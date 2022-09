ONLINE: Zelenskyj dostal darček od špeciálnych jednotiek. Ukrajinskú vlajku nad Balaklijou

8:01 Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na iránsku spoločnosť, ktorá pomohla dopraviť do Ruska útočné drony potenciálne nasaditeľné do vojny na Ukrajine, informovali agentúry Reuters a AFP. Podľa amerického ministerstva financií bola na sankčný zoznam zaradená spoločnosť Safiran Airport Services so sídlom v Teheráne, ktorá koordinovala ruské vojenské lety medzi Iránom a Ruskom, vrátane tých, ktoré prepravovali bezpilotné lietadlá, personál a súvisiace vybavenie.

Ministerstvo financií uvalilo sankcie aj na iránske spoločnosti Paravar Pars, Design and Manufacturing of Aircraft Engines a Baharestan Kish, ktoré sa podieľali na vývoji a výrobe bezpilotných lietadiel a majú väzby na vplyvné revolučné gardy. Okrem zmrazenia majetku je so spomínanými spoločnosťami zakázané obchodovať. Koncom augusta predstaviteľ amerického ministerstva obrany uviedol, že Rusko dostalo prvé z predpokladaných "stoviek“ bezpilotných lietadiel, no mnohé z nich sú podľa informácií tajných služieb poruchové.

Televízia CNN 10. augusta uviedla, že ruská vládna delegácia predtým najmenej dvakrát navštívila Irán, kde jej na letisku v meste Kášán predviedli drony typu S191 a S129. Oba typy dronov sú schopné niesť samonavádzacie rakety. Irán v júli navštívil aj ruský prezident Vladimir Putin.

7:55 Volodymyr Zelenskyj v týchto dňoch ohlasuje úspechy ukrajinskej protiofenzívy.

„V rámci prebiehajúcich operácií naši hrdinovia už oslobodili desiatky obcí. A dnes tento postup pokračoval, sú tu nové výsledky. Celkovo od 1. septembra oslobodili viac ako 1000 kilometrov štvorcových nášho územia. Vďaka všetkým, ktorí to dokázali! Ďakujeme armáde, skautom a špeciálnym službám za každú ukrajinskú vlajku, ktorá bola v týchto dňoch vztýčená (v oslobodených obciach),“ vyhlásil šéf štátu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok potvrdil oslobodenie strategicky dôležitého mesta Balaklija v Charkovskej oblasti, a to zverejnením videa, v ktorom mu vojaci tento úspech hlásia. O vstupe ukrajinských vojakov do mesta, ktoré ruské jednotky okupovali šesť mesiacov, už skôr informovali niektoré médiá a správy sa objavovali aj na sociálnych sieťach. Tieto správy neboli ale až doteraz potvrdené z oficiálnych mi­est.

„Všetko je na svojom mieste. Vlajka Ukrajiny vlaje v slobodnom ukrajinskom meste pod slobodným ukrajinským nebom! Ďakujem! Som hrdý! Držte sa! Do víťazstva! Sláva Ukrajine!“ napísal Zelenskyj na telegrame pod videom s vojakmi z jednotky špeciálnych síl Kraken, ktorí mu ako vrchnému veliteľovi podali hlásenie o splnení rozkazu ovládnuť Balakliju. Ruské sily sa podľa nich z mesta stiahli.

Ovládnutie mesta Balaklija a obcí ležiacich severne od neho ukrajinskými silami by mohlo odrezať ruské zoskupenie pri Izjume od zásobovania, poznamenal spravodajský server Meduza.