Alžbeta II. dovládla. Británia i svet smúti za kráľovnou

Svet bez nej si mnohí Briti asi ani nevedeli predstaviť. Kráľovná Alžbeta II. krajinu sprevádzala generácie. Do funkcie vymenovala 15 premiérov. No aj panovníci majú vymeraný svetský čas. Alžbeta II. zomrela vo veku 96 rokov.

Správu o úmrtí panovníčky pre BBC potvrdil Buckinghamský pa­lác.

Na tróne bola Alťbeta II. viac ako 70 rokov, ešte nedávno oslavovala práve platinové jubileum. Dôležitosť Alžbety II. pre Spojené kráľovstvo sa len ťažko dá opísať. Na tróne ju vystrieda syn Charles (73).

Max Hastings, znalec panovníckeho dvora a bývalý redaktor novín Telegraph, nedávno poukázal na riziká, keď sa Alžbeta II. pominie. „Veľa miliónov ľudí má rešpekt ku kráľovnej, ale inštitútu monarchie sú menej oddaní. Usudzujem, že by sme mohli zistiť, že monarchia v Británii je krehkejšie štátne zriadenie, ako sa zdá počas rokov, čo Alžbeta II. je na tróne,“ citoval ho server NPR.

Aktívna panovníčka

Alžbeta II. sa narodila 21. apríla 1926. Keď mala desať rokov, zomrel jej starý otec kráľ Juraj V. a z otcovho brata sa stal nový panovník Eduard VIII. Po 327 dňoch však bol okolnosťami prinútený abdikovať, pretože sa plánoval oženiť s dvakrát rozvedenou a navyše neurodzenou Američankou Wallis Simpsonovou. Tak sa stala Alžbeta korunnou princeznou otca kráľa Juraja VI.

Ako 13-ročná Alžbeta stretla svojho budúceho manžela Philipa, pričom, ako spomína guvernantka, bola to láska na prvý pohľad, ktorá sa zrodila pri tenise. Začiatok druhej svetovej vojny znamenal pre kráľovskú rodinu sťahovanie na vidiek. Ako korunná princezná sa v roku 1942 stala veliacim plukovníkom kráľovských granátnikov s právom navštevovať svoj regiment. Aktívne sa zapájala do vojenských záležitostí. Vstúpila do ženského pomocného zboru britskej armády. Pôsobila v ňom ako šoférka nákladného auta a mechanička.

V deň smrti kráľa Juraja VI. sa 6. februára 1952 Alžbeta II. stala novou kráľovnou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Slávnostná korunovácia sa uskutočnila vo Westminsterskom opátstve 2. júna 1953. V roku 1947 sa vydala za Philipa a mala ním štyri deti: princa Charlesa, princeznú Annu, princa Andrewa a princa Edwarda.

Alžbeta II. 21. apríl 1926: Narodila sa v Londýne. 12. december 1936: Stala sa následníčku na trón po nečakanej abdikácii kráľa Eduarda VIII. pre jeho rozhodnutiu oženiť sa s rozvedenou ženou. Na trón nastúpil Alžbetin otec ako Juraj VI. 20. november 1947: Vydala sa za vzdialeného bratranca Philipa Mountbattena, poručíka námorníctva pôvodom z Grécka. 14. november 1948: Narodil sa jej prvý syn Charles. Kráľovský pár mal neskôr ešte tri ďalšie deti, Annu, Andrewa a Edwarda. 6. február 1952: Vo veku 25 rokov nastúpila na trón po smrti svojho otca Juraja VI., ktorý zomrel na rakovinu pľúc vo veku 56 rokov. Jej korunovácia vo Westminsterskom opátstve sa uskutočnila 2. júna 1953. Október 2008: Navštívila Slovensko. 9. september 2015: Stala sa najdlhšie vládnucim panovníkom na britskom tróne v dejinách. 9. apríl 2021: Vo veku 99 rokov zomrel jej manžel, princ Philip. 6. február 2022: Dosiahla platinové jubileum (70 rokov na tróne).

Kým o Alžbete II. hovorili, že je ako skala stability, britská kráľovská rodina sa počas jej panovania musela vyrovnať s viacerými škandálmi a problémami. Médiá na monarchiu čoraz viac upriamovali pozornosť. Najmä keď si korunný princ Charles vzal v roku 1981 za manželku princeznú Dianu. Búrlivé manželstvo vydržalo do roku 1996, keď sa pár rozviedol. O rok neskôr zomrela Diana pri automobilovej nehode v Paríži. Bol to moment, keď Alžbeta čelila asi najväčšej kritike. Kým verejnosť smútila za obľúbenou princeznou, panovníčka ukázala minimum emócií. Charles sa v roku 2005 oženil po druhý raz, keď si zobral dlhoročnú milenku Camillu Parkerovú-Bowlesovú. Napriek rozvodu práve Charles po Alžbete II. nastupuje na trón.

Foto: SITA/AP, Alastair Grant Britain Prince Philip Kráľovná Alžbeta II. a princ Philip.

Bola aj na Slovensku

V roku 2008 panovníčka navštívila Slovensko. Zavítala do Bratislavy aj do Vysokých Tatier. "Veľa ľudí mi pripomína, že keď bola kráľovná vo Vysokých Tatrách, počasie bolo dosť zlé. Bolo to v októbri, a keď išla na Hrebienok, zdalo sa, že výhľad nebude dobrý. Ale na desať minúť sa mraky rozostúpili. A mala skvelý výhľad,“ opísal v nedávnom rozhovore pre Pravdu návštevu súčasný britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker.

Ambasádor pracoval v kancelárii princa Charlesa a mal možnosť viac ráz sa s kráľovnou stretnúť. Ako Baker povedal v rozhovore, Alžbeta pôsobila formálne, ale zároveň vedela, ako na to, aby sa pri nej ľudia uvoľnili. "Raz som kráľovnú náhodou stretol na dostihoch. Bola úplne uvoľnená, neformálna. Okolo nej boli ľudia s rovnakou vášňou pre kone a dostihy,“ uviedol Baker.

Kráľovná Alžbeta II. bola priam symbolom Británie. A monarchia bude aj po jej smrti pokračovať. Panovníkom sa stal Charles a ďalším v poradí je jeho syn princ William.

"Budeme mať v budúcnosti kráľovskú rodinu? Neviem. Som za zmeny. Ale na druhej strane nechceme, aby boli monarchovia ako obyčajní ľudia. Anglicko by niečo stratilo, keby prišlo o kráľovskú rodinu,“ povedal pre Pravdu sociológ a odborník na monarchiu Gëzim Alpion z Birminghamskej univerzity.