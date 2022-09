Putinovi inváziu na Ukrajinu platí z veľkej miery EÚ

Príjmy Ruska z vývozu fosílnych palív od začatia vojny na Ukrajine prekonali celkový objem nákladov Ruskej federácie na inváziu do susednej krajiny. Poukázala na to analýza neziskového Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) so sídlom v Helsinkách. TASR o tom informuje na základe správy serveru The Economic Times.