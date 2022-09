Americký generál: Sme svedkami začiatku konca súčasného Ruska

Hodges to uviedol na sociálnej sieti Twitter. „Myslím si, že americké vojnové ciele pre tento konflikt (na Ukrajine – pozn. red.) by mali zahŕňať deimperializáciu Ruska. Zdá sa mi, že to, čo vidíme, je začiatok konca Ruskej federácie v jej súčasnej podobe. Potrebujeme sa na to pripraviť. Neboli sme pripravení na koniec ZSSR,“ napísal Hodges na svojom účte na Twitteri.

Americký generál tak reagoval na vyjadrenie bývalého amerického veľvyslanca pri NATO Kurta Volkera, podľa ktorého ruské „imperialistické vojny“ proti svojim susedom nezačali vpádom na Ukrajinu, ale už oveľa skôr, v roku 2008 v Gruzínsku.