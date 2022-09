Bieli muži už nevládnu Británii

Britskou premiérkou sa v utorok stala Liz Trussová (47). Funkciu ministra financií obsadil Kwasi Kwarteng (47), ktorého rodinné korene siahajú do Ghany. Šéfom diplomacie sa stal James Cleverly (53), ktorého matka pochádza zo Sierry Leone. A ministerkou vnútra je Suella Bravermanová (42), ktorej rodičia majú indický pôvod.

Malý záujem

"Zloženie nového kabinetu je ďalšou pripomienkou, kam sa až môžu v rámci Konzervatívnej strany dostať ľudia, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí. Výzvou pre nás je, aby sa táto rozmanitosť odrážala medzi tými, ktorí nás volia. Bude to kľúčové pre budúci úspech strany,“ povedal pre denník Guardian Samuel Kasumu, bývalý poradca pre otázky rasy expremiéra Borisa Johnsona, ktorého Trussová vystriedala na Downing Street 10.

V Británii jednoznačne platí, že príslušníci etnických menšín majú malý záujem o stranícku politiku. Guardian citoval výskum Univerzity kráľovnej Márie v Londýne z roku 2018, ktorý naznačuje, že až 97 percent členov konzervatívcov je bielych. Prakticky rovnaké je to v prípade labouristov a Liberálnych demokratov, pri ktorých je to 96 percent.

Zastúpenie žien a menšín v rámci najvyšších pozícií v krajine je, samozrejme, veľmi dôležité, keďže vytvára pozitívny príklad. Zaujímavé je aj to, že práve Konzervatívna strana už „vyprodukovala“ tretiu premiérku, kým politicky progresívnejší labouristi zatiaľ ani jednu. Pred Trussovou vládla v rokoch 1979 až 1990 Margaret Thatcherová a v rokoch 2016 až 2019 Theresa Mayová.

Nerovnosti pretrvávajú

Profesor politickej histórie z Nottinghamskej univerzity Steven Fielding však pre Pravdu pripomenul, že nerovnosti v britskej politike a spoločnosti pretrvávajú.

"Môžeme hovoriť o tom, že na najvyššie štátne funkcie sa dostali ženy a príslušníci etnických menšín. Zvyčajne však ide o najbohatších ľudí z týchto skupín,“ reagoval Fielding.

Podľa experta situácia v súvislosti s obsadením vládnych postov neznamená, že z nej ženy a etnické menšiny automaticky niečo získajú.

"Konzervatívci historicky nie sú stranou, a najmä nie v poslednom období, ktorá by riešila problémy týkajúce sa nerovnosti medzi ženami a mužmi a v rámci etnických menšín. Je pravdou, že je otvorená rôznym ľuďom, ktorí môžu dosiahnuť aj na vrcholné funkcie. Členovia Konzervatívnej strany sú však do mimoriadne veľkej miery bieli. A väčšinou sú to bohatí muži. Obávam sa, že obsadenie najvyšších štátnych úradov nebude znamenať nič zásadné pre ženy a menšiny. Dokonca budú mať asi najväčší problém, ak Trussová bude presadzovať politiku malého štátu a znižovania daní, o čom hovorí,“ povedal Fielding.