ONLINE: Kyjev chce od USA rakety s dostrelom 300 km

Ukrajina sa chystá požiadať Spojené štáty o ďalšie dodávky zbraní, vrátane dvoch tisíc striel do raketometov HIMARS.

5:55 Ukrajina plánuje požiadať USA o ďalšie významné dodávky zbraní, vrátane raketometov s dostrelom 300 kilometrov. Uviedol to v pondelok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zoznam požadovaných zbraní, ktorý podľa neho dostali niektorí americkí zákonodarcovia. Kyjev uvádza, že potrebuje ďalšie zbrane, aby mohol pokračovať s protiofenzívou, ktorú aktuálne vedie na juhu a severovýchode Ukrajiny, až do budúceho roka.

Na zozname figurujú tiež armádne taktické raketové systémy ATACMS, ktoré majú dostrel približne 300 kilometrov. Washington, ktorý Ukrajine poskytol vojenskú pomoc vo výške presahujúcej 15 miliárd dolárov, ale predtým odmietol tieto systémy Kyjevu dodať. Argumentuje pritom obavami, že by ich Ukrajina mohla použiť na útoky na ruské územie, čo by mohlo vyvolať rozsiahlejší konflikt.

Na zozname požadovaných zbraní sú okrem toho tanky, drony, delostrelecké systémy, protilodné strely Harpoon a 2 000 rakiet do systému HIMARS, ktoré USA už na Ukrajinu dodávajú. Rakety pre systémy HIMARS, ktoré USA Ukrajine poskytli, majú dostrel približne 80 kilometrov.

Kyjev tento mesiac začal rozsiahlu protiofenzívu na severovýchode krajiny, pri ktorej donútil ruské jednotky k ústupu. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského od začiatku septembra ukrajinské sily dobyli späť 6 000 kilometrov štvorcových svojho územia.