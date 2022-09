Kanadský veliteľ v Lotyšsku: Ak Rusko zaútočí, zastavíme ho

VIDEO: Ako slovenskí vojaci spolupracujú s NATO v Lotyšsku

NATO na júnovom summite v Madride rozhodlo o posilnení prítomnosti na východnom krídle aliancie. Čo to znamená pre Lotyšsko?

V bojovom prápore posilnenej predsunutej prítomnosti aliancie v Lotyšsku pôsobí 1 500 vojakov. A k tomu, samozrejme, musíme prirátať armádu krajiny, ktorú tvorí päť brigád (lotyšské ozbrojené sily majú viac ako 16-tisíc vojakov, pozn. red.), ktoré sú pomerne dobre vybavené. Útočník by čelil aj mimoriadne zložitému terénu. Obrana Lotyšska by bola pomerne jednoduchá. Ale videli sme, čo sa stalo na Ukrajine. NATO muselo reagovať. V minulosti sme predpokladali, že Rusko bude dodržiavať medzinárodné pravidlá. Ukázalo sa však, že sme sa mýlili. Zvýšenie počtu aliančných jednotiek má zaistiť, že Moskva pochopí, že NATO je jednoznačne schopné brániť svoje hranice. Ak by Rusko zaútočilo, zastavíme ho.

No máte na to v tejto chvíli dosť vojakov? Nie sú prápory NATO na východnom krídle postavené tak, že by mali útočníka skôr spomaliť, kým prídu posily?

Áno, nemáme na východnom krídle obrovské množstvo vojakov. Mali by sme s nimi problém brániť sa, keby sa Rusko rozhodlo zhromaždiť na našej hranici veľa jednotiek. No vieme, ako to vyzeralo na Ukrajine. Rusko postupne presúvalo jednotky k jej hraniciam. Aliancia by vedela, čo má Moskva za lubom. Videli by sme to a presunuli by sme na potrebné miesta dostatočné sily. Ale ani súčasné bojové prápory vo východnej Európe nie sú len takzvané tripwire forces, teda také, ktoré iba signalizujú nepriateľovi, že sme ochotní brániť sa, kým prídu posily. Sú to mimoriadne schopné jednotky a sú úplne integrované do miestnej armády, v mojom prípade do lotyšskej.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Vincent Kirstein Vincent Kirstein, veliteľ kanadských síl v bojovom prápore NATO v Lotyšsku.

Predpokladáte, že prídu ďalší vojaci?

Na madridskom summite sa Lotyšsko a Kanada dohodli, že Ottawa prispeje brigádou. V podstate to štvornásobne zvýši počet vojakov. Je to však mnohonárodná iniciatíva. V krátkej dobe vytvoríme veliteľstvo brigády a budeme riešiť jej štruktúru, ale nepostavíme ju zo dňa na deň. Potrebujeme zdroje, musíme nastaviť logistiku a vytvoriť infraštruktúru. Vojaci musia niekde spať či jesť. Hoci by sme vedeli posilniť jednotky aj takpovediac zajtra, nemusíme to v tejto chvíli urobiť. Máme čas, aby sme to pripravili najlepšie, ako sa dá.

Ako do týchto plánov prispeje Slovensko, čo od neho očakávate?

V posledných dňoch sme sa o tom rozprávali. Kanada stále pracuje na tom, aby bolo jasné, akú štruktúru potrebujeme, aby sme vedeli spomenutou brigádou podporiť Lotyšsko. Slovensko si bude môcť vybrať, čím prispeje. Bez ohľadu na to, ako sa zapojíte, budeme veľmi radi, že to urobíte.

Kanada stále investuje do obrany menej 1,5 percenta HDP. Očakávate zvýšenie?

Je to politické rozhodnutie, o ktorom nemôžem hovoriť.

Chceli by ste ako vojak, aby išlo do armády viac peňazí, aby bola lepšie vyzbrojená a mohla viac cvičiť?

Viac peňazí sa vždy zíde. Otázkou však je, ako ich správne investovať. Nechcem byť svedkom toho, že povieme, že ideme míňať dve percentá bez toho, aby sme mali plán, ako to urobiť.

V Lotyšsku ste boli aj veliteľom mechanizovanej brigády. Keď sa pozriete na to, ako Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, beriete si z toho nejaké ponaučenie? Aj pre prípad, že by ste s Rusmi museli jedného dňa bojovať.

