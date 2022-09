Rusi prehrávajú. Siahne Putin po atómovke?

Potrebujem muníciu, nie odvoz. Slová, ktoré na začiatku ruskej invázie vyslovil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, sa už dostali do dejín. Užívatelia sociálnych sietí a podporovatelia Ukrajiny teraz slávnu vetu používajú, aby si uťahovali z okupantov, ktorých zaskočila ofenzíva v Charkovskej oblasti a musia ustupovať. "Potrebujem odvoz, nie muníciu,“ hovoria vraj teraz ruskí vojaci.

Odkaz ukrajinských vojakov: Poženieme Rusov až do Moskvy

Ukrajincom zatiaľ vychádza ofenzíva pri Iziume a v Charkovskej oblasti zatláčajú ruských okupantov. Ukrajinci Rusom odkazujú, že ich poženú až do Mosky.

Hoci Kremeľ tvrdí, že len preskupuje sily, z Moskvy cítiť nervozitu. Vladimir Solovjov, jeden z najznámejších propagandistov režimu Vladimira Putina, na komunikačnej Telegram uviedol, že je potrebné popraviť ruských veliteľov, ktorí pripustili ukrajinskú protiofenzívu v Charkovskej oblasti.

Ako bude reagovať Kremeľ? "Môj tip. Je približne 25-percentná šanca, že Putin použije taktickú jadrovú zbraň na Ukrajine alebo blízko nej. Už v tejto vojne konal neracionálne. Nevieme, čo urobí, keď bude zatlačený do kúta, a ukrajinskí predstavitelia verejne vyjadrili obavy, že sa to môže stať,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Thomas Ricks, expert na vojenské záležitosti a dvojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny.

Podľa ďalších odborníkov je to však mimoriadne nepravdepodobný scenár, hoci sa nedá úplne vylúčiť. No expert na Rusko Mark Galeotti na Twitteri upozornil, ako sa Putinov režim usiluje to, čo sa deje, podať ľuďom.

"Dvorné noviny Kremľa Rossijskaja Gazeta sú také nezáživné, ako by ste mohli očakávať, ale vo svetle mimoriadnych ukrajinských úspechov v posledných dňoch je poučné vidieť, čo dnes Rusom hovoria (a čo nie),“ pripomenul Galeotti.

Putinovskí propagandisti podľa experta spomínajú údajné úspechy. Píšu o tom, koľko ukrajinských vojakov prišlo o život, či o tom, ako na strane Kyjeva stoja zahraniční bojovníci, ale tých vraj ruské jednotky už tiež zlikvidovali.

Ukrajinci oslobodzujú mesto za mestom

"Zdá sa, že Kremeľ je ohromený a zatiaľ neprišiel s plánom, ako udalosti prekrútiť, takže médiá do veľkej miery ignorujú zlé správy, kým nedostanú pokyny. Nikto nechce prejaviť iniciatívu, aby sa nepomýlil,“ pripomenul Galeotti.

"Kremeľ nemá problém klamať, ale nemôže len tak ignorovať realitu, a má problém vytvoriť nejaké pozitívne príbehy o problémoch, pri ktorých je možné základné overenie faktov. Toto je druh dilemy, ktorú sme videli v Čečensku a vo vojne Sovietskeho zväzu v Afganistane. Zvykne to byť znakom toho, že štátna kontrola praská. Nie je to ani tak o tom, že by Rusi až doteraz verili oficiálnej línii, ale skôr o tom, že nemali dôvod jej neveriť,“ skonštatoval Galeotti.