ONLINE: Front sa hýbe. Ukrajinci chcú dobyť do konca roka Cherson

6:20 Ukrajinci by mohli znovu dobyť Ruskom okupované územie na západ od rieky Dnepr vrátane Chersonu ešte pred začiatkom zimy. V rozhovore so serverom France24 to uviedol generál a bývalý šéf francúzskej vojenskej misie pri OSN Dominique Trinquand. Nemenovaní americkí a ukrajinskí predstavitelia povedali stanici CNN, že ukrajinské sily chcú do konca roka znovu dobyť Cherson, pretože dosiahli úspechy na juhu. Podľa amerických činiteľov je možné, že sa im to podarí.

Ukrajina minulý týždeň oznámila začatie protiofenzívy proti ruským silám na juhu krajiny, ktorý jednotky Moskvy obsadili v prvých týždňoch po februárovej invázii. Ukrajinskí činitelia o protiofenzíve z taktických dôvodov neposkytujú bližšie informácie.

Existujú ale určité náznaky, že je misia úspešná, uviedol Trinquand. Jedným z nich bol podľa neho aj nedeľňajší príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý bez väčších podrobností oznámil dobytie dvoch miest na juhu Ukrajiny. „Môžeme predpokladať, že ak o tom hovorí aj cez informačné embargo, je to pravda,“ uviedol Trinquand. Úspech protiofenzívy naznačuje aj odloženie referend o pripojení k Rusku na okupovaných územiach alebo vyslanie ruských posíl na juh z Donbasu a Krymského polostrova.

„Myslím si, že pred začiatkom zimy by Ukrajinci mohli prevziať kontrolu nad celým západným brehom Dnepra vrátane mesta Cherson. Nemali by sme zabúdať, že mesto prekvapivo a veľmi rýchlo padlo na začiatku marca, ale tamojšia populácia s ruskou okupáciou nesúhlasí,“ povedal Trinquand. Rusko by tým podľa neho utŕžilo zásadnú ranu, pretože by prvýkrát od začiatku konfliktu muselo priznať porážku, domnieva sa odborník.

Zdá sa tiež, že Rusko prekvapila ukrajinská stratégia, uviedol Trinquand. „(Postup ruských vojakov) značne narušilo zničenie muničných skladov a logistických uzlov, najmä tých železničných,“ do­dal.

„Ešte je skoro. Myslím, že Ukrajinci robia pomalý, ale zmysluplný pokrok. A uvidíme, ako sa veci vyvinú,“ povedal námestník amerického ministra obrany Colin Kahl na podujatí organizovanom serverom Defense News. „Ale rozhodne si myslím, že veci na ukrajinskej strane idú teraz na juhu lepšie, ako je to na ruskej strane,“ dodal.

Kvôli týmto úspechom chcú ukrajinské jednotky do konca roka získať späť väčšinu Ruskom okupovaného Chersonu, povedali CNN vysoko postavení predstavitelia USA. Ide podľa nich o „ambiciózny“ plán, ktorý je ale uskutočniteľný.

Podľa amerických činiteľov zaznamenali ukrajinské sily určité úspechy pri útokoch na ruské zásobovacie línie so zámerom odrezať a izolovať ruské jednotky, ktoré sú v súčasnosti rozmiestnené západne od rieky Dnepr.

Podľa ukrajinských predstaviteľov je cieľom obsadiť minimálne celé územie severne alebo západne od rieky Dnepr, vrátane mesta Cherson, ale tiež Novú Kachovku, kde sa nachádza dôležitá vodná elektráreň a kanál, ktorý zásobuje Krym veľkou časťou vody.