Ukrajinci (v tejto chvíli) víťazia. Experti vysvetľujú, čo sa deje

"Postupne, a potom náhle,“ napísal Lawrence Freedman, emeritný profesor vojnových štúdií na univerzite King's College v Londýne. Expert si pomohol slovami slávneho Ernesta Hemingwaya. V jeho románe Slnko aj vychádza je replika, v ktorej jedna postava reaguje na otázku, ako zbankrotovala. Odpoveď: Postupne, a potom náhle.

VIDEO: Ukrajinci oslobodzujú mesto za mestom

"Bolo by, samozrejme, predčasné vyhlasovať úplné ukrajinské víťazstvo vo vojne kvôli jednému úspešnému a neočakávanému prelomu. Ale to, čo sa stalo v posledných dňoch, má historický význam. Táto ofenzíva zmenila mnohé z toho, čo sa s istotou predpokladalo o priebehu vojny. Slúži ako pripomienka, že ak sa frontové línie javia ako statické, neznamená to, že takými aj zostanú. Morálka a motivácia sa vytrácajú z armád, ktoré čelia porážke. Najmä vtedy, keď si jednotky nie sú isté, za čo bojujú a stratili dôveru vo svojich dôstojníkov,“ uviedol Freedman na adresu ruských okupačných síl.

Čítajte viac Úder rovno do srdca. Ukrajinci majú od Američanov super presnú muníciu

"Je toho veľa, čo o týchto ofenzívach stále nevieme. Ale Ukrajina jednoznačne prekvapila proti Rusom v Charkovskej oblasti. Ústredným bodom všetkých ukrajinských príprav na túto fázu vojny bolo zavádzanie nepriateľa. Kým sa Rusko zameriavalo predovšetkým na juh, Ukrajina plánovala a spustila operáciu na severe. Juh však nebol len fintou. Sever a juh sú podporujúce sa ofenzívy vo väčšom ukrajinskom operačnom dizajne,“ napísal na sociálnej sieti austrálsky generálmajor vo výslužbe Mick Ryan.

"Dobytie kľúčového dopravného uzla v Kupjansku Rusov zabolí. Je problémom pre ruské zásobovacie trasy a bude mať aj psychologický vplyv na Rusov bojujúcimi na východe. Rusi možno budú musieť siahnuť jednotky z juhu, čo vytvára príležitosť pre Ukrajincov,“ vysvetlil Ryan.

Odkaz ukrajinských vojakov: Poženieme Rusov až do Moskvy

Ukrajincom zatiaľ vychádza ofenzíva pri Iziume a v Charkovskej oblasti zatláčajú ruských okupantov. Ukrajinci Rusom odkazujú, že ich poženú až do Mosky.

Zdá sa, že Rusko prakticky nedokáže účinne podporovať zo vzduchu svoje jednotky. Letectvo okupantov čelí ukrajinskej protivzdušnej obrane vrátane nemeckých systémov Gepard. A podľa všetkého majú Rusi problém účinne rozoznávať vlastné jednotky od ukrajinských, keďže situácia priamo na frontovej línii sa neustále mení.

"Ukázalo sa aj to, že Rusi nemali dostatok spravodajských informácií. Miestnemu ruskému veleniu sa nepodarilo zachytiť žiadne známky hroziaceho útoku,“ pripomenul Freedman.

Čítajte viac Kanadský veliteľ v Lotyšsku: Ak Rusko zaútočí, zastavíme ho

"Ukrajina čelí určitým taktickým a operačným rizikám. Ruský protiútok by mohol zablokovať ukrajinský prienik alebo priškripnúť postupujúce jednotky. Ale Rusi sa musia rýchlo pohnúť, aby to urobili, a nemusia mať na to dostatočné rezervy. Ukrajinci sú nepredvídateľní a na súčasné ukrajinské operačné tempo budú Rusi len ťažko reagovať. Rusi, aj keď nie sú porazení, majú skutočné problémy. Z tohto dôvodu by sme mali sledovať, či príde nejaká neočakávaná reakciu od prezidenta Vladimíra Putina. On, na rozdiel od niektorých svojich vyšších vojenských dôstojníkov, nijako nenaznačil, že by si myslel, že jeho invázia má problémy,“ dodal Ryan.