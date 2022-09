Expert: Monarchia sa za Alžbety II. zmenila, ale nechceme, aby bola ako Kardashianky

"Alžbeta II. bola tmelom, ktorý držal krajinu pohromade. Som si istý, že Karol III. sa bude usilovať o to isté. Pripravoval sa na to 70 rokov,“ povedal pre Pravdu sociológ a expert na britskú monarchiu Gëzim Alpion z Birminghamskej univerzity.

Ako by ste opísali atmosféru v Británii po smrti kráľovnej Alžbety II.?

V Spojenom kráľovstve bola panovníčka ústrednou postavou. Mala autoritu a rešpekt. To som zistil za viac ako 30 rokov, čo žijem v Británii. Ľudia vždy o kráľovnej hovorili s úctou. V prvom rade obdivovali, akým spôsobom panovníčka vykonávala svoje povinnosti. S ľuďmi ju, ale aj jej mladšiu sestru princeznú Margaret (zomrela v roku 2002, pozn. red.), spájalo isté puto.

Na čom bolo založené?

Vzniklo už počas druhej svetovej vojny. Kráľ Juraj VI., otec Alžbety II. a Margaret, odmietol opustiť Londýn. Dcéry síce poslal na bezpečné miesto na vidiek, ale aj ony sa zapojili do vojnového úsilia. Alžbeta si dokonca obliekla uniformu a bola aj mechaničkou. Budúcej kráľovnej to ukázalo, čo to znamená slúžiť krajine. Dá sa povedať, že to bola dobrá príprava na panovnícke povinnosti. Kráľovná potom bola pôsobivým zdrojom autority. Práve preto, že si uvedomovala, aké sú jej povinnosti. Po úmrtí manžela princa Philipa v apríli 2021 sa zdravotný stav Alžbety II. zhoršoval. Ešte dva dni pred smrťou však uviedla do úradu konzervatívnu predsedníčku vlády Liz Trussovú. Alžbeta II. zažila 15 premiérov a presne chápala, čo je jej úlohou.

Okrem druhej svetovej vojny, aké udalosti kráľovnú sformovali?

Možno je potrebné žiť v Británii, aby sa dala lepšie pochopiť úloha monarchie. Najmä teraz, keď veľa diskutujeme o tom, ako má vyzerať demokracia. Ako je možné, že Briti majú taký hlboký vzťah k inštitúcii, ktorá je vo svojej podstate nedemokratická? No vidíme, že na jednej strane monarchia a na strane druhej parlament stáročia spoločne fungujú. Je to zaujímavý mix. Kráľovná bola stabilizujúcim prvkom a stála nad politikou. Všetci premiéri, od Winstona Churchilla po Liz Trussovú, k nej prechovávali úctu. Alžbeta II. tu vždy bola pre nich a pre krajinu. Bola akoby tichým poradcom v každej situácii, keď sa za posledných 70 rokov Británia rozhodovala, čo urobí. Monarchia môže vyzerať staromódne. Ale Alžbeta II. na tróne ukázala aj to, že sa vie prispôsobiť zmene, a že vie byť flexibilná.

V akom zmysle?

Panovníčka si uvedomovala potrebu zmeny. Ale takej, ktorej rýchlosť sa ona usilovala nastaviť. Videli sme to v roku 1997 po smrti princeznej Diany. Pamätám si, aké boli prvé reakcie verejnosti na to, ako sa panovníčka správala. Vyzerala, že ju to vôbec nezaujíma. Ale potom sa prihovorila národu, bolo vidieť, že sa stará o svojich vnukov. Boli sme svedkami toho, aká bola ľudská, ale zároveň stále mala oficiálnu úlohu. Bola kráľovnou, ale aj starou mamou. Princezná Diana reprezentovala zmenu, ktorá možno bola pre Alžbetu II. prirýchla. Ale to neznamená, že panovníčka sa tiež nezmenila, lebo to bolo nevyhnuté. A pravdou je, že deti a vnuci jej neraz spôsobili „hlavybôľ“. Vrátane princa Harryho a jeho manželky Meghan Markleovej. Kráľovská rodina ju prijala, čo bolo revolučné. Pravdepodobne ešte viac, ako keď sa Diana usilovala vychovávať svoje deti normálnejším spôsobom, ako bolo bežné na kráľovskom dvore. Meghan a Harry sa asi trocha unáhlili, keď poskytli rozhovor Oprah Winfreyovej. Lebo aj monarchia sa mení. Ale tak rýchlo, ako je to systém schopný spracovať. A mení sa aj krajina. Napríklad v hlavných štátnych úradoch Británie po prvý raz nesedia bieli muži.

Možno moja ďalšia otázka vyznie trocha cynicky. Nie je náhodou hlavným odkazom Alžbety II., že sa stala inštitúciou najmä preto, že žila tak dlho? Samozrejme, že si úžasným spôsobom plnila svoje povinnosti. Je však nejaká historická udalosť, na ktorú mala priamy vplyv okrem toho, že pri nej bola?

Spojené kráľovstvo je konštitučnou monarchiou. Kráľovná Alžbeta II. bola hlavou štátu, teraz ňou bude jej syn Charles ako Karol III. Samozrejme, monarchovia sú limitovaní tým, čo môžu urobiť. Schvaľovať zákony je úlohou parlamentu. Británia je pomerne konzervatívna krajina. V iných konštitučných monarchiách neraz vidíme, že starší panovníci odovzdávajú žezlo mladšej generácii. Alžbeta II. to neurobila, lebo nebola vychovaná tak, že by mala opustiť svoje povinnosti. Bola vydatá za svoju prácu. Zaviazala sa k tomu, keď sa stala kráľovou, a brala to ako posvätnú povinnosť. Svojím spôsobom sa dá povedať, že keby aj neurobila nič iné, iba by vykonávala svoju prácu, bolo by to viac než dosť. Alžbeta II. tu bola vždy pre ľudí. Aj v ťažkých časoch, ktoré zažívala ona s rodinou. Bola pilierom britskej spoločnosti. A krajina už bez nej nebude rovnaká.

VIDEO: Operácia Jednorožec po úmrtí kráľovnej Alžbety II.

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. dá do pohybu množstvo vecí, ktorých chod musí prebehnúť úplne bezchybne, tento plán je nazývaný Operácia "Jednorožec".

Čo sa zmení?

Otázkou je, akým panovníkom bude Karol III. Kým nebol kráľom, mohol si dovoliť byť otvorenejší vo vyjadreniach. V podstate takmer plnil úlohu politickej opozície, lebo na ňom ešte neležala ťarcha úradu. Som si istý, že Karol III. bude mnohé veci bude robiť inak ako kráľovná, ale, samozrejme, panovník, ako sme o tom už hovorili, má obmedzené možnosti, ako priamo ovplyvniť veci. Karol III. bude musieť byť opatrný. Podľa mňa je monarchia priamo zviazaná so Spojeným kráľovstvom. Ak sa jedna časť tento rovnice naruší, je to problém pre obe strany. Alžbetu II. všade rešpektovali, bola tmelom, ktorý držal krajinu pohromade. Som si istý, že Karol III. sa bude usilovať o to isté. Pripravoval sa na to 70 rokov.

Bude Karol III. na tróne hovoriť o téme klimatických zmien, ktorá je aj politická?

Dúfam, že to bude stále jeho téma. No na druhej strane si verejnosť väčšinou myslí, že panovník by sa nemal vyjadrovať príliš otvorene. Okrem toho kráľovná či kráľ nemôžu opustiť limity, ktoré im vytýčila konštitučná monarchia. Vláda má právomoc povedať panovníkovi, aby sa v prípade potreby držal späť. A na druhej strane sa kráľ musí usilovať udržať si vzťahy s kabinetom bez toho, aby sa dostali do sporu. Na to sa už pripravuje aj syn Karola III. korunný princ William. Kráľovská rodina musí vystupovať na verejnosti. Nepotrebujeme, aby jej členovia pôsobili ako bohovia. No nechceme ani to, aby boli príliš obyčajní. Sú to celebrity, ale neočakávame, že sa budú správať ako v reality šou Kardashianky.