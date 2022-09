Zomrel aj druhý podozrivý z útokov nožom v Kanade

Tridsaťročný Myles Sanderson, ktorý mal veľmi dlhý trestný register, zrejme umrel na následky zranení, ktoré si spôsobil sám, informovala kanadská stanica Global News s odvolaním sa na policajné zdroje. Druhý z podozrivých, Mylesov brat Damien, bol nájdený mŕtvy už v pondelok. Podľahol zraneniam, ktoré si podľa polície nespôsobil sám.

Policajti najprv informovali, že objavili a zadržali Mylesa Sandersona po štvordňovom intenzívnom pátraní blízko mesta Rosthern v provincii Saskatchewan. Kanadská stanica Global News neskôr s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že Sanderson sa policajtom vzdal po tom, ako jeho auto vytlačili z cesty. Z miesta dopadnutia ho krátko potom ešte živého odviezla sanitka, neskôr ale podľahol zraneniam, ktoré si privodil sám.

Telo jeho brata, 31-ročného Damiena Sandersona, sa našlo už v pondelok blízko jedného z miest, kde sa nedeľňajšie vraždy odohrali. Polícia vyšetruje, či Damiena zabil jeho brat.

Oboch bratov obvinili v pondelok z vraždy. Muži podľa obžaloby zaútočili bodnou zbraňou na 13 rôznych miest vo vidieckej oblasti severovýchodne od mesta Saskatoon v kanadskej provincii Saskatchewan. Útoky si okrem desiatich mŕtvych vyžiadali ďalších 19 zranených.

Útoky patria k netragickejším v novodobej kanadskej histórii. Ich motív nie je známy, avšak predstavitelia domorodých komunít hovoria o „súvislosti s drogami“. „Toto je ničivý dôsledok toho, keď škodlivé nelegálne drogy narušia naše komunity,“ uviedla Federácia suverénnych domorodých národov, ktorá združuje 74 domorodých komunít v Saskatchewane. Podľa polície si páchatelia niektoré z obetí vybrali cielene, iné zrejme náhodou.

Kanadský premiér Justin Trudeau útok odsúdil a vyhlásil, že podobné ani akékoľvek iné násilie nemá v Kanade miesto. „Bohužiaľ v posledných rokoch sa podobné tragédie stali častejšími,“ dodal.

Útoky vyvolali otázky, prečo bol Myles Sanderson vôbec na slobode. Vo februári bol podmienečne prepustený z väzenia, kde si odpykával štvorročný trest za niekoľko obvinení, ktoré zahŕňali napadnutie a lúpež. Od mája ho však hľadala polícia, zrejme pre porušenie podmienok prepustenia.

Zo Sandersonovho dlhého trestného registra okrem iného vyplýva, že pred siedmimi rokmi napadol a pobodal jednu z obetí, ktorá zomrela pri nedeľňajších útokoch. Podľa súdnych záznamov sa Sanderson mnohých trestných činov dopustil, keď bol pod vplyvom alkoholu a návykových látok.

V roku 2017 vtrhol do domu svojej bývalej priateľky, prerazil dieru do dverí kúpeľne, zatiaľ čo sa jeho dve deti schovávali vo vani, a hodil kus kamenného bloku na vozidlo zaparkované vonku. O niekoľko dní neskôr sa popral v obchode a vyhrážal sa, že zabije zamestnancov a zapáli dom svojich rodičov. V roku 2018 v opitosti pobodal dvoch mužov vidličkou a niekoho zbil do bezvedomia.

Komisia pre predčasné prepustenie uviedla, že podľa jej názoru nepredstavoval neprimerané riziko pre verejnosť. Federálny minister vnútra Marco Mendicino uviedol, že vyšetrí, na základe čoho sa tak výbor rozhodol. Úrady pod neho musia zabezpečiť, aby sa nič podobné neopakovalo.