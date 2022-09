Zvládne Trussová funkciu? Pripravuje sa Johnson na návrat? Odpovedá expert

Aké je politické dedičstvo konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona, ktorý včera odovzdal úrad Liz Trussovej?

Opúšťa brexit. Svoj vlastný tvrdý brexit, ktorý dal Británii. A stále sa pracuje na tom, ako to celé bude vyzerať. Johnson sľúbil, že vyrieši brexit. V istom zmysle to splnil, lebo vyrokoval dohodu. Ale, ako vravím, stále riešime dôsledky toho, čo sa stalo. Ľudia tvrdia, že brexit poškodil ekonomiku a znížil hospodársky rast. S týmito následkami sa bude musieť vyrovnať Trussová. Rovnako ako aj so situáciou v Severnom Írsku či s možnou obchodnou vojnou s Európskou úniou. Johnsonovým dedičstvom je tiež to, ako sa správal v úrade, čo bol hlavný dôvod, pre ktorý musel odísť, hoci v Konzervatívnej strane o tom nikto nehovorí. Johnson do istej miery pristupoval k politike trumpovským spôsobom. Dolná snemovňa ho vyšetrovala, či jej klamal. Všetci politici zastierajú pravdu. No Johnson posunul mieru klamstiev na systematickú až priemyselnú úroveň.

Rozmýšľa bývalý premiér o návrate do funkcie?

Povedal by som, že áno. Hovoria to aj ľudia, ktorí sú mu blízki. V rozlúčkovom prejave na Downing Street 10 povedal, že bude ako rímsky diktátor Cincinnatus. Ten sa dobrovoľne vzdal moci a vrátil sa k súkromnému životu. No kým si všetci na internete hľadajú, kto je to ten Cincinnatus, povedzme si, že ten sa síce vzdal moci, ale potom sa opäť vrátil, ako diktátor. Takže to vyzerá tak, že Johnson vo svojom prejave ukázal, že má ešte ambície. Jeho problémom je, že ak sa chce vrátiť, umožní mu to len zlyhanie Trussovej. No väčšina ľudí si myslí, že nová premiérka to nezvládne. Čelí obrovským problémom, jej konzervatívci zaostávajú v prieskumoch za opozičnými labouristami a voľby by sa mali konať už o 18 mesiacov.

Trussová bola doteraz pomerne flexibilná, čo sa týka názorov. A je pravdou, že aj politik má určite právo meniť pohľad na veci. Čo nám však jej prístup hovorí o tom, ako by mohla riadiť krajinu?

Má zaujímavú minulosť. Bola republikánkou, momentálne je, samozrejme, monarchistkou. Trussová patrila k Liberálnym demokratom, potom sa pridala ku konzervatívcom. Najprv bola proti brexitu, teraz ho podporuje. Bola pomerne centristickou konzervatívkou, ale posunula sa v politickom spektre vpravo. Dá sa to vysvetľovať rôzne. Sú tieto zmeny názorov dané tým, že Trussová vždy smeruje tam, kde vidí moc, a povie a urobí čokoľvek, aby ju získala? Alebo bola na istej politickej ceste a teraz sa dostala na jej koniec? Pravdupovediac, nie je to celkom jasné. V každom prípade patrí momentálne k najpravicovej­šiemu krídlu strany. Hovorí o malom štáte, nízkych daniach, je „anti-woke", je proti EÚ a za tvrdý brexit. Z týchto pozícii Trussová len ťažko môže ustúpiť. A nie som si ani istý, či chce. Samozrejme, čaká ju zásadný test.

V čom spočíva?

Najväčším testom jej vládnutia bude, ako pristúpi k cenovej energetickej kríze. Musí riešiť problém, pri ktorom hrozí, že milióny Britov skončia v chudobe. Nie je úplne jasné, čo bude Trussová robiť. Jej ľudia však novinárom zatiaľ hovoria, že premiérka chce zaviesť maximálne ceny energií, ale nezdaní energetické firmy, hoci majú veľké zisky, ako to chcú urobiť labouristi. Trussová je z ideologického hľadiska proti zvyšovaniu daní. Preto by odberatelia tepla mali získať vládne pôžičky, ktoré potom budú splácať 10 až 20 rokov. Je to výrazne ideologický plán, ktorý nebude také jednoduché presadiť. Labouristi chcú zvýšené náklady preniesť na energetické spoločnosti. No zdá sa, že Trussová sa aj vo chvíli, keď čelí kríze, rozhoduje ideologicky.

Okrem problémov s energiami bude premiérka čeliť ďalším výzvam. Rusko stále vedie brutálnu vojnu proti Ukrajine, a ako ste už povedali, Británia nemá vyriešený brexit a vzťahy s EÚ. Nikto asi nemôže byť na 100 percent pripravený na to, čo predstavuje pôsobenie v kresle premiéra. Nakoľko sa však Trussová hodí na túto funkciu?

Všetci experti vám potvrdia, že niekto môže byť veľmi dobrým ministrom, ale to nie je absolútny predpoklad na to, aby bol aj dobrým premiérom. Predsedu vlády sa totiž týka všetko a ku všetkému musí zaujať pozíciu. Musí sa starať o celú vládu, nielen o jedno špecifické ministerstvo. Toto ľudí neraz úplne zahltí, ako sa to stalo labouristickému premiérovi Gordonovi Brownovi. Iba tak trochu zvláštni ľudia, akým je Tony Blair, si takéto veci užívajú. Nie som si istý, ako to bude zvládať Trussová. Vyzerá to tak, že ako ministerka bola veľmi efektívna. Preto sa dá očakávať, že nebude pokračovať Johnsonov chaos. Nikto nevedel, čo sa dialo, lebo ani on to netušil. Trussová k tomu pristúpi inak. Pracuje tvrdo a zaujíma sa o veci. Možno sa však stane, že Johnson toho síce veľa nerobil, ale ona sa bude snažiť až príliš a stratí sa v tom. Najmä v situácii, ktorú ste opísali. Teda, že čelíme veľkým krízam a bude potrebné robiť veľmi rýchlo veľké rozhodnutia. Zároveň sa blížia voľby a konzervatívci zaostávajú za labouristami o desať percent. Vyzerá to tak, že Trussová sa zameria na niekoľko vecí. Chce menší štát a nižšie dane. Jej prístup k energetickej kríze ukáže, akou premiérkou chce byť. Pragmatickou alebo viac ideologickou. A na základe toho, čo sme si povedali, to vyzerá tak, že bude skôr ideologickou predsedníčkou­ vlády.