Lietadlo, ktoré sa zrútilo do Baltského mora, patrilo známemu Nemcovi

Súkromné lietadlo, ktoré sa v nedeľu večer zrútilo pri pobreží Lotyšska do mora, patrilo nemeckému podnikateľovi Karlovi-Petrovi Griesemannovi. V pondelok to oznámil hovorca jeho leteckej spoločnosti Quick Air. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Môžem potvrdiť, že to bolo súkromné lietadlo nášho majiteľa Karla-Petra Griesemanna,“ uviedol hovorca spoločnosti Quick Air. Zároveň potvrdil aj to, že na palube sa v čase nehody nachádzal Griesemann a ďalšie tri osoby. Podľa kolínskych novín Express bola v lietadle aj jeho manželka, dcéra a jej priateľ.

Lietadlo Cessna 551, registrované v Rakúsku, odštartovalo popoludní z mesta Jerez v Španielsku a malo pristáť v nemeckom Kolíne nad Rýnom. V priebehu let však zmenilo kurz a prv než východne od švédskeho ostrova Gotland spadlo do mora, letelo ponad Baltské more, ukázali údaje o sledovaní letu. Príčina nehody nebola bezprostredne zná­ma.

Na miesto pádu vyslali záchranné tímy s člnmi a vrtuľníkmi z Lotyšska, Litvy a zo Švédska. Šéf lotyšského záchranného tímu Peteris Subbota povedal, že na mieste nehody našli trosky lietadla, avšak nie členov posádky.

Griesemann bol v Kolíne nad Rýnom známou osobnosťou, každoročne sa podieľal na organizácii kolínskeho karnevalového festivalu, približuje Reuters.