghamskej univerzity Christophera Stafforda je v očiach niektorých konzervatívcov Sunak zradcom, čo je jeden z dôvodov, pre ktorý prehral súboj s Trussovou.

"Keď ako minister financií odstúpil, spustilo to udalosti, ktoré viedli k Johnsonovmu pádu. Preto je Sunak medzi mnohými členmi strany nepopulárny, keďže veľa z nich podporuje končiaceho premiéra. Samozrejme, Trussová tiež plánovala, ako sa stať líderkou konzervatívcov. Ale robila to opatrnejšie a navonok sa správala k Johnsonovi lojálne, keď všetci odstupovali a jeho pozícia bola neudržateľná,“ uviedol pre Pravdu Stafford.

Napriek pomerne veľkej podpore medzi členmi strany Trussová tak celkom nebola favoritkou na zisk predsedníckeho a premiérskeho kresla. Mala totiž čo robiť, aby prekonala prvú veľkú prekážku na ceste za víťazstvom. Voľba šéfa toryovcov totiž pozostávala z dvoch častí. Najprv si spomedzi kandidátov vyberali konzervatívni poslanci. Všetky kolá hlasovania medzi zákonodarcami vyhral Sunak. Trussová sa až v poslednej chvíli dostala do finále.

"Jej kampaň sa začala zle. Medzi dvoch finalistov sa Trussová dostala až v poslednom kole hlasovania poslancov. No potom už dokázala zaujať členov strany,“ pripomenul pre Pravdu odborník na britskú politickú scénu Martin Farr z univerzity v Newcastli. "Na konzervatívcov Trussová zapôsobila duchom a výzorom Margaret Thatcherovej a príklonom k politikám bývalej premiérky. Najmä jej neustála obhajoba znižovania daní je veľmi populárna, rovnako ako jej nacionalistická zahraničná politika. To, že v roku 2016 v referende hlasovala za zotrvanie krajiny v Európskej únii a Sunak bol proti, už zatienili iné faktory. Trussovej pomohlo aj to, že je ministerkou zahraničných vecí. Cestovala a dokázala navodiť dojem, že nie je súčasťou domácich kríz a občianskej vojny v rámci konzervatívcov,“ vysvetlil Farr.

Prevracačka kabátov a miláčik pravice

Liz Trussová sa narodila 26. júla 1975 v Oxforde. Hoci teraz bude líderkou konzervatívcov, svojich rodičov opisuje ako ľavicovo naladených. Trussová vyštudovala Oxfordskú univerzitu, na ktorej šéfovala miestnej organizácii Liberálnych demokratov. Zajtra ju kráľovná Alžbeta II. poverí vedením krajiny, ale v mladosti politička podporovala zrušenie monarchie.

Trussová sa však nakoniec priklonila ku Konzervatívnej strane, jej členkou je od roku 1996. Do parlamentu sa po prvý raz usilovala dostať vo voľbách v roku 2001. Neuspela. No v roku 2010 to už dokázala. Pred voľbami však mala problémy. Časť konzervatívcov jej vyčítala aféru so ženatým poslancom Markom Fieldom. Trussová je do roku 2000 vydatá, jej manželstvo prežilo aj neveru. S Hughom O'Learym má dve deti.

Čo môže Británia očakávať od konzervatívnej premiérky, ktorá už vo svojom politickom živote zmenila názor takmer na všetko? Bude Trussová naozaj druhou Železnou lady ako Thatcherová? Alebo skôr nadviaže na Johnsona? V každom prípade bude mať plné ruky práce. Rusko vedie brutálnu vojnu proti Ukrajine. Británia čelí kríze, keď milióny ľudí môžu mať problém s platením zvyšujúcich sa účtov za energie. A konzervatívci podľa niektorých prieskumov zaostávajú za opozičnými labouristami o viac ako 10 percent.

"Trussová je bystrá politička. Pred 20 rokmi bola centristickou liberálnou demokratkou a republikánkou. V roku 2016 bola proti brexitu, ale o niekoľko rokov sa dokázala odpútať od tejto pozície a stala sa miláčikom pravicovejšej časti strany. Trussovej politika sa spája s názormi členov konzervatívcov, ktorí sú však oveľa pravicovejšie naladení ako zvyšok verejnosti,“ povedal Griffiths.

"Trussová sa veľmi usiluje, aby vyzerala ako Thatcherová 2.0. No je všetkým, len nie Thatcherovou. Tá mala ideológiu, víziu pre krajinu, v ktorú skutočne verila. Trussová taká nie je. V tomto ohľade je skôr Johnsonon 2.0. Záleží jej len na tom, aby sa stala premiérkou, a povie a urobí všetko, čo potrebuje, aby to dosiahla. Pochybujem, že sa od Trussovej dočkáme thatcherovských politík. Širokej verejnosti by sa nepáčili, a práve na jej podporu sa bude musieť spoliehať, aby zostala premiérkou. Mám podozrenie, že smerovanie Trussovej politiky bude nekonzistentné a chaotické, podobne ako to bolo u Johnsona,“ skonštatoval Stafford.