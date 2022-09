Šéf NATO o vojne: Čaká nás tvrdá zima, možno aj nepokoje, ale musíme vydržať

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg tvrdí, že napriek všetkým ťažkostiam je nevyhnutné podporovať Ukrajinu, ktorá čelí ruskej agresii. Napísal to v komentári pre denník Financial Times.

NATO sa priamo do pomoci Ukrajine príliš nezapája, ale za posledné mesiace od začiatku ruskej vojny 24. februára posilňuje svoju prítomnosť na východnom krídle. Samozrejme, Kyjev podporujú jednotlivé štáty aliancie a podľa Stoltenberga je v tom nevyhnutné pokračovať.

VIDEO: Ruská hrozba. Americká lietadlová loď stráži Európu

Zdroj NATO.

"Vojna na Ukrajine vstupuje do kritickej fázy. Zima sa blíži a bude to ťažké. Ťažké pre ukrajinský ľud a ozbrojené sily, ktoré bojujú za svoju slobodu, a ťažké pre nás, ktorí ich podporujeme,“ uviedol Stoltenberg.

Šéf NATO nezastiera, že jednotu Západu čaká vážny test. "Rodiny a podniky pocítia krízu stúpajúcich cien energií a životných nákladov spôsobených brutálnou ruskou inváziou. Čaká nás ťažkých šesť mesiacov, keď hrozia výpadky energií, narušenie dodávok a možno aj občianske nepokoje. Musíme sa však držať nastaveného kurzu a postaviť sa proti tyranii. Je to v záujme Ukrajiny a aj v našom záujme,“ tvrdí Stoltenberg.

Generálny tajomník aliancie pripomenul to, o čom nedávno hovorila aj ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská.

"Podpora Ukrajine nás niečo stojí. Ale cena, ktorú platíme, sa ráta v dolároch, v eurách a v librách, zatiaľ čo Ukrajinci platia životmi. A my všetci zaplatíme oveľa vyššiu cenu v prípade, že Rusko a iné autoritárske režimy uveria, že môžu napadnúť svojich susedov a beztrestne pošliapať medzinárodné právo. Ak Rusko prestane bojovať, bude mier. Ak Ukrajina prestane bojovať, už nebude existovať ako nezávislý národ. Máme morálnu zodpovednosť, aby sme podporovali túto nezávislú demokraciu v srdci Európy,“ vyhlásil Stoltenberg.

Bývalý nórsky premiér hovorí, že je potrebné pokračovať v sankciách proti Rusku, že Ukrajina potrebuje ďalšie zbrane, ale dôležité je aj to, aby NATO naďalej posilňovalo vlastnú obranu.

,,,Rusko dočasne okupuje asi 20 percent Ukrajiny. Je to štyrikrát viac ako rozloha Belgicka alebo sa to dá prirovnať k polovici Spojeného kráľovstva. Akýmkoľvek úspech by Rusko mohol posmeliť k tomu, že by mohlo riskovať ďalšiu agresiu proti iným susedom a dokonca aj útok na spojencov NATO. Takže máme možnosť rozhodnúť o svete, v ktorom chceme žiť. Spojenci NATO sú zaviazaní právom každého národa zvoliť si svoj vlastný osud. Preto poskytujeme bezprecedentnú finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc, aby sme pomohli Ukrajine presadiť sa ako suverénny a nezávislý národ,“ zdôraznil Stoltenberg.