Štátnikov budú na pohreb Alžbety prepravovať autobusmi, zúčastní sa aj prezidentka Čaputová

Zahraniční hostia a hlavy štátov, ktorí pricestujú na pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., budú do Westminsterského opátstva zvážať autobusmi. Vyplýva to z vládnych inštrukcií, o ktorých v pondelok informoval denník The Guardian.

Štátnici nebudú môcť na prepravu do dejiska pohrebu v londýnskom Westminsterskom opátstve použiť vlastné automobily. Tými budú prichádzať len na „centrálne zhromaždisko“ v západnej časti Londýna, odkiaľ budú do Westminsteru hromadne prepravovaní autobusmi, ktoré poskytne britská vláda. Obáva sa totiž, že by príliš veľký počet áut by mohol v deň pohrebu ochromiť dopravu v Londýne.

VIDEO: Alžbeta II. a Slovensko

Vládne inštrukcie ďalej nabádajú prezidentov, kráľov či predsedov vlád, aby na cestu do Británie použili namiesto vlastných lietadiel bežné komerčné letové linky. Toto opatrenie má za cieľ predísť upchávaniu londýnskych letísk.

Smútoční hostia so zahraničia by taktiež mali prísť s čo najmenším sprievodom. Jednotlivé hlavy štátov by v ideálnom prípade mali pricestovať len s partnermi, bez detí či ďalších rodinných príslušníkov, píše Politico. Britská vláda varovala, že „pre obmedzený počet miest na pohrebe a ďalších sprievodných obradoch by rodine, sprievodu či personálu zahraničného hosťa nemusel byť povolený vstup“.

„Zahraniční hostia by mali na pohreb kráľovnej Alžbety II., respektíve prvý súvisiaci obrad, ktorého sa zúčastnia, pricestovať aspoň deň vopred,“ uvádzajú ďalej inštrukcie.

VIDEO: Operácia Jednorožec

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. dá do pohybu množstvo vecí, ktorých chod musí prebehnúť úplne bezchybne, tento plán je nazývaný Operácia "Jednorožec".

Londýnske Letisko Heathrow nebude pred pohrebom kráľovnej dostupné pre súkromné lety ani parkovanie lietadiel. Ak hlavy štátov nemôžu pricestovať komerčnými letmi, musia priletieť na iné londýnske letiská. Smútoční hostia sa taktiež nebudú môcť prepravovať vrtuľníkmi.

Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov. Jej syn a následník britského trónu princ Charles sa automaticky stal novým kráľom, Karolom III.

Štátny pohreb kráľovnej sa bude konať v pondelok 19. septembra o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ). Očakáva sa, že sa na ňom zúčastnia desiatky prezidentov, kráľov, kráľovien a premiérov z celého sveta. Svoju účasť už prisľúbili šéf Bieleho domu Joe Biden, japonský cisár Naruhito či prezidenti Turecka a Brazílie Recep Tayyip Erdogan a Jair Bolsonaro.

Slovensko bude zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová. Na pozvanie britskej strany sa na ňom zúčastní aj so svojím partnerom Jurajom Rizmanom.

Londýn sa chystá na príval trúchliacich

Londýn sa chystá na príval trúchliacich, ktorí budú chcieť osobne vzdať hold zosnulej kráľovnej Alžbete II. Rakva bude verejne vystavená od stredy do pondelka v historickej sále parlamentu, kam podľa odhadov zamieri vyše 750 000 ľudí, napísal denník The Times. Podľa neho budú rady pred parlamentom dlhé niekoľko kilometrov a čakať sa v nich bude až dvadsať hodín, na poriadok bude v metropole dohliadať 10 000 policajtov.

Podľa The Times účastníci poslednej rozlúčky s kráľovnou pravdepodobne úplne zahltia ulice v centre hlavného mesta. Očakáva sa, že do sa Londýna zíde podstatne viac ľudí, ako pri poslednom veľkom kráľovskom pohrebe, keď bola v roku 2002 verejne vystavená rakva s kráľovnou matkou. Vtedy ju videlo 200 000 ľudí. Pri pohrebe princeznej Diany v roku 1997 bol v uliciach Londýna zhruba milión ľudí.

Britská vláda poskytla podrobné informácie pre tých, ktorí sa mienia naposledy kráľovnej Alžbete II. pokloniť. Westminsterská sála v budove parlamentu, kde bude ležať rakva na katafalku, bude prístupná 24 hodín denne od stredajšieho popoludnia až do pondelkového skorého rána. V pondelok 19. septembra sa uskutoční štátny pohreb panovníčky v neďalekom Westminsterskom opátstve.

„Tých, ktorí sa budú chcieť zúčastniť, bude čakať niekoľkohodinové čakanie v rade, možno aj v noci,“ varuje vláda, ktorá preto občanov nabáda, aby si vzali dostatočné zásoby jedla a pitia a pokiaľ možno so sebou nebrali deti. Podľa The Times môže rad dosiahnuť dĺžku až osem kilometrov a čakať sa v ňom bude až 20 hodín.

Pred samotným vstupom do parlamentu musia všetci podstúpiť bezpečnostnú prehliadku podobnú prehliadke na letisku. Dovnútra si môžu ľudia zobrať len malú batožinu, nesmú mať pri sebe žiadne tekutiny, nesmú filmovať ani fotografovať a vyžaduje sa, aby nenarúšali pietnu atmosféru. Musia byť teda ticho a mať adekvátny odev.

V Londýne bude počas smútočných udalostí dohliadať na bezpečnosť asi 10 000 policajtov, pomáhať im bude až 1 500 príslušníkov armády.