ONLINE: Biden nemieni označiť Rusko za sponzora terorizmu

6:09 Vládca autonómneho Čečenska Ramzan Kadyrov oznámil, že nechce opustiť svoju funkciu, ani v najbližšom čase neodíde na časovo neobmedzenú dovolenku, uviedla agentúra Interfax. Stalo sa tak po tom, čo v nedeľu dal Kremeľ najavo, že s Kadyrovom ďalej počíta.

„Samozrejme nemám právo len tak odísť. Ľud mi zveril vedenie regiónu. Je mojou svätou povinnosťou túto dôveru naplniť. Rozhovory o dovolenke nechám na inokedy,“ napísal Kadyrov v sociálnej sieti.

V sobotu Kadyrov v aplikácii Telegram písal, že si zaslúži od svojej funkcie „pauzu na dobu neurčitú“. „Myslím si, že nadišiel čas, aby som (odstúpil od moci),“ vyhlásil Kadyrov v prednahratom vi­deu.

„Som ohľadom toho skeptický. Podobné veci (Kadyrov) hovoril už v minulosti, "uviedol Ivan Klyszcz, odborník na Kaukaz z Inštitútu politických štúdií v Estónsku. "Takéto vyhlásenia väčšinou prichádzajú, keď chce niečo od (ruského prezidenta Vladimira) Putina, napríklad len to najmenšie vyjadrenie podpory,“ dodal Klyszcz.

V nedeľu Putinov hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že Kremeľ počíta s tým, že Kadyrov zostane na čele Čečenska, pripomenul Interfax.

Päťdesiatštyriročný Kadyrov vládne v Čečensku železnou rukou už od roku 2007. Čečenský vodca je jednou z najmocnejších osôb v Rusku a má blízke vzťahy s prezidentom Putinom. Naposledy sa obaja muži stretli 5. augusta v Soči.

6:00 Americký prezident Joe Biden sa domnieva, že Rusko by nemalo byť označené za štát sponzorujúci terorizmus, uviedla v utorok agentúra Reuters. Na udelenie takejto nálepky nalieha Ukrajina, ktorá čelí ruskej invázii, a tiež niektorí americkí zákonodarcovia, zatiaľ čo Moskva hrozí, že v takom prípade by prerušila diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi.

„Nie,“ odpovedal Biden reportérom v Bielom dome na otázku, či by Rusko malo byť označené za štátneho sponzora terorizmu.

Rusko minulý mesiac opäť varovalo Spojené štáty pred krokmi, ktoré by mohli viesť k prerušeniu diplomatických vzťahov. „Ak k tomu dôjde (označenie Ruska za sponzora terorizmu), bude to znamenať, že sa Washington dostal do bodu, z ktorého nie je návratu,“ povedal štátnej agentúre TASS Alexander Darčijev, šéf odboru Severnej Ameriky na ruskom ministerstve zahraničia. Moskva na to už americkú stranu upozornila, dodal diplomat.

Rezolúciu vyzývajúcu na označenie Ruska za sponzora terorizmu prijal americký Senát 27. júla kvôli ruskému počínaniu v Čečensku, v Gruzínsku, v Sýrii a na Ukrajine, ktoré spôsobilo smrť žien a detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval už v apríli šéfa Bieleho domu Bidena na zapísanie Ruska na čiernu listinu krajín sponzorujúcich terorizmus.

Prerušením vzťahov pohrozila Spojeným štátom na začiatku augusta aj hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová. "Mali by vedieť, že sme pripravení na akýkoľvek vývoj situácie. Ak sa vo Washingtone rozhodnú úplne zastaviť spoluprácu s Moskvou, tak to prežijeme, "dodala.

Darčijev v rozsiahlom rozhovore varoval aj pred akýmkoľvek zhabaním ruských aktív zo strany Spojených štátov. Tento krok by podľa neho úplne zničil bilaterálne vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou.

Ruské vzťahy so Západom sa prudko zhoršili po tom, ako Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu. Moskva o svojej agresii voči susednej krajine dôsledne hovorí ako o „špeciálnej vojenskej operácii“, ktorá má podľa nej za cieľ oslobodiť susednú krajinu. Západ na tento krok reagoval bezprecedentnými ekonomickými, finančnými a diplomatickými sankciami proti Rusku, vrátane zmrazenia asi polovice ruských zlatých a devízových rezerv. Ich hodnota pred 24. februárom dosahovala takmer 640 miliárd dolárov, napísala agentúra Reuters.