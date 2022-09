Kadyrov kritizoval vedenie ruskej armády. Ak sa nepoučia, pôjde im to vysvetliť

Ukrajina v uplynulých dňoch začala protiofenzívu na severovýchode krajiny v Charkovskej oblasti, kde podľa pozorovateľov postupuje míľovými krokmi. V nedeľu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom prejave potvrdil, že ukrajinské sily dobyli späť strategické mesto Izium. Ruská strana stratu mesta priamo nepriznala, v sobotu ale ruské ministerstvo obrany uviedlo, že presúva svoje jednotky od Izjumu smerom na ukrajinský Donbas.

„Urobili chyby a myslím, že z toho vyvodia nutné závery,“ uviedol Kadyrov vo zvukovom odkaze, ktorý v nedeľu zverejnil na svojom kanáli na Telegrame. „Ak dnes alebo zajtra nedôjde k zmene stratégie, budem nútený prehovoriť s vedením ministerstva obrany a vedením krajiny a vysvetliť im skutočnú situáciu na mieste. Je to veľmi zaujímavá situácia. Povedal by som, že je to zarážajúce,“ dodal bývalý rebel, ktorý sa stal spojencom Kremľa a vládne v Čečensku tvrdou rukou už od roku 2007.

Od februárovej invázie sa Kremeľ sústredil na umlčanie liberálnych hlasov kritizujúcich vojnu. S tým, ako sa situácia na bojisku ruským inváznym silám skomplikovala, ale teraz čelí tiež výzvam stúpencov, ktorí chcú, aby Rusko nasadilo do vojny viac síl a zvrátilo tak priebeh, píše denník The Guardian. Mnoho jednotiek z Čečenska sa zúčastnilo ruského vojnového ťaženia, a hoci je Kadyrov zdanlivo veľmi lojálny voči Moskve, je jednou z mála ruských politických osobností, ktorých vyjadrenia Kremeľ úplne nekontroluje.