Ako profesionálny vojak vám môžem povedať, že je to presne to, čo robíme. Pozeráme sa na to, čo Rusko robí, a usilujeme sa to vyhodnotiť. Ukrajinci robia pri obrane svojej krajiny neuveriteľnú prácu. Je úžasné, čo všetko dokážu. Ako fungujú, ako ničia Rusov, ako ich dokážu odrážať. Z toho všetkého sa vieme poučiť. Ak by sa Rusko niekedy rozhodlo napadnúť členský štát NATO, jednoznačne budeme proti nemu vedieť použiť všetko, čo analyzujeme z vojny na Ukrajine. A chcem ešte povedať, že Ukrajinci nám všetkým dávajú lekciu z odvahy a z patriotizmu, ako sa usilujú brániť svoju krajinu. Neviem si predstaviť, čo by som robil na ich mieste. Dúfam, že niečomu podobnému nikdy nebudem musieť čeliť. Verím, že sa žiadnemu štátu nestane to, čo sa deje na Ukrajine. Ale slovami sa nedá opísať, ako neuveriteľne Ukrajinci zareagovali. História ukáže, že svet bude naveky rešpektovať to, čo dokázali.

Foto: SITA/AP, Roman Koksarov Trudeau, Lotyšsko Kanadský premiér Justin Trudeau na návšteve vojakov v Lotyšsku v marci.

Čo konkrétne by ste vedeli proti Rusku použiť?

O tom nemôžem hovoriť verejne.

Zmenili ste nejakým spôsobom výcvik vojakov v rámci práporu NATO v Lotyšsku na základe toho, čo sa deje na Ukrajine?

Nedošlo k žiadnym zásadným zmenám. Aliančné sily v Lotyšsku boli už pred inváziou vo vysokom stave pohotovosti, lebo sme to potrebovali. Chceme však prápor doplniť niektorými vojenskými spôsobilosťami. A to, čo sa deje, všetkým krajinám pripomenulo, ako sa môže situácia vyvinúť, a že sa na to musíme pripraviť.

Je niečo, čo vás prekvapilo na spôsobe, akým Rusi bojujú?

Z verejných zdrojov je známe, ako Rusko nezvláda kombinované manévre jednotlivých súčastí ozbrojených zložiek. Toto sme nečakali. Je to asi najväčšie prekvapenie.

Lotyšsko má hranicu s Ruskom. Čo vám pobaltskí kolegovia aj s ich historickými skúsenosťami hovoria, keď sa rozprávate o vojne?

Dobre si pamätajú svoje dejiny a sú absolútne odhodlaní zabrániť tomu, aby sa história zopakovala. Lotyši by určite svoju krajinu bránili s rovnakým odhodlaním, s akým to teraz robia Ukrajinci. Zdôrazňujú to a berú to veľmi vážne. Tvrdo bojovali za svoju nezávislosť a utrpeli pri tom veľké straty. A podobne je to s inými krajinami regiónu. Skutočne verím, že nikdy nezistíme, ako tvrdo by sme museli bojovať, ale môžem vás uistiť, že Lotyši by bránili každý centimeter svojej krajiny.

Vôbec nepochybujem o tom, čo hovoríte, a vôľa bojovať je vo vojne mimoriadne dôležitá. No keď sa pozriete na iné krajiny v NATO vrátane Slovenska, zistíte, že nemalá časť ľudí si myslí, že za vojnu môžu USA, NATO a Ukrajina. Môžeme si byť naozaj istí tým, že všetky štáty aliancie by boli v prípade konfliktu ochotné bojovať?

Nemôžem komentovať politiku svojej krajiny a už vôbec nie iných štátov. Ale od začiatku vojny 24. februára sa ukázalo, že NATO je silnejšie, ako pravdepodobne ktokoľvek predpokladal. A určite je silnejšie, ako ho vnímalo Rusko. Na základe toho, čo sme boli svedkami za posledných viac ako šesť mesiacov, si myslím, že je jasné, že by sa alianční spojenci vzájomne podporili, keby niekto napadol nejakú krajinu NATO.

Takže by sme sa nedočkali situácie ako v roku 1939 a smutne známej otázky: Kto by zomieral za Gdansk?

Pevne verím, že nie. Je jednoznačne na Moskve, čo urobí. Rusi spustili inváziu, oni ju môžu zastaviť. NATO je obrannou alianciou. Keby niekto prekročil naše hranice, budeme bojovať spoločne.

Do akej miery je ruská armáda oslabená konfliktom?

Naozaj to neviem povedať. V médiách a na sociálnych sieťach nájdete najrôznejšie odhady. Aj také, že ruské a ukrajinské ozbrojené sily sú po šiestich mesiacoch takmer zničené. Pravda bude asi trochu inde. Ale obe strany zaznamenali straty. Vďaka sankciám však bude mať Rusko problém technicky obnovovať armádu. Teraz je otázkou, čo všetko je Moskva ochotná urobiť.

Môže vojna na Ukrajine viesť k priamej konfrontácii NATO s Ruskom?

Skutočne dúfam, že nie. Ako som však už zdôraznil, ak sa Rusko rozhodne prekročiť naše hranice, NATO sa bude brániť.