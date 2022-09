Biden počas spomienky na 11. september 2001 sľúbil pokračovať v boji s terorizmom

Ráno 11. septembra 2001 uniesli atentátnici z teroristickej skupiny Al-Káida štyri lietadlá, dva stroje narazili do dvoch mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku, tretie do budovy Pentagónu v Arlingtone pri Washingtone, štvrté lietadlo sa zrútilo do poľa pri obci Shanksville v Pensylvánii po súboji cestujúcich s teroristami. Pri atentátoch prišlo o život takmer 3 000 ľudí a USA po nich začali boj proti teroristom v Afganistane, odkiaľ svojich vojakov stiahli po dvoch desaťročiach až vlani.

„Naše odhodlanie zabrániť ďalšiemu útoku na Spojené štáty nemá konca,“ povedal Biden na spomienkovom ceremoniáli, ktorý sa odohral pri Pentagóne za dažďa, pričom poukázal na vlaňajšie stiahnutie amerických vojsk z Afganistanu. Spomienkové akcie na uctenie obetí sa konali tiež v New Yorku a na ďalších miestach.

Strojcu teroristických útokov, vodcu Al-Káidy Usámu bin Ládina, v máji 2011 zabilo americké špeciálne komando v jeho dome v pakistanskom Abbottábade. Jeho nástupcu Ajmána Zavahrího, ktorý útoky pomohol koordinovať, USA zabili tento rok koncom júla v Afganistane pomocou bezpilotného lietadla.

Biden v nedeľňajšom prejave pri Pentagone zdôraznil, že Spojené štáty na útoky „nikdy nezabudnú a nikdy sa nevzdajú“. „Budeme pokračovať v monitorovaní a narúšaní týchto teroristických aktivít, nech už ich odhalíme kdekoľvek,“ povedal a zároveň pripomenul jednotu Američanov po útokoch.

Prvá dáma Jill Bidenová v nedeľu ráno prehovorila na ceremoniáli v Pensylvánii, zatiaľ čo viceprezidentka Kamala Harrisová s manželom sa zúčastnila piety v New Yorku.