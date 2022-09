Ruskí okupanti ustupujú. Ukrajinci oslobodzujú mesto za mestom

VIDEO: Ukrajinci oslobodzujú mesto za mestom. V Balakliji opäť zaviala ukrajinská vlajka.

"Veliteľ ukrajinských pozemných síl, hrdina Ukrajiny, generálplukovník Oleksandr Syrskyj vedie ukrajinskú ofenzívu v tomto sektore,“ uviedol rezort obrany. Na sociálnej sieti Twitter.

"Dnes sme oslobodili Balakliju, prvé veľké mesto v našej ofenzíve. Som si istý, že to nebude posledné mesto. Pred nami je Kupjansk, ktorý naše jednotky už napoly získali. Pred nami je Izium a mnohé ďalšie. Dnes sme oficiálne ukončili vyčistenie mesta a vztýčili sme národnú vlajku,“ povedal Syrskyj na zverejnenom videu.

Ukrajinské ozbrojené zložky informovali, že v Charkovskej oblasti vstúpili do okupovaného mesta Kupjansk, ktoré je pre Moskvu kľúčovým zásobovacím centrom. Podľa všetkého sú Ukrajinci už aj v Iziume a objavili sa správy, že sa bojuje už aj o donecké letisko.

VIDEO: Odkaz ukrajinských vojakov: Poženieme Rusov až do Moskvy

Ukrajincom zatiaľ vychádza ofenzíva pri Iziume a v Charkovskej oblasti zatláčajú ruských okupantov. Ukrajinci Rusom odkazujú, že ich poýeu až do Mosky.

Rusi ústup z okupovaného územia potvrdili, ale hovoria o preskupovaní síl. Vyzerá to však na najhoršiu porážku ruských síl odkedy museli odísť z Kyjevskej oblasti. Len nedávno ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery z presunu vojakov do Charkovskej oblasti. Ukrajinská rozviedka to nazvala divadlom pre divákov ruských televízií.

VIDEO: Na Charkov! Takto ruská armáda prezentuje posily na front.

Ukrajinci dostali z USA zbraň, ktorú si iní ešte nemohli vyskúšať. VAMPIRE alebo Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment System dokáže laserom navádzanými raketami zostreľovať drony, ale zasiahne aj pozemné ciele. Zmestí sa pritom na korbu obyčajného pick-upu. Pozrite si, ako funguje VAMPIRE na videu firmy L3Harris, ktorá ho vyrába.