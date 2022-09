Ukrajinci vraj zajali ruského generála, veliteľa jedného zo štyroch zoskupení

Ukrajinskí vojaci pri oslobodzovaní mesta Balaklija v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny podľa doteraz oficiálne nepotvrdených správ údajne zajali ruského generála, veliteľa jedného zo štyroch zoskupení ruských vojsk na Ukrajine. Ak sa tieto správy potvrdia, bol by to "najväčší úlovok" od čias druhej svetovej vojny, tvrdia ukrajinskí komentátori.

„Všetky informácie sa preverujú, pretože sú možné rôzne varianty a musíme sa uistiť, že ten človek má niečo spoločné s velením,“ povedal v ukrajinskej televízii 24kanal poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak. Podľa televízie však najprv spomenul, že generálporučík Andrej Syčevoj bol zajatý, a to v uniforme podplukovníka.

To tvrdia aj komentáre k záberom kolujúcim po sociálnych sieťach. Je na nich kľačiaci muž v ruskej poľnej uniforme s dvoma hviezdičkami na výložkách, obklopený ozbrojenými ukrajinskými vojakmi.

„Zdá sa, že to nie je obyčajný podplukovník, ale generálporučík ruskej armády Andrej Syčevoj, ktorý velí zoskupeniu Západ. Či je to pravda, tak už je to zaujímavé. Za generálporučíka by sa dalo vymeniť veľmi veľa našich dôležitých chlapov (v ruskom zajatí). Veľmi veľa!“ usúdil ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko.

Meno veliteľa štvrtého zoskupenia ruských vojsk na Ukrajine, nazvaného Západ, zverejnilo ruské ministerstvo obrany až pri inšpekčnej ceste, ktorú po ruských jednotkách v júli podnikol minister obrany Sergej Šojgu. Generál Syčevoj vtedy podľa komuniké podal ministrovi obrany hlásenie o situácii a plnení uložených úloh. List Komsomolskaja pravda vtedy písal, že Syčevoj „dobyl Mariupoľ a Melitopol“, z ktorých chcel Kyjev urobiť „nedobytné pevnosti“. Generála po ruskom vpáde na Ukrajinu zaradila Európska únia na svoj sankčný zoznam.