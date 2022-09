Oznámil to v sobotu kráľovský palác. Predtým bude rakva so zosnulou kráľovnou štyri dni vystavená vo Westminsterskej sále v budove parlamentu.

Kráľovná zomrela vo štvrtok na zámku Balmoral v Škótsku. Rakva s telom v nedeľu zamieri do Edinburghu, v pondelok bude prevezená do tamojšej katedrály. Smútočného sprievodu sa zúčastní aj kráľ Karol III. s manželkou. Až potom bude rakva v utorok letecky prepravená do Londýna.