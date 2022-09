Čaká Britániu po smrti kráľovnej kríza? Odpovedá expert

Bude to prehnané tvrdenie, keď poviem, že smrťou kráľovej Alžbety II. prišlo Spojené kráľovstvo o jeden zo symbolov identity?

Vôbec to nebude prehnané. Kráľovná bola súčasťou našej identity. Stačí sa pozrieť na to, ako dlho bola na tróne. Veci sa v Británii a vo svete zásadne menili, ale Alžbeta II. tu bola stále. Bola prvkom stability. Sme svedkami aj toho, že bola dôležitá pre svet. Vidíme to na reakciách. Bola historickým titánom. To, čo sa stalo, je zásadnou udalosťou pre Spojené kráľovstvo.

Ako teraz bude reagovať krajina, keď kráľovnú stratila?

Nie je jednoduché odpovedať na túto otázku. Ako som povedal, Alžbeta II. desaťročia predstavovala stabilitu. Na jej miesto nastúpil princ Charles ako kráľ Karol III. To, že sa stal panovníkom, je pre neho nová úloha, ale monarchiu reprezentoval už roky. V podstate sa na túto rolu pripravoval desaťročia. Karol III. tak tiež predstavuje kontinuitu a stabilitu. Krajina ho pozná. Samozrejme, teraz budú ľudia smútiť a potom príde moment, keď sa začnú prispôsobovať novej situácii. Možno nás nečaká kríza, ale to, že krajina prišla o dlhodobý zdroj stability, môže viesť k tomu, že sa zmenia aj iné veci.

Máte na mysli niečo konkrétne?

Najzásadnejšia vec, nad ktorou rozmýšľam, je nezávislosť Škótska. Kráľovná Alžbeta II. krajinu zjednocovala. Už tu nie je, čo by mohlo mať vplyv na dianie v Škótsku. Ak sa tam bude konať referendum o samostatnosti, možno bude mať časť ľudí po smrti kráľovnej pocit, že už nemusia zachovávať lojalitu k Spojenému kráľovstvu, a stratia aj časť emočného puta ku krajine.

Čo podľa vás teraz ľudia očakávajú od kráľa Karola III.? Že bude viac-menej ako jeho matka?

Vravel som, že predstavuje kontinuitu a stabilitu. Vieme, čo sa od Karola III. dá očakávať. Ľudia sa príliš nezamýšľajú nad tým, aký bude, lebo do istej miery vedia, aký bude. Nepredpokladám, že by sa ako kráľ správal zásadne inak ako doteraz. Je nepravdepodobné, že by sa jeho štýl zmenil.

Britská monarchia funguje nad politickým dianím. Ale už ste spomenuli, že smrť kráľovnej môže viesť k istým problémom. Krajina má novú premiérku, Liz Trussovú len v utorok do úradu uviedla ešte Alžbeta II. Británia čelí viacerým výzvam. Aké politické následky ešte očakávate?

Premiérka Trussová teraz čelí zásadným výzvam. Ale to, čo sa stalo, jej dáva šancu, aby takpovediac mohla ukázať, že vie pôsobiť ako predsedníčka vlády. Dá sa dokonca povedať, že je to pre Trussovú užitočná situácia. V podstate môže ukázať, že vie, čo má robiť a tváriť sa pritom seriózne. Štátny pohreb je na to tou správnou príležitosťou. Okrem toho, to, čo sa deje, poslúži Trussovej ako zámienka na odvrátenie pozornosti od iných vecí. Za normálnych okolností by sa jej všetci novinári pýtali na energetickú krízu, ale teraz budú mať iné otázky. Nebude to tak navždy, ale chvíľu to potrvá.