Stoltenberg: Boje na Ukrajine vstupujú do kritickej fázy, NATO nesmie poľaviť

Spojené štáty chcú pomôcť Ukrajine, aby si vydobyla čo najlepšiu pozíciu do možných rokovaní o ukončení vojny s Ruskom. Po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom to v piatok povedal americký minister zahraničia Antony Blinken, ktorý ocenil tento týždeň začatú ukrajinskú ofenzívu. Podľa šéfa Severoatlantickej aliancie vstupujú boje na Ukrajine do kritickej fázy a NATO nesmie poľaviť v podpore Kyjeva